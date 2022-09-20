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Оккупанты терпят значительные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях и решили перебросить в Украину полк из Сирии, – Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 20.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 209 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели. Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Нововасильевка и Рясное Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелеча, Глубокое, Дергачи, Фиголовка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;
  • на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Александровка и Григорьевка;
  • на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;
  • на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Зализничное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.
  • На Южнобужском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенным пунктам. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригоровка, Белогорка, Благодативка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

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В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск. Кроме того, с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ. Количество уточняется.

Из-за неудачного проведения мер скрытой мобилизации, военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их последующей подготовке к перебросу на территорию Украины.

Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также по 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

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Сплоченные мы непобедимы! Приближаем победу вместе! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+21
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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20.09.2022 18:45
+16
Джерела, близькі до Кремля, повідомляють, що після 23.59 сьогодні (за московським часом) буде заборонено виїзд чоловікам від 18 до 65 років з росії за кордон.Путін таки вирішив воювати до останього кацапа
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20.09.2022 18:50
+14
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20.09.2022 19:00
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"...Президент РФ Владимир Путин собирается выступить во вторник, 20 сентября, по поводу "референдумов" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Эту информацию подтвердили три источника, близких к администрации российского президента.
Выступление ожидается до конца дня (около 20:00), что именно скажет Путин, пока неизвестно.

Также известно, что возможно после обращения Путина свое слово перед россиянами может сказать и министр обороны РФ Шойгу."
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20.09.2022 18:44 Ответить
И што?
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20.09.2022 18:49 Ответить
Пошел мужик к хозяину добавки заработка просить.
Хозяин вышел и грозно спрашивает
- Ну, што...?
Мужик мнется, мнется, не знает что сказать. Хозяину надоело и он говорит
- Ну так и пошел вон.
Мужик ушел, переживает, ночью спать не может. А потом как сорвется и заорет.
- Што, што...? А ништо!!!
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20.09.2022 18:55 Ответить
Ну, бачили всі цо новину, що сказати то хотів?
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20.09.2022 18:55 Ответить
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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20.09.2022 18:45 Ответить
Да хоть из созвездия диких пи*арасов!!!!!
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20.09.2022 18:45 Ответить
Джерела, близькі до Кремля, повідомляють, що після 23.59 сьогодні (за московським часом) буде заборонено виїзд чоловікам від 18 до 65 років з росії за кордон.Путін таки вирішив воювати до останього кацапа
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20.09.2022 18:50 Ответить
Лібєралам теж не можна буде? Азохенвей!
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20.09.2022 18:51 Ответить
Всім *****.
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20.09.2022 18:56 Ответить
це з Криму та Бимбасу
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20.09.2022 18:59 Ответить
Так і буде. Многоходовочка ***** прочитується дуже легко: терміново малюють на піньочках псевдореферендуми, наступного дня оголошують 4 українські області територією паРаші і що ЗСУ веде бойові дії на расії... Потім "Вставай страна огромная", воєнний стан, закриття кордонів, загальна мобілізація і повсюду врагі... Вітаю рабсіян, тепер вмерти за бункерного діда стане набагато легше!
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20.09.2022 19:07 Ответить
разгром расейской второй недоармии третьего мира - вопрос времени.....
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20.09.2022 18:51 Ответить
"...вирішили перекинути в Україну полк із Сирії..."

Ердоган насторожився...
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20.09.2022 18:52 Ответить
Радость какая для вояк с этого полка - деньги те же, но холодно и шансов выжить или не стать инвалидом очень мало
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20.09.2022 18:58 Ответить
В России запретят мужчинам призывного возраста с завтрашнего дня выезжать из страны
https://donpress.com/news/20-09-2022-v-rossii-zapretyat-muzhchinam-prizyvnogo-vozrasta-s-zavtrashnego-dnya-vyezzhat-iz
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20.09.2022 18:59 Ответить
небы с камня.
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20.09.2022 19:04 Ответить
Интересно, все мужики тут же в военкоматы в оркостане побегут?
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20.09.2022 19:17 Ответить
Исключительно джентльмены под 60. Кому охота менять вай фай и стейки на сухпаек и сцаные трусы.
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20.09.2022 19:21 Ответить
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20.09.2022 19:00 Ответить
полк! Карл! полк!!!
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20.09.2022 19:05 Ответить
***** светит резиновая попа
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20.09.2022 19:09 Ответить
И незнакомая звизда.
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20.09.2022 19:22 Ответить
А що з Ківшарівкою і Боровою? Хіба хтось казав про плацдарми там?
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20.09.2022 19:44 Ответить
Зачистка планети від русяцких вбивць... Скоріше би їх всіх винищили як саранчу, як тарганів, всю тупу москальську нечисть стерти з землі...
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20.09.2022 19:24 Ответить
всіх свино-собак перетворити на добриво
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20.09.2022 20:07 Ответить
 
 