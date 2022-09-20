Никакие бутафорские референдумы не изменят позицию Европы по отношению к Украине, - глава Европарламента Метсола
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Глава Европейского парламента Роберта Метсола заявляет о неизменности позиции ЕС относительно территориальной целостности Украины, несмотря на намерения РФ провести так называемые референдумы на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для ясности: никакие бутафорские референдумы не изменят позицию Европы по отношению к Украине и ее территориальной целостности. Это также не изменит того факта, что именно Россия вторглась в суверенную Украину. Европа на стороне Украины", - написала Метсола в твиттере.
Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября. С аналогичными заявлениями выступили российские марионетки на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
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