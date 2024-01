НАТО также не признает псевдореферендумы на захваченных Россией территориях Украины

Псевдореферендумы оккупантов в Украине не имеют никакой легитимности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в Twitter.

"Псевдореферендумы не имеют никакой легитимности и не изменяют характера агрессивной войны России против Украины. Это – дальнейшая эскалация в путинской войне. Международное сообщество должно осудить такое вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", – заявил генсек.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy