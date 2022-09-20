РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11701 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
1 436 11
война (46726) Европарламент (1705) Метсола Роберта (23) псевдореферендум (124) Мецола (50)

Никакие бутафорские референдумы не изменят позицию Европы по отношению к Украине, - глава Европарламента Метсола

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

метсола

Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявляет о неизменности позиции ЕС относительно территориальной целостности Украины, несмотря на намерения РФ провести так называемые референдумы на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для ясности: никакие бутафорские референдумы не изменят позицию Европы по отношению к Украине и ее территориальной целостности. Это также не изменит того факта, что именно Россия вторглась в суверенную Украину. Европа на стороне Украины", - написала Метсола в твиттере.

Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября. С аналогичными заявлениями выступили российские марионетки на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Также читайте: Проведение псевдореферендумов – это информационная операция Кремля, - Пентагон
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
*****, давай вже, об'являй війну НАТО, а то нам спати пора!
показать весь комментарий
20.09.2022 22:11
+1
Схоже, путін не наважився дратувати Залужного «рехферендумами».
показать весь комментарий
20.09.2022 22:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****, давай вже, об'являй війну НАТО, а то нам спати пора!
показать весь комментарий
20.09.2022 22:11 Ответить
​Потрібен самміт країн, у яких кацапи віджали території.Пора офіційно висувати претензії і забирати з компенсацією.
показать весь комментарий
20.09.2022 22:15 Ответить
Україні зараз потрібні ракети а не саміти
показать весь комментарий
20.09.2022 22:24 Ответить
У даному матеріалі йдеться про політичні мотиви.Тут єдність в рядах надважлива. Безперечно ,танки,ракети і літаки питання №1-але про це в сусідніх гілках.
показать весь комментарий
20.09.2022 22:39 Ответить
А хто сказав, що їм важлива думка тих, хто вміє боротися тільки за права морських свинок і геїв?

Вам просто доведеться face the fact and deal with it! Weak and helpless EU!
показать весь комментарий
20.09.2022 22:16 Ответить
у раиссии было в свое время 2 лжедмитрия, после того как поляки сожгли москву в 12 веке. не удивлюсь что будет и лжепутлер
показать весь комментарий
20.09.2022 22:27 Ответить
Путин уже давно сдох. Его играет Безруков.
показать весь комментарий
20.09.2022 22:37 Ответить
Схоже, путін не наважився дратувати Залужного «рехферендумами».
показать весь комментарий
20.09.2022 22:34 Ответить
А Венгрия цеЕвропа или нет?
показать весь комментарий
20.09.2022 22:36 Ответить
Старий маразматик хутін грается . І ДОГРАЕТСЯ.
показать весь комментарий
20.09.2022 22:43 Ответить
..захват и разный подобный бред с болот мацковии-это военное преступление...Карается смертью исполнителям без суда и следствия.Смерть быдлонасекомышам болот мацковии развязвшим 3 мировую войну в Ukraine
показать весь комментарий
21.09.2022 00:03 Ответить
 
 