Рада планирует расширить до 2 км пограничную полосу с РФ и Беларусью

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение пограничной полосы вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Беларусью до двух километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроектом планируется закрепить на законодательном уровне комплекс мер по прикрытию государственной границы на угрожающих участках, которые осуществляются в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии против страны или вооруженного конфликта на государственной границе, международного вооруженного конфликта.

В частности, предусматривается устранение препятствий для инженерного обустройства инфраструктуры государственной границы на землях природно-заповедного фонда Украины, а также выделение вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земель для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины, в том числе минных полей. Среди прочего речь идет об увеличении пограничной полосы вдоль линии государственной границы с россией и беларусью до двух километров.

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Кроме того, проектом предлагается уточнить функции Государственной пограничной службы Украины по участию в обороне государства и упорядочить механизмы ее реализации, перераспределение полномочий составляющих сектора безопасности и обороны относительно координации их совместной деятельности, связанной с защитой государственной границы в мирное время, во время действия военного положения, в других кризисных ситуациях.

Также предусматривается урегулирование порядка и способов привлечения воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины к выполнению задач по усилению охраны госграницы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне в мирное время и особый период.

В то же время должна быть упрощена процедура принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, которые задерживаются за незаконное пересечение государственной границы или другие грубые нарушения украинского законодательства.