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В Украине заработал вебресурс с информацией о выживании в условиях войны

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

біженці

Платформа с разнообразным контентом, к разработке которой присоединились ПРООН и ЕС, доступна людям с инвалидностью и людям старшего возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Громадський простір

Как отмечается, на новом вебсайте, который работает для информирования пострадавших от войны украинцев, представлена ​​информация о правилах пересечения границы, порядке получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), возможности получения гуманитарной помощи и психологической поддержки во время войны, советы по поиску образовательных возможностей и работы и т.д. Информация станет полезной как для беженцев, так и для внутренне перемещенных лиц и людей, не переезжающих и остающихся в своих областях.

Как сообщает во вторник отдел коммуникаций Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине и сайт Национальной ассамблеи людей с инвалидностью Украины, ПРООН и Европейский Союз поддержали запуск этого вебресурса, максимально адаптированного к нуждам людей с инвалидностью и людей постарше.

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"Вебсайт, запущенный при поддержке наших партнеров из Представительства ЕС в Украине, непременно будет надежным указателем и источником критически важной информации для всех, особенно для людей с инвалидностью и людей старшего возраста", - сказала и.о. постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Сайт расположен по адресу https://dopomoha-info.org.ua/
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моют бабло аж гай шумит...
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20.09.2022 18:28 Ответить
Лучше пізно чим ніколи...

Громадянський захист як такий знищили.

Тепер
"лікар онлайн"

"сховище на вебресурсі"...
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20.09.2022 20:19 Ответить
Багато людей, що втратили житло, зараз живуть в адміністративних будівлях, та аварійних гуртожитках.
Але звісно, черговий дебільний застосунок, набагато важливіша справа!
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20.09.2022 18:33 Ответить
аха..інваліди аж побіжать до кордону..треба вивчати правила перетину, бо може в нього тон зо 200 наліком євро під інвалідним візочком або у памперсі
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20.09.2022 19:58 Ответить
о да... полезен очень, особенно на руинах дома или в подвале, без воды, электрики и интернета...
и для пенсионеров и инвалидов, без лекарств и даже без простых кнопочных телефонов...
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20.09.2022 18:40 Ответить
рецепти шашличків там є ?
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20.09.2022 18:55 Ответить
Гниды бабло пилят
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20.09.2022 20:18 Ответить
 
 