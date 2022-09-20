РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11817 посетителей онлайн
Новости Общество
5 587 27
Беркут (8676) суд (24699) евромайдан (7083) Закревская Евгения (96)

Участников Майдана убили украинские милиционеры, но это не исключает участия РФ, - Закревская

Новости Цензор.НЕТ Общество

евромайдан

В ходе судебного разбирательства по делу Евромайдана было установлено отсутствие какой-либо третьей силы во время событий 20 февраля 2014 года, а участников протестов убили украинские милиционеры, сознательно или бессознательно действовавшие в интересах России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила адвокат семей погибших героев Небесной сотни Евгения Закревская, во время дебатов по делу в отношении 5 беркутовцев киевской спецроты, обвиняемых в расстрелах протестующих 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

"В ходе рассмотрения дела Майдана был развенчан миф о том, что в протестах принимали участие специально обученные люди, завезенные или проплаченные. Это обычные люди, большинство из которых с высшим образованием, не принадлежавшие к каким-либо партиям", - сказала она.

По словам адвоката, первоначальное требование Евромайдана по ассоциации с ЕС после 30 ноября дополнилось требованием о привлечении к ответственности правоохранителей, которые избивали людей, впоследствии добавились требования об увольнении руководства правоохранительных органов, а затем отставка президента и перевыборы.

Читайте также: Через два года обвиняемые по делам Майдана могут избежать наказания, поскольку истечет срок давности из-за затягивания в судах, - Закревская

"Это вполне естественный с точки зрения социологии процесс. Именно действия власти радикализировали этот процесс и привели нас с 30 ноября по 20 февраля, когда были убиты 48 человек, более 80 ранены", - сказала Закревская.

Она также подчеркнула, что люди, участвовавшие в акциях Евромайдана, в том числе 20 февраля, находились там легитимно.

"Они имели полное право быть там, где были, двигаться по Крещатику, Институтской, Европейской площади. В том, что они были на месте преступления, не было правонарушения. Именно власть руками правоохранительной системы нарушила права человека от начала протестов до финала, который мы рассматриваем ", - отметила адвокат.

Она отметила, что этот факт подтвержден решением ЕСПЧ, которое мы исследовали в суде.

Читайте также: Завершено спецрасследование по Сивковичу по подозрению в силовом разгоне Евромайдана в 2013 году, - ГБР

"Во время судебного разбирательства это не было свидетельством, это были отдельные реплики обвиняемых, из которых я делаю вывод, что они воспринимали протестующих как врагов, как комбатантов", - сказала Закревская.

По словам адвоката, во время судебных заседаний, участники процесса установили, "отсутствие какой-либо третьей силы во время событий 20 февраля, стрельбы "своих по своим" в обе стороны".

"Мы не установили ни одного убийства или ранения в гостинице "Украина", мы опровергли существование грузинских, американских, литовских, российских и других "инопланетных" снайперов в гостинице "Украина" или рядом. Это обидно признавать, но 48 украинских граждан убили именно украинские милиционеры". Важно, чтобы это было в приговоре, потому что общество должно это знать и осознать", - отметила она.

В то же время, адвокат семей Небесной сотни заявила, что это не исключает участия РФ в событиях Майдана.

"Очевидно, что и до 2013 года и в 2013-2014 гг. во время событий Евромайдана было видно, что в высшее руководство государства были введены агенты влияния РФ. Когда мы исследовали документы и допрашивали свидетелей, пришли к выводу, что приезжали правоохранительные органы РФ для консультаций и влияния на политическое руководство Украины по противодействию протестам", - отметила Закревская.

Она подчеркнула, что России потребовался максимальный контроль над Украиной через руководство государства, руководство правоохранительных органов.

"Мы видим, что и экс-президент, и экс-министр внутренних дел, другие участники этой спецроты бежали в Россию, где получили политическое убежище. И именно в интересах РФ происходило подавление протестов. Чтобы удержать Украину в поле своего влияния, Россия оказывала влияние на руководство Украины - и обвиняемые сознательно или неосознанно играли на стороне России", - заявила адвокат.

Напомним, пятерых "беркутовцев" киевской спецроты — Павла Аброскина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 48 участников Евромайдана 20 февраля 2014 года в Киеве.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Може вони і діяли в інтересах кацапії, але вони це робили з мовчазної згоди партії регіонів, яку чомусь лише заборонили. Адже вона замішана в масових розстрілах! А це вже кримінальна стаття! Чому оті партійці не понесли кримінальну відповідальність. Чому жодне падло з недобитої партії ригів не загратоване?!!! Оце в мене одне таке запитання до "пороха"!!!
показать весь комментарий
20.09.2022 17:41
+13
"Молодь за Януковича": як Зеленський і Манжосов за Віктора Федоровича агітували 14.04.2019 23:14

Ну, а списки Портнова, по которым русня вычисляла и убивала АТОшников, волонтеров и активистов, за которые зеленая слизь этого самого Портнова облизала с головы до ног? Где этот ваш зеленый "борцун за справедливость"? Где он ожидает орденка от Дерьмака?
показать весь комментарий
20.09.2022 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може вони і діяли в інтересах кацапії, але вони це робили з мовчазної згоди партії регіонів, яку чомусь лише заборонили. Адже вона замішана в масових розстрілах! А це вже кримінальна стаття! Чому оті партійці не понесли кримінальну відповідальність. Чому жодне падло з недобитої партії ригів не загратоване?!!! Оце в мене одне таке запитання до "пороха"!!!
показать весь комментарий
20.09.2022 17:41 Ответить
Тому шо порох засновник цієї партії. А ворон ворону око не виклює. Це будо зрозуміло , коли Медведчук з бойко літали чартером до Московії для участі в пропагандистських шоу, та після цього спокійно повертались до Київа.
показать весь комментарий
20.09.2022 17:54 Ответить
"Молодь за Януковича": як Зеленський і Манжосов за Віктора Федоровича агітували 14.04.2019 23:14

Ну, а списки Портнова, по которым русня вычисляла и убивала АТОшников, волонтеров и активистов, за которые зеленая слизь этого самого Портнова облизала с головы до ног? Где этот ваш зеленый "борцун за справедливость"? Где он ожидает орденка от Дерьмака?
показать весь комментарий
20.09.2022 18:27 Ответить
Перестань повторять херню. Да, он был в числе основателей, а потом отошел. А у тебя разве не было так, что был основателем чего-то, что кардинально поменялось, когда ты ушел оттуда? Вот если Порошенко был чуть ли не до последнего дня с ней и подписывался под ее действиями - а такого не было, было абсолютно наоборот. И получается, что Вы манипулируете.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:00 Ответить
Пане Вовк,а тут 98% маніпулює.Простотак,для хайпу.Ось Мурза-"Молодь за Януковича".Прекрасно,гади зелені,на каштан на Хрещатику-згоден.Керівник "Молоді регіони"-Льошик Гончаренко-одне з облич,майже саме патріотичне,-партії Європейська Солідарність.На каштан?Ні,він помінявся,він все осознав і засудив свої дії...То може гади зелені,як і Льошик?Ні-на каштан...
показать весь комментарий
20.09.2022 20:35 Ответить

гнида Шуфрич ,в Раде до сих пор , возглавляет - комитет по СВОБОДЕ СЛОВА ‼️Бойко , Левочкины по Монако шляются туда-сюда границу пересекают с Фирташем встречаются
показать весь комментарий
20.09.2022 19:51 Ответить
Задай це запитання новому генпрокурору від партії (кремлівських консервів) Свобода.
Адже це він мав розслідувати
показать весь комментарий
20.09.2022 19:53 Ответить
Як там зараз цi тварюки що втекли до Москви? Як iм зараз спиться?
показать весь комментарий
20.09.2022 17:48 Ответить
Хто втік, Портнов повернувся в 2019 році, медведчук після 2019 став із мільйонера- мільярдером, може Татаров чи Єрмак (креатура Портнова і помічник рига Ельбруса Тадеєва) втекли?
показать весь комментарий
20.09.2022 19:49 Ответить
А🤡🤢🎪 рассказывал про "ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ"
показать весь комментарий
20.09.2022 19:56 Ответить
А тепер ще раз перечитай статтю. Тут мова шла про мiлiцонерiв що стрiляли на Майданi.
показать весь комментарий
21.09.2022 11:28 Ответить
Татаров і йому подібні?
показать весь комментарий
20.09.2022 19:39 Ответить
А еще убили 23 мента. Это просто была бойня толпы с толпой. Без всякой политики. В таких условиях это произошло бы везде, даже в "цивилизованном" мире.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:46 Ответить
Не бреши ‼️Там зверствовали рашистские гебнявые , руководившие татаровым Смирновым, портновым и всей бандой ОПЗЖ
показать весь комментарий
20.09.2022 19:54 Ответить
Конечно были те которые дергали за нитки, но люди просто люди, и менты и майдановцы.

показать весь комментарий
20.09.2022 20:01 Ответить
Anton, а потім ти будеш дивуватися, за що тебе депортували в Мурманск?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:06 Ответить
Дуже гівняне намагання відокремити москакалів від сволоти з беркуту.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:46 Ответить
А будинок Профспілок де був склад ліків Майдану і поранені- штурмували і спалили мєнти під керівництвом чоловіка Верещучки.
Є у Зєлі хоч хтось в команді не з поплічників ригів януковича-портнова?
Досі цікаво що примушує тих хто процшов Майдан, голосувати за Зе...
показать весь комментарий
20.09.2022 19:47 Ответить
Кому-то нужна была бойня. Начался резкий всплеск насилия уже после того как Ярош вместе с "зарубежными партнерами" договорился об уходе Яныка. Это банально могли быть орлы Тягнибока или с той же вероятностью могли быть русские.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:55 Ответить
Не вірю жодному її слову, для чого взагалі це зараз, щоб у людей, одурманених війною, не було можливості адекватно відреагувати на цю статтю, людей цинічно вбивали, снайпера, пострілами в шию, поранених добивали, людей які намагалися допомогти пораненим, також убивали, людей ще продовжували убивати навіть після того як усе було закінчено, і ці люди не були небезпечними. Скажу прямо, як би, ті хто прийшов на місце яника, не були у цьому замішані, справа була б давно розслідувана.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:22 Ответить
Поки до влади не прийде проукраїнська сила (а такі на усіх минулих виборах ледве долали 5% бар'єр), жодна справа проти вати не буде доведене до справедливого рішення.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:55 Ответить
Нужна партия настоящих патриотов прошедших КОШМАРЫ и Ужасы ВОЙНЫ, которые уже не будут продаваться олигархату и сопли жевать , а действовать решительно ‼️

проукраинские после Майдана от "свободы" прокурор Махницкий , оказался НЕГОДЯЕМ и НЕ СДЕЛАЛ НИ ХРЕНА ! Аваков первым долгом УБИЛ настоящего патриота Сашка Белого , а потом продался Каламойше
показать весь комментарий
20.09.2022 21:41 Ответить
Украинские милиционеры??? Российские убийцы переоделись в форму милиционеров и убивали Украинцев. А все повесили на овоща Януковича и на Беркут.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:08 Ответить
Я був раніше думки що це робилиакож і росіяни, але я доверяю Евгенії Закревськой.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:53 Ответить
верно всё заявила.
показать весь комментарий
21.09.2022 03:41 Ответить
 
 