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Рада планирует расширить до 2 км пограничную полосу с РФ и Беларусью

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кордон

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение пограничной полосы вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Беларусью до двух километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроектом планируется закрепить на законодательном уровне комплекс мер по прикрытию государственной границы на угрожающих участках, которые осуществляются в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии против страны или вооруженного конфликта на государственной границе, международного вооруженного конфликта.

В частности, предусматривается устранение препятствий для инженерного обустройства инфраструктуры государственной границы на землях природно-заповедного фонда Украины, а также выделение вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земель для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины, в том числе минных полей. Среди прочего речь идет об увеличении пограничной полосы вдоль линии государственной границы с россией и беларусью до двух километров.

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Кроме того, проектом предлагается уточнить функции Государственной пограничной службы Украины по участию в обороне государства и упорядочить механизмы ее реализации, перераспределение полномочий составляющих сектора безопасности и обороны относительно координации их совместной деятельности, связанной с защитой государственной границы в мирное время, во время действия военного положения, в других кризисных ситуациях.

Также предусматривается урегулирование порядка и способов привлечения воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины к выполнению задач по усилению охраны госграницы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне в мирное время и особый период.

В то же время должна быть упрощена процедура принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, которые задерживаются за незаконное пересечение государственной границы или другие грубые нарушения украинского законодательства.
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Топ комментарии
+8
то за рахунок протилежної сторони. Будемо кордон сунути
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20.09.2022 22:15
+6
2км??? Пішки це всього 25хв зовсім не поспіхом. На танку, БТР, БМП - хвилини. Пам'ятаючи швидкість реакції 24.02 на агресію: хто приймає рішення та віддає наказ на відкриття вогню на ураження? Час на прийняття рішення - секунди, бо через 3 хвилини броньована техніка вже в тилу наших прикордонників.
Якщо це проти ДРГ, контрабанди чи нелегалів, то навіть "стіна Яценюка" це буде контролювати. А совкові "заманухи" з обмеженнями прав та свобод громадян лиште для себе.
А при військовому стані та постійних обстрілах із суміжних територій 2км - замало.

То ж в мене питання: нашо це? Показати якусь роботу?

Так всі ми її побачили після 24.02. Потужна (як каже Данілов) підготовка вилилася в захоплення 20% території країни за 6 годин. Знання про вторгнення рашистів нашим найвеличнішим боневтіком ще з вересня місяця (за його ж словами) звелося до скорочення бюджету військових у січні місяці 2022 року та рекомендацій готуватися до травневих шашликів, коли його родина вже була за кордоном... І, як казав десь тут один дописувач, "іще багато чого"...
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20.09.2022 22:01
+5
Надо не на 2, а сразу на 20 км, причем вглубь рашистской территории
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20.09.2022 22:22
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Наше село полностью попадёт в эти 2 километра
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20.09.2022 21:57 Ответить
то за рахунок протилежної сторони. Будемо кордон сунути
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20.09.2022 22:15 Ответить
За рахунок кацапії у 100км.
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21.09.2022 00:39 Ответить
2км??? Пішки це всього 25хв зовсім не поспіхом. На танку, БТР, БМП - хвилини. Пам'ятаючи швидкість реакції 24.02 на агресію: хто приймає рішення та віддає наказ на відкриття вогню на ураження? Час на прийняття рішення - секунди, бо через 3 хвилини броньована техніка вже в тилу наших прикордонників.
Якщо це проти ДРГ, контрабанди чи нелегалів, то навіть "стіна Яценюка" це буде контролювати. А совкові "заманухи" з обмеженнями прав та свобод громадян лиште для себе.
А при військовому стані та постійних обстрілах із суміжних територій 2км - замало.

То ж в мене питання: нашо це? Показати якусь роботу?

Так всі ми її побачили після 24.02. Потужна (як каже Данілов) підготовка вилилася в захоплення 20% території країни за 6 годин. Знання про вторгнення рашистів нашим найвеличнішим боневтіком ще з вересня місяця (за його ж словами) звелося до скорочення бюджету військових у січні місяці 2022 року та рекомендацій готуватися до травневих шашликів, коли його родина вже була за кордоном... І, як казав десь тут один дописувач, "іще багато чого"...
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20.09.2022 22:01 Ответить
ну, і які пропозиції ? якщо 2 км замало то скільки треба ? Може зразу 200 км переорати разом із селами/містами і замінувати,так щоб через гуглмепс видно було ?
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20.09.2022 22:14 Ответить
Зараз - обладнання двох-трьох ліній оборони з відповідними фортифікаційними спорудами на кордоні з московією та від бульбофюрера. Наказ відкривати вогонь на ураження може віддавати навіть начальник застави або старший наряду, що виконують обхід дільниці кордону та ще багато чого.

Але, вірю, у ГШ сидять розумніші за мене і на цей законопроект не звернуть уваги, а будуть діяти відповідно до своєї стратегії та можливостей.
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20.09.2022 22:25 Ответить
Та не землю орати і мінувати треба, а зброю власну виробляти і націлювати на ті кордони! Оце і є реальна пропозиція, а не імітація бурной дєятєльності київськими чинушами.
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20.09.2022 22:52 Ответить
так і треба зробити на території рашки і бульбостану
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21.09.2022 11:34 Ответить
Якщо буде рів - шириною 1 км та глибиною 20 метрів з хижаками. А на іншому 1 км , через 50 метрів автоматичні кулемети . То це буде діло.
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20.09.2022 22:10 Ответить
Надо не на 2, а сразу на 20 км, причем вглубь рашистской территории
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20.09.2022 22:22 Ответить
Треба оформити це як репарацію
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20.09.2022 22:47 Ответить
А как там поживает ВЕЛИКИЙ ЗАБОР Сени Кролика ?
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20.09.2022 22:26 Ответить
а він взагалі хоч родився?
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20.09.2022 23:01 Ответить
Намного лучше, чем Чонгар и Марик. А шо?
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21.09.2022 00:49 Ответить
А мені от цікаво що робити з населеними пунктами, які досі стоять по обидві сторони кордону!? А особливо з їх населенням. Примусове виселення зі знищенням тих селищ вже запланували? Бо тільки так і треба зробити!
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20.09.2022 22:55 Ответить
.. дополню,в случае анрессии стрелять на поражение,наступать и уничтожать места дислокации агрессора
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21.09.2022 00:05 Ответить
 
 