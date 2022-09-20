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Великобритания (4255) война (46726) оружие (9382) Трасс Элизабет (116)

В следующем году объем военной помощи Украине от Великобритании превысит предоставленную в 2022, - Трасс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала, что в 2023 году ее страна достигнет или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что конкретный характер военной поддержки Великобритании в 2023 году будет определен исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. Ожидается, что оно будет включать в себя такое оборудование, как ракетные системы залпового огня.

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Топ комментарии
+21
Господи Благослови Британію!
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20.09.2022 22:41
+16
Справжні нащадки Уінстона Черчиля. Сподіваюсь в історії Британії вже не буде Чемберленів
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20.09.2022 22:45
+10
Это вам не куйловская "мобилизация". КаZZапы, мыльте дупы.
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20.09.2022 22:42
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Господи Благослови Британію!
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20.09.2022 22:41 Ответить
Это вам не куйловская "мобилизация". КаZZапы, мыльте дупы.
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20.09.2022 22:42 Ответить
Справжні нащадки Уінстона Черчиля. Сподіваюсь в історії Британії вже не буде Чемберленів
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20.09.2022 22:45 Ответить
Осуществляет в жизнь сказанное Черчилем про зарезание правильной свыньи.
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20.09.2022 23:28 Ответить
Україні ще треба дожити до наступного року! Вже би давали зразу ядерну зброю а то тянут як резину.
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20.09.2022 22:46 Ответить
тебе кацап надо мозг для начала раздать
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20.09.2022 23:10 Ответить
Хоч щось конкретне сьогодні. Ось це цікаве - що 2023 року її країна досягне рівня 2022... це натяк, що "кота будуть тягнути за хвіст"?
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20.09.2022 22:46 Ответить
Главное - поддержка ЗСУ от зеленых героев останется на прежнем уровне. А бриташки - лохи, вот запорожские мародеры-орденоносцы - настоящие герои.
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20.09.2022 22:50 Ответить
У Вас погано з мовою - wellerman, undenstand)
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20.09.2022 22:55 Ответить
Т.е., Боневтик не награждал Старуха и его сосалку орденами за мародерство гуманитарки?
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20.09.2022 23:01 Ответить
Макс, ты это про что? 😞
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20.09.2022 22:56 Ответить
Про ДРГ Старуха-орденоносца, которая разворовала гуманитарку вагонами.
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20.09.2022 22:59 Ответить
народу похер запаорожцы че-то не протестуют что их гуманитарку ермаковские пляти украли
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20.09.2022 23:13 Ответить
Ну раз народу *****, то зачем вам незалежнисть?
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20.09.2022 23:32 Ответить
кому это вам?
а зачем тебе мстить кадыровцам ты же не чеченец?
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20.09.2022 23:36 Ответить
вам, руснявым. А тейп Беной - мои кровники еще с тех пор, когда ***** бегало в лакеях у Собчака, а Боневтик развлекал русню по саунах за срублишки.
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20.09.2022 23:40 Ответить
а какое тебе дело трепло до независимости Украины? тебя что жаба давит? что украинцы сильный смелый и свободный народ?
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20.09.2022 23:45 Ответить
Та не, я как раз понимаю, шо мародерство на крови для сегодняшней власти Украины,законно избранной народом - настоящий подвиг. Именно за это и погибла Небесна Сотня.
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21.09.2022 00:05 Ответить
так небесная сотня погибла за свои свои идеи которые очень тяжело даются остальным - но это не повод не продолжать борьбу и не защищать свою Украинскую землю
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21.09.2022 00:11 Ответить
Угу. В 2019 вы ясно показали, как хотите защищать свою Украинскую землю. Чемпионы по предателям - опзж и опг "слуга народа".
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21.09.2022 00:16 Ответить
слава богу что ты разделяешь себя и нас - то что ты не украинец лавно понятно но то что ты украинофоб тоже понятно
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21.09.2022 00:21 Ответить
Расскажи мне о патриоте Зеленском, русский.
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21.09.2022 00:21 Ответить
я тебе расскажу что ты трепло и балабол - да к тому же еще и украинфоб как не шифруйся а морда кацапская у тебя или кремелевска все равно вылезла
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21.09.2022 00:24 Ответить
русский, любишь Дерьмака?
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21.09.2022 00:28 Ответить
тупак купи мозг если читать не умеешь
и да Ермак любит тебя
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21.09.2022 00:29 Ответить
Нет, Дерьмак меня не любит - я же не русский. Тебе Дерьмак из намародеренной гуманитарки платит, русский?
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21.09.2022 00:31 Ответить
нет - дерьмак(подоляк) таких ботов как ты и нанимает - тут таких украиномовных "патриотов" с русскими (и нерусскими именами) как собак не резанных..
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21.09.2022 00:35 Ответить
тебе лучше знать, русский.
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21.09.2022 00:36 Ответить
да мне лучше знать я тут не один десяток ботов типа тебя вывел на чистую воду. интернет боец с кадывровцами
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21.09.2022 00:40 Ответить
А, так ты вЯЯликий руснявый разоблачитель. Ну-ка, русский, разоблачи запорожских героев-мародеров. Или зассышь? Дерьмак тебя пайки лишит?
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21.09.2022 01:02 Ответить
все - "поплыла" гуссеница безногая - бедные кадыровцы во все строны разбегаются
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21.09.2022 01:18 Ответить
русский, тебе Дерьмак из мародеренной гуманитарки в срублях отстегивает? На пузырь тебе хватает, свинособака?
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21.09.2022 01:20 Ответить
мне хватает что всяких интернет-калек тупролых чмырить
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21.09.2022 01:22 Ответить
Ну и как оно, бухать на смародренную гуманитарку, дермаколиз руснявый? Ты понимаешь, шо после Победы Украины вас, как и ваших русских братух, будут просто резать?
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21.09.2022 02:16 Ответить
пестабол что ты ноешь как баба? сопли распустил как попугай одно и тоже - ты за свои слова не отвечаешь .. с тобой общаются только тупые или боты
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21.09.2022 02:53 Ответить
пшло вон, животное.
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21.09.2022 02:58 Ответить
Шановний Ak-Murza, з вашим досвідом перебування на даному ресурсі і повестись на свіжовилуплену вундерфавлю??? Мабуть, маєте час та натхнення?
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21.09.2022 02:09 Ответить
Не, Шановний. Прочитав отчет про эксгумацию в Изюме в наших СМИ. Хочется убить русского, вот я пар тут и выпускаю, бо...не дай Бог сорвусь.
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21.09.2022 02:13 Ответить
хочете вірте, а можете й ставити під сумнів, але саме так і зрозумів, що виплескуєте важко стримуване...
Якщо трішки зменшили тиск пару, послухайте це: Жадан і ДахаБраха: Птах настрій не покращиться, але гарантую, що зміниться.
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21.09.2022 02:21 Ответить
Дякую Пану за розуминня. Я чекаю на мою доньку - вона мае наукову степень по псiхологии, працюе с ветеранами в Ветеранскому Шпiталю в Филаделфii. А зранку пiду до моего властного полiгону, постреляю iз рiзной зброi, порубаю лозу моею персональною шаблею - Польскою карабелою початку 20-го сториччя, попляшу лезгинку iз моею шаблюкою....зазвичай це мене заспокоювае(не впевненний, шо це вирно,тобто успокаивает). Thanks, brother.
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21.09.2022 02:38 Ответить
Завжди будь-ласка!
Згадалось, коли вас перечитував та підтримував:

Село на Західній Україні. По вулиці іде парубок і чує, що з його двору лунають несамовиті крики та стогін. Підійшов, бачить: тато прив'язав москаля до колоди і разом з колодою його пилить повільно ржавою пилкою. Він питає до нього:

- Тату, ну що, у Вас немає рушниці, щоб його застрелити?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає сокири, щоб його зарубати?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає мотузки, щоб його повісити?
- Маю, синку, маю...
- Так у чому ж справа?
- Розумієш, сину, я маю час та натхнення.

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21.09.2022 03:02 Ответить
Dude, don't put any of those good ideas in my head not right now, anyhow.
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21.09.2022 03:09 Ответить
И,кстати, для зеленого дерьма, - Небесна Сотня отдала свои жизни не за какие-то там "свои идеи" (c). А за общечеловеческие идеи, прописанные в Bill of Rights.
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21.09.2022 00:20 Ответить
не позорься бот не тебе живодеру указывать украинцам как жить и кого выбирать..
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21.09.2022 00:22 Ответить
русский, расскажи мне о патриотических видосиках Зеленского на фоне кремля. Или о патриоте Дерьмаке.Или о вЯЯликих дерьмаковских патриотах орденоносцах-мародерах в Запорожье. Или о великом защитнике Украины Коле -Сракотрясе. Ну, на крайний случай, поясни почему чемпионы по кол-ву предателей - опзж и ОПГ "слуга народа".
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21.09.2022 00:26 Ответить
дятел почитай мои посты у тебя с головой совсем плохо? я тебя за больное задел?
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21.09.2022 00:32 Ответить
Мдя.... не слабо. Как-то мимо новость прошла. Ты там как?
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20.09.2022 23:53 Ответить
Прямо зара? Перегоняю падалицу из сада на горилку, осталось две бочки браги,будет кругом-бегом где-то галлонов 15 в этом году. Як ся маешь, подруга?
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21.09.2022 00:02 Ответить
А я даже думать не хочу, что там в саду, да и вообще с домом. Даже не звоню к соседям(( Дети когда выехали 8 марта там же еще эти твари стояли, да и когда откатили за Дымер, поселок еще с неделю бомбили с северного направления.
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21.09.2022 08:49 Ответить
А помощь для ЗСУ от зеленых героических патриотов останется на прежнем уровне - ЗЕро.Но орденки с мЯЯдальками они продолжат получать.
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20.09.2022 22:47 Ответить
БРИТАНИЯ это круто всегда
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20.09.2022 23:03 Ответить
Британцы, начните уже учить личный состав ВСУ, на танке Челленджер. Отличный танк ничем не хуже Абрамса. Уже пора стронуть вопрос с мертвой точки.
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20.09.2022 23:08 Ответить
США 20 лет учили афганскую армию, вбухали в это учение более двух триллионов долларов. Думаешь англичане встанут на эти грабли?
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21.09.2022 00:01 Ответить
Когда США кого-то учат - это всегда имеет результат.
Если там результата не было - надо спросить Рамсфельда - где деньги ?
Не надо тут про "грабли" - Украина уже показала результат.
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21.09.2022 00:27 Ответить
Ты, чудило трампоновское, не сравнивай украинцев, которые яростно защищают Родину, с афганцами, разбежавшимися при первом шухере.
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21.09.2022 07:35 Ответить
Не сравнивайте божий дар с яичницей. Там они обучали погонщиков ослов.
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21.09.2022 08:51 Ответить
Скорее всего уже в 2024 г совсем завалят. Надо площадя нам бетонировать и ангары строить. Стёб не уместен. Но дорога ложка к обеду, с утра сегодня, или с вечера но вчера.
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21.09.2022 08:42 Ответить
 
 