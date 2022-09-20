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"Всегда мечтал умереть за херсонцев": в российских пабликах паника из-за возможной всеобщей мобилизации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В российских пабликах началась паника в связи с возможной всеобщей мобилизацией.

Цензор.НЕТ собрал самые интересные комментарии, хотя их там гораздо больше.

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Топ комментарии
+62
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20.09.2022 17:27
+53
помруть !
за херсонців, а за хер собачий
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20.09.2022 17:10
+41
на расее все идет к "актябрьскай ривалюции"......
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20.09.2022 17:10
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А хароший рузьге Аркаша пейсав навесні про натовп бажаючих подохнути за пітуна))

"Если Путин решит все же провести мобилизацию в ближайший год - у него с этим не будет вообще никаких проблем.
У него уже сейчас нет никаких проблем с пополнением личного состава. В военкоматах полно желающих подписать контракт. Срочники готовы переходить на контракт через одного....
А как только объявили набор - в военкоматах были толпы. Толпы! Я это видел своими глазами.

Если Путин будет платить сейчас хотя бы тысяч пятьдесят - от желающих поехать мочить бандеровцев у него отбоя не будет.

Поверьте мне".

"
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20.09.2022 18:23 Ответить
Якщо москалі почали готувати мобілізацію,ситуація на фронтах для них близька до катастрофічної.приблизні перспективи кацапської могілізації; наближаються холоди,техніки вже не так багато,по скупченням довбойобів будуть наносити регулярні ракетні удари,окуповані території розграбовані без тепла та світла.значна частина донеччини та луганщина без води,тому й далі будуть бити лоб об бахмут щоб дістатися славянського водозабору.прогноз розвал кацапськогл фронту та вбивство путена до кінця року.
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20.09.2022 18:27 Ответить
***** не стане в квітні, близько 20 числа. Це буде його особиста зеркальна дань пошани Гітлеру.
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20.09.2022 19:46 Ответить
Кто бы напомнил россиянам, что во время мобилизации денег никто платить не будет. Умирай за родину бесплатно 🤡
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20.09.2022 18:38 Ответить
На 7 ноября назначен штурм зимнего бункера, а скорее-пограничных пунктов
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20.09.2022 18:52 Ответить
резервистов вроде у них 2 миллиона, железа дофига, а значит эта музыка будет вечной, и возможен второй поход на киев. надо было давать нам более сильное оружие и пользоваться моментом наступления чтобы нанести крупный разгром...
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20.09.2022 18:52 Ответить
резервистов в 1917 году біло есчо больше. только они почему-то угандошили царя, а не "врагов Расеюшки".В причинах надо разбираться, но забивать главкозла в смутє - єто тенденция, расейская забава.
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20.09.2022 19:49 Ответить
Нехай ще попробують набрати 2 млн . Не так все просто . Там у соцмережаж вже почалося - епал я ету вайну і мобілізацію , всьо - сваліваю с расіі // нах мнє та Украіна , воюйте самі // вот радості то - умереть за какой то Херсон і т.д. .
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20.09.2022 20:23 Ответить
Читала,що техніка у кацапів зберігається під відкритим небом,іржава,прибори розкрадені,акумулятори сіли,вона навіть не заведеться....
Моральний дух у орків дуже низький....
Молодь не хоче вмирати за царя.Глубінка пішла на війну заради заробітку,а перетворилися на 200-х....підзаробили нехіло...
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20.09.2022 20:48 Ответить
Да,кацапи,дивіться відео як вас убивають,читайте наші коментарі: чи є сенс воювати за путлера,гинути незрозуміло за що....
Ви нікчемна нація,яка завдяки кремлівському покидьку підписала собі вирок.
Краще залишіться живими за поребріком,хоч в помийці,ніж перетворитися на двухсотого в сміттевому мішку...
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20.09.2022 20:23 Ответить
Якщо на таке плюгавий пацюк піде - будуть цікаві процеси в Парашкостані. Черговий крок до розпаду цього огидного штучного утворення.
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20.09.2022 21:13 Ответить
Таке враження, що Обслюнявлений Недопалок Муйло намагається скоротити період розпаду Парашкостана до 1 року максимум (раніше я думав, що це триватиме 15-20 років). Прискорення в дупу старий миршавий і плюгавий нікчема!!! Невдовзі зникне Парашка в нинішніх кордонах!
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20.09.2022 21:17 Ответить
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