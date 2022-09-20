92% украинцев хотят объединения Украины с ЕС, 72% выступает за вступление в НАТО, - КМИС

Подавляющее большинство украинцев выступают за присоединение Украины к ЕС и НАТО в будущем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии и Национального демократического института в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

92% опрошенных хотели бы, чтобы Украина к 2030 году стала членом ЕС – по сравнению с маем эта цифра выросла на 2 процентных пункта.

Ожидают вступления Украины в ЕС к 2030 году 85% респондентов. По сравнению с маем этот показатель снизился на 2 процентных пункта.

Кроме того, 79% украинцев хотели бы вступления Украины в НАТО до 2030 года, в мае таких было 73%. Ожидают присоединение нашего государства к НАТО 69% опрошенных по сравнению с 65% в мае.

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