Макрон о российских псевдореферендумах на оккупированных территориях: "Цинизм и провокация"
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Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал намерения России провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, назвав их "провокацией" и "цинизмом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.
"Это еще одна провокация, которая, на наш взгляд, не будет иметь никаких последствий для нашей позиции: Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы", - подчеркнул французский президент.
"Организация референдумов на территориях, пострадавших от бомбардировок, где люди были вынуждены бежать, является признаком цинизма", – добавил он.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.
Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Ми боремося за свою свободу,нам допомагають друзі.
У наших бійців сильна мотивація,вони незламні.
Наша громада допомагає армії,чим може.
Тільки на полі бою доказуємо свою перевагу і чавимо ворога далі...
а подзвонити?
ти шо, справді обідився??
то путя ж не хотів тебе образити, не плач!
А вот как Европа в этой новой ситуации будет себя вести, большой вопрос. Даст ли Европа необходимое вооружение Украине для деоккупации, это большой вопрос и проверка на прочность.
кінця правління кривавого клопа 😡
Сталин И.В.
Приказ Верховного Главнокомандующего
20 октября 1944 года
[№ 200]
https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/orders/chapt200.htm
Перша західна реакція на "референдуми" досить передбачувана
-Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що країна не визнає їхніх результатів.
-Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що "референдум, організований Росією, нічого не вартий".
-Спікер Білого дому заявив: "Референдуми, які організує Росія, є образою принципів суверенітету та територіальної цілісності".
-"Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно і ясно: Ми ніколи цього не визнаємо", - заявила прем'єр Естонії Кая Каллас.
Судячи з того, що доводиться читати в коментах, всього масштабу Харківського наступу суспільство так і не осягнуло.
У більшості громадян картинка складається, певно, така. Був собі фронт. А потім вийшов Залужний (варіант - Сирський), махнув шаблею, і пішли хоробрі козаченки у наступ, а вороженьки стали гинути як роса на сонці. В реальності, звісно все не так.
Наступ під Харковом був результатом довгої і кропіткої роботи величезного колективу Генштабу та ставки главкома Залужного.
Отже. Що було зроблено?
По-перше, від самого початку вторгнення, генерал Залужний повернув до Генштабу генералів і офіцерів, звільнених ЗЕленою владою з суто політичних мотивів. Найвідоміший приклад - генерал Віктор Муженко. Повернення Муженка мало стратегічне значення, і ми побачимо чому.
По-друге, ворог був зупинений і знесилений ешелонованою обороною і правильно виконаним відступом. В той час, як наші нитики різної міри патріотичності хором нили «ми кидаємо свої землі ворогу», «як можна?!», «ой, серце кров'ю обливається!», Залужний спокійно й упевнено зробив те що мусив. Заодно, країні був продемонстрований дивовижний майстер-клас, що треба робити з нитиками - ігнорувати.
По-третє, був підготовлений резерв. Під Харковом відмітили цілі підрозділи, які воювали на натівській техніці і з натівською зброєю. Всіх цих людей треба було сформувати, навчити, підготувати до ведення наступальних дій. Це було зроблено.
По-четверте, збройні сили України ВПЕРШЕ змогли провести маневри значними силами війська вздовж фронту і з тилу, та так що про це не дізнався ворог. Тут очевидно, залізничні і автомобільні служби ЗСУ видресирували Мінінфраструктури, примусили їх працювати на армію і не патякати язиками зайвого. Одне це, як на мене - неймовірний подвиг.
По-п'яте, була проведена шикарна спецоперація з дезинформування противника. Спершу горлали про підготовку наступу на Херсон, при чому склад сил і засобів знав кожен миколаївський таксист. Потім заговорили, що Херсон напрямок не основний, і примусили Москву зосередити увагу на Донбасі. Потім таки почали наступ на Херсон і примусили Москву закинути туди їхні резерви. Потім завдали удари по об'єктах у Криму, і примусили Москву загнати в Крим залишки їхніх резервів. А потім врізали під Харковом де удару ніхто не чекав. Окремо треба відмітити, що про плани українського командування не проспівав жоден «демократичний журналіст», і не дізнався жоден російський агент на верхніх поверхах влади. Там де російських посіпак знайшли в оточенні Баканова, особистого друга Зеленського. Як Залужному вдалося це, я просто не розумію. Єдине що можу сказати - це мистецтво!
По-шосте, ЗСУ ущент зруйнували твердження, ніби українці гарно обороняються але погано наступають. Під Харковом ЗСУ реалізували практично свою «Бурю в пустелі», досконалі дії рейдових груп танків і десанту.
Такі рейдові удари - фірмовий стиль генерала Муженка.
Реалізовані вони були дивовижно, українські командири діяли твердо і ініціативно, а солдати - мужньо до нахабства. Під ударами ЗСУ, фронт окупантів посипався і армія РФ виконала те саме, що й Червона армія у 1941 р. Вона неорганізовано драпонула.
Я переконаний, що ЗСУ звільнили територій набагато більше, ніж планували у найбільш сміливих своїх планах.
По-сьоме. ЗСУ вчасно зупинилися! Це важливо. Історія знає безліч випадків, коли захопившись переслідуванням ворога, армія оголювала власні фланги, здобувала удар, і перемога перетворювалася на шалену поразку. Такого не можна допустити. Армія мусить зупинитися, обладнати позиції, приготуватися до контратак ворога. Зрештою, СБУ, МВС і ДСНС треба перевірити звільнені території. Це теж час і ресурси.
Але. Наступ триває, просто у менших обсягах. ЗСУ форсували ріку Оскол і закріпляються, явно для подальшого наступу. Іде наступ біля Херсону. А Генштаб продовжує планувати. Що саме - дізнаємося у свій час. І не раніше.
Осягніть все це. І ви усвідомите, ЩО насправді зробили ЗСУ і команда генерала Залужного.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко