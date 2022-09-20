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Россия незаконно вывезла из Украины более двух тысяч детей, лишенных родительской опеки, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Украинские власти пытаются вернуть детей, лишенных родительской опеки, которых после полномасштабного вторжения РФ незаконно вывезли в государство-агрессор.

Об этом во время поездки в Харьковскую область рассказала вице-премьер Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным разведки, которыми владеет Верещук, на 1 сентября оккупанты незаконно вывезли в РФ более 2 тысяч детей, лишенных родительской опеки.

"То, что нам известно из источников разведывательных, мы говорим о 2161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября. Это дети, лишенные родительской опеки, мы называем их "статусные дети". Сколько родительских детей очень трудно сказать. Из них, кстати, 55 мы уже вернули", – сказала Верещук.

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"Нет точной цифры, это лишь приблизительная информация и факты. Мы их проверяем, группируем и безотлагательно обращаемся в Российскую Федерацию. Мы расцениваем - и международное право нам это позволяет - как насильственный вывоз украинских детей на территорию агрессора. И очевидно, что это преступление. И очевидно, что оно будет иметь квалификацию и будут привлечены к ответственности. Но сейчас наша задача - найти тех детей, их местонахождение и требовать возвращения", - пояснила вице-премьер.

Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство.

"У нас есть данные, что Россия готовит некоторых из них в определенные попечительские семьи, как они это называют, какие-то формы усыновления, я хочу еще раз заявить: это абсолютно неприемлемо. Мы не разрешали как государство усыновлять и в какой-то форме обеспечивать проживание наших детей на территории государства-агрессора. Мы требуем вернуть наших детей, обращаемся к международному сообществу с требованием сделать все, чтобы Россия заплатила, то есть усилить санкции за то, что сегодня наши дети незаконно находятся на территории Российской Федерации", - сказала Верещук.

Во время переговоров о возвращении детей обратно в Украину, украинские власти обращаются в РФ, предоставляют фамилии детей и информацию об их опекунах.

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"Опекун едет на территорию России, это составляет примерно 10 дней, он или она должен поехать туда и забрать ребенка и вывезти его. Мы все это сопровождаем, Министерство, я лично это контролирую, и таким образом нам удалось спасти 55 детей", - сказала Верещук.
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Топ комментарии
+3
то что кацапы - скоты, это очевидно.
а вот то что украинская власть вовремя не позаботилась об эвакуации этих детей и никто не понес за это наказание, похоже на сговор и предательство
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20.09.2022 17:26
+2
11 лютого 2022 року.

ЗМІ повідомили про евакуацію документів із Генпрокуратури.

В телевізорі тут же з'явилась Венедиктова.

Генеральна прокуратура України не займається евакуацією документів установи в інші регіони України, оскільки немає жодного серйозного ризику вторгнення Росії.
ОГПУ працює в штатному режимі.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі програми «Право на владу».
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20.09.2022 17:37
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Правила форума Совет форумчан
...бо тільки вкраденим дітям вони напевно завадять стати українцями, не вбиваючи їх фізично - https://www.youtube.com/watch?v=ldzU4rvSRCY&t=2410s&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%2C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%21Look%2Cthatistheartist%21
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20.09.2022 17:03 Ответить
Це гра в довгу: своє стадо вже "розумнішає" та своїх дітей продає за винагороду меньше, але якщо потрапити в застінки фрейдівського типу - вже будеш як біоробот та кинуть вбивати етнічні біомаси. Орки - це не нація: це вирощені тварини для геноциду. Вхідний матеріал не важливий.
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20.09.2022 18:34 Ответить
Мы придем за своими детьми
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20.09.2022 17:19 Ответить
Чому ви із презедентом їх не евакуювали?
Бо то не ваші діти.
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20.09.2022 17:23 Ответить
11 лютого 2022 року.

ЗМІ повідомили про евакуацію документів із Генпрокуратури.

В телевізорі тут же з'явилась Венедиктова.

Генеральна прокуратура України не займається евакуацією документів установи в інші регіони України, оскільки немає жодного серйозного ризику вторгнення Росії.
ОГПУ працює в штатному режимі.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі програми «Право на владу».
показать весь комментарий
20.09.2022 17:37 Ответить
то что кацапы - скоты, это очевидно.
а вот то что украинская власть вовремя не позаботилась об эвакуации этих детей и никто не понес за это наказание, похоже на сговор и предательство
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20.09.2022 17:26 Ответить
а не по твоим ли открытим коридорам , шо мордор перся целыми кононами .. жаль тебя тварь не вывезли ...
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20.09.2022 17:44 Ответить
Якщо ви знали про війну як сказав Боневтік, то чому не вивезли цих дітей?, боялись порушити економіку?, але свої повивозили іуди.
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21.09.2022 06:38 Ответить
 
 