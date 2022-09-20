Рада планирует расширить до 2 км пограничную полосу с РФ и Беларусью
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение пограничной полосы вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Беларусью до двух километров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Законопроектом планируется закрепить на законодательном уровне комплекс мер по прикрытию государственной границы на угрожающих участках, которые осуществляются в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии против страны или вооруженного конфликта на государственной границе, международного вооруженного конфликта.
В частности, предусматривается устранение препятствий для инженерного обустройства инфраструктуры государственной границы на землях природно-заповедного фонда Украины, а также выделение вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земель для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины, в том числе минных полей. Среди прочего речь идет об увеличении пограничной полосы вдоль линии государственной границы с россией и беларусью до двух километров.
Кроме того, проектом предлагается уточнить функции Государственной пограничной службы Украины по участию в обороне государства и упорядочить механизмы ее реализации, перераспределение полномочий составляющих сектора безопасности и обороны относительно координации их совместной деятельности, связанной с защитой государственной границы в мирное время, во время действия военного положения, в других кризисных ситуациях.
Также предусматривается урегулирование порядка и способов привлечения воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины к выполнению задач по усилению охраны госграницы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне в мирное время и особый период.
В то же время должна быть упрощена процедура принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, которые задерживаются за незаконное пересечение государственной границы или другие грубые нарушения украинского законодательства.
Пожалуйста, подождите...
Якщо це проти ДРГ, контрабанди чи нелегалів, то навіть "стіна Яценюка" це буде контролювати. А совкові "заманухи" з обмеженнями прав та свобод громадян лиште для себе.
А при військовому стані та постійних обстрілах із суміжних територій 2км - замало.
То ж в мене питання: нашо це? Показати якусь роботу?
Так всі ми її побачили після 24.02. Потужна (як каже Данілов) підготовка вилилася в захоплення 20% території країни за 6 годин. Знання про вторгнення рашистів нашим найвеличнішим боневтіком ще з вересня місяця (за його ж словами) звелося до скорочення бюджету військових у січні місяці 2022 року та рекомендацій готуватися до травневих шашликів, коли його родина вже була за кордоном... І, як казав десь тут один дописувач, "іще багато чого"...
Але, вірю, у ГШ сидять розумніші за мене і на цей законопроект не звернуть уваги, а будуть діяти відповідно до своєї стратегії та можливостей.