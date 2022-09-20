В следующем году объем военной помощи Украине от Великобритании превысит предоставленную в 2022, - Трасс
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала, что в 2023 году ее страна достигнет или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что конкретный характер военной поддержки Великобритании в 2023 году будет определен исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. Ожидается, что оно будет включать в себя такое оборудование, как ракетные системы залпового огня.
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а зачем тебе мстить кадыровцам ты же не чеченец?
и да Ермак любит тебя
Якщо трішки зменшили тиск пару, послухайте це: Жадан і ДахаБраха: Птах настрій не покращиться, але гарантую, що зміниться.
Згадалось, коли вас перечитував та підтримував:
Село на Західній Україні. По вулиці іде парубок і чує, що з його двору лунають несамовиті крики та стогін. Підійшов, бачить: тато прив'язав москаля до колоди і разом з колодою його пилить повільно ржавою пилкою. Він питає до нього:
- Тату, ну що, у Вас немає рушниці, щоб його застрелити?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає сокири, щоб його зарубати?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає мотузки, щоб його повісити?
- Маю, синку, маю...
- Так у чому ж справа?
- Розумієш, сину, я маю час та натхнення.
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Если там результата не было - надо спросить Рамсфельда - где деньги ?
Не надо тут про "грабли" - Украина уже показала результат.