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"Кремль нервничает": в ЕС прокомментировали планы РФ относительно псевдореферендумов и "военный" закон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник из Нью-Йорка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Для меня это означает нервозность в Москве, как я думаю, из-за отката на фронте. Что касается референдума, то это витает в воздухе уже неделями, и в конце концов они попытаются это сделать, пытаясь добиться хоть какого-то успеха, который в любом случае законен не будет. Это то, как я это понимаю", – сказал он.

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Что касается объявления возможных санкций для РФ, как и последующей военной помощи для Украины, чиновник сообщил, что ЕС "продолжает сотрудничать с США, Великобританией, Японией и другими". "Я не ожидаю объявлений здесь, в Нью-Йорке, но будет заседание Европейского совета в октябре, где будет продвижение по вопросам и санкций и военной поддержки", - добавил он.

В понедельник депутаты Госдумы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
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Топ комментарии
+32
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20.09.2022 20:22
+9
Нам сообщают инсайд, что обращение путина задерживается из-за того, что он забыл чемодан с говном в туалете. https://t.me/box_of_pandora/22616
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20.09.2022 20:27
+6
Кацали вже публікують карту нового кордону росії від сьогодні))) Але ми то знаємо, що ми їм по губам поводимо та розмажемо, а не такий кордон)
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20.09.2022 20:30
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20.09.2022 20:22 Ответить
Свастика в центре получается все равно
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20.09.2022 20:45 Ответить
варіант вижити єдиний
НЕ ПОПАДАТИ ДО ЛАВ ТИХ, КОГО ОПИТУЮТЬ
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20.09.2022 20:46 Ответить
Диаграмма бессмысленности кацапского жития.
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20.09.2022 20:49 Ответить
Нам сообщают инсайд, что обращение путина задерживается из-за того, что он забыл чемодан с говном в туалете. https://t.me/box_of_pandora/22616
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20.09.2022 20:27 Ответить
ЖАХ ЯКИЙ!
а може не з лайном путі?
а може лише з червоною кнопкою?
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20.09.2022 20:48 Ответить
пыня в угаре думает что по-пацански, как в 90-е, нагнет весь мир. вот что значит изоляция годами - вообще не отдупляет где парассия и где мир
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20.09.2022 20:27 Ответить
Такой он и есть - урла подворотная, шкет питерский. Обиженный, одним словом.
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20.09.2022 21:16 Ответить
"Какая агрэссивная собака!" (с)
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20.09.2022 20:30 Ответить
Кацали вже публікують карту нового кордону росії від сьогодні))) Але ми то знаємо, що ми їм по губам поводимо та розмажемо, а не такий кордон)
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20.09.2022 20:30 Ответить
для лохов на чукотке замануха) средняя полоса и центр не поведется добровольно посему будут загонять в мобилизацию статьями УК, после чего полками будут сдаваться... пыня идиот
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20.09.2022 20:43 Ответить
потрібно зебілу подякувати
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20.09.2022 20:47 Ответить
Дурень думкою багатіє. Але, де ж ми їх усіх хоронити будемо?!
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20.09.2022 21:18 Ответить
Щоб не передавати Беню до США Зеля визнає референдуми.
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20.09.2022 20:38 Ответить
Пам'ятайте, коли військові Katsap мали 3-денний план, потім 30-денний план, потім 60, потім 120, 15 листопада( ), а тепер відкрита паніка / «без паніки»
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20.09.2022 20:42 Ответить
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20.09.2022 20:45 Ответить
х@йло нічого не моде зробити з зсу то займається різною х@йнею
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20.09.2022 21:08 Ответить
Конає, бісяра, смикається у зашморгу, то - добре, болючише йому виходить. Я си тішу))
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20.09.2022 21:24 Ответить
Скорее раздувают ПУЗЫРЬ ВОЙНЫ И КОНФРОНТАЦИИ....

Интересно как треснет этот пузырь.?..либо сразу дворцовый заговор...либо новый виток войны,снова поражение и лишь после этого.... дворцовый заговор))))
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20.09.2022 21:27 Ответить
 
 