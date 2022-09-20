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"Всегда мечтал умереть за херсонцев": в российских пабликах паника из-за возможной всеобщей мобилизации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В российских пабликах началась паника в связи с возможной всеобщей мобилизацией.
Цензор.НЕТ собрал самые интересные комментарии, хотя их там гораздо больше.
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Топ комментарии
+62 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий20.09.2022 17:27
+53 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий20.09.2022 17:10
+41 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий20.09.2022 17:10
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"Если Путин решит все же провести мобилизацию в ближайший год - у него с этим не будет вообще никаких проблем.
У него уже сейчас нет никаких проблем с пополнением личного состава. В военкоматах полно желающих подписать контракт. Срочники готовы переходить на контракт через одного....
А как только объявили набор - в военкоматах были толпы. Толпы! Я это видел своими глазами.
Если Путин будет платить сейчас хотя бы тысяч пятьдесят - от желающих поехать мочить бандеровцев у него отбоя не будет.
Поверьте мне".
"
Моральний дух у орків дуже низький....
Молодь не хоче вмирати за царя.Глубінка пішла на війну заради заробітку,а перетворилися на 200-х....підзаробили нехіло...
Ви нікчемна нація,яка завдяки кремлівському покидьку підписала собі вирок.
Краще залишіться живими за поребріком,хоч в помийці,ніж перетворитися на двухсотого в сміттевому мішку...