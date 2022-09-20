92% украинцев хотят объединения Украины с ЕС, 72% выступает за вступление в НАТО, - КМИС
Новости Цензор.НЕТ Общество
Подавляющее большинство украинцев выступают за присоединение Украины к ЕС и НАТО в будущем.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии и Национального демократического института в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
92% опрошенных хотели бы, чтобы Украина к 2030 году стала членом ЕС – по сравнению с маем эта цифра выросла на 2 процентных пункта.
Ожидают вступления Украины в ЕС к 2030 году 85% респондентов. По сравнению с маем этот показатель снизился на 2 процентных пункта.
Кроме того, 79% украинцев хотели бы вступления Украины в НАТО до 2030 года, в мае таких было 73%. Ожидают присоединение нашего государства к НАТО 69% опрошенных по сравнению с 65% в мае.
Топ комментарии
+13 Castor Boris
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+12 foose
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+10 Ukraine in War
показать весь комментарий20.09.2022 17:30
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А що робити?: змінювати ставлення депутатів до людей на місцях як мінімум.
міжнародних справ Канади
Якщо ви перейдете за посиланням в цій статті, то побачите хто замовник
Це удар поддих рашісткой пропаганде
Та й для ОПи ці цифри нічого не значать, якщо вони не співпадають з їхніми забаганками - покладуть на них те, що й на Конституцію та інші закони і продовжать те, що робили до того. Ну може ще скинуться на інше дослідження, з іншими (але схожими) питаннями, де результат їх задовольнить, а інтерпретувати будуть так, як їм треба. Ну а єдиний анал то все рознесе по мізках "какая разніца".
А питання Угорщини при вступі в НАТО може виявитися простішим, чим узгодження договору гарантії між США та КНР... Хто зна, де граблі будуть...
тобто маємо 21% - в них є ті хто ще не визначились, ті хто за інший варіант (наприклад Україна-Польща-Британія), хто наприклад впевнений, що союзи не потрібні а потрібна власна армія здатна на все, і ті хто проти (рахує це загрозою з якихось причин, для них зрозумілих), і т.д.
люди різні і можуть мати власну думку - не треба відразу кричати «гниди» і т.п. Суспільну думку можна змінити, якщо держава поставить це за мету, івідсоток стане вищим.
Олігарх: "500 млн?"
Падаван: "Трошечки більше, потрібно іностранців підключити, нашим уже не вірять"
Олігарх: "Окей 1 млрд і спробуй мені тут по ушам еще поєздіть я тебя на ноль умножу триждьі как минимум"
Та брешуть люди...🤣🤣рaбZeя встала с кален...🦍🦍🤣
"нам своє робити"
****** позорище ...и эти твари кричат НАТО закрый небо !мразота слов нет