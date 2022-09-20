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Проведение псевдореферендумов – это информационная операция Кремля, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Объявление российскими марионетками на Донбассе о проведении "референдумов" по присоединению к Российской Федерации является отвлечением внимания после успешного контрнаступления Украины.

Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Это просто информационная операция, призванная отвлечь внимание от тяжелого положения, в котором сейчас находятся российские военные", — сказал Райдер. Он назвал псевдореферендумы частью российской "игры".

Райдер сказал, что референдумы не вызовут доверия и не повлияют на поддержку США Украины.

"Никто не будет доверять таким фиктивным референдумам, и США, конечно же, не признают результаты любых фиктивных голосований", — сказал Райдер. "Мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказывать им необходимую поддержку", – добавил он.

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Топ комментарии
+3
Це реальність сьогодення
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20.09.2022 21:33
+3
взять понт это конек *****...
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20.09.2022 21:49
+1
Rashabot detected
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20.09.2022 22:02
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Це реальність сьогодення
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20.09.2022 21:33 Ответить
Все буде добре...
Але це, на жаль, питання цiни життiв 🙄
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20.09.2022 22:06 Ответить
Rashabot detected
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20.09.2022 22:02 Ответить
Brainless man detected!
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20.09.2022 22:05 Ответить
Напишу на міжнародному: Ти - довбойоб!
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21.09.2022 10:22 Ответить
взять понт это конек *****...
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20.09.2022 21:49 Ответить
Про рашистські референдумив Україні сьогодні говорять всі крім зацікавлених "слуг рашистсько- бабломойских і головного "був би втік"
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20.09.2022 22:29 Ответить
Так то воно так, але після референдумів і загальної мобілізації на нас попре лавина зомбаків і не пентагон буде від них відбиватися. Краще б не язиком чесали, а заявили на весь світ про дозвіл використання американської зброї по території рф! Сцикуни.
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20.09.2022 22:37 Ответить
 
 