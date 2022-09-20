"Кремль нервничает": в ЕС прокомментировали планы РФ относительно псевдореферендумов и "военный" закон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.
Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник из Нью-Йорка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Для меня это означает нервозность в Москве, как я думаю, из-за отката на фронте. Что касается референдума, то это витает в воздухе уже неделями, и в конце концов они попытаются это сделать, пытаясь добиться хоть какого-то успеха, который в любом случае законен не будет. Это то, как я это понимаю", – сказал он.
Что касается объявления возможных санкций для РФ, как и последующей военной помощи для Украины, чиновник сообщил, что ЕС "продолжает сотрудничать с США, Великобританией, Японией и другими". "Я не ожидаю объявлений здесь, в Нью-Йорке, но будет заседание Европейского совета в октябре, где будет продвижение по вопросам и санкций и военной поддержки", - добавил он.
В понедельник депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
Пожалуйста, подождите...
НЕ ПОПАДАТИ ДО ЛАВ ТИХ, КОГО ОПИТУЮТЬ
а може не з лайном путі?
а може лише з червоною кнопкою?
3-денний план, потім 30-денний план, потім 60, потім 120, 15 листопада( ), а тепер відкрита паніка / «без паніки»
Интересно как треснет этот пузырь.?..либо сразу дворцовый заговор...либо новый виток войны,снова поражение и лишь после этого.... дворцовый заговор))))