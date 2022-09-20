В Украине заработал вебресурс с информацией о выживании в условиях войны

Платформа с разнообразным контентом, к разработке которой присоединились ПРООН и ЕС, доступна людям с инвалидностью и людям старшего возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Громадський простір

Как отмечается, на новом вебсайте, который работает для информирования пострадавших от войны украинцев, представлена ​​информация о правилах пересечения границы, порядке получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), возможности получения гуманитарной помощи и психологической поддержки во время войны, советы по поиску образовательных возможностей и работы и т.д. Информация станет полезной как для беженцев, так и для внутренне перемещенных лиц и людей, не переезжающих и остающихся в своих областях.

Как сообщает во вторник отдел коммуникаций Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине и сайт Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Украины, ПРООН и Европейский Союз поддержали запуск этого вебресурса, максимально адаптированного к нуждам людей с инвалидностью и людей постарше.

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"Вебсайт, запущенный при поддержке наших партнеров из Представительства ЕС в Украине, непременно будет надежным указателем и источником критически важной информации для всех, особенно для людей с инвалидностью и людей старшего возраста", - сказала и.о. постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Сайт расположен по адресу https://dopomoha-info.org.ua/