"Всегда мечтал умереть за херсонцев": в российских пабликах паника из-за возможной всеобщей мобилизации

В российских пабликах началась паника в связи с возможной всеобщей мобилизацией.

Цензор.НЕТ собрал самые интересные комментарии, хотя их там гораздо больше.

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