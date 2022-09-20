Переговоры возможны, если этого хочет суверенная Украина, а Россия добросовестно примет их, – Макрон в ООН

Переговоры между Украиной и РФ возможны только в том случае, если хочет суверенная Украина, а Россия добросовестно примет их.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня все мы здесь осознаем, что только уважающее международное право соглашение позволит восстановить мир. Переговоры возможны лишь в том случае, если этого хочет суверенная Украина, а Россия добросовестно примет их. Мы все также понимаем, что переговоры могут быть успешными только при условии, если Украина будет освобождена, а ее суверенитет будет защищен", - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что теперь Россия должна увидеть, что она не может навязывать свою волю военным путем, даже если проводит фиктивные референдумы на территориях, подвергшихся бомбардировкам и которые оккупированы сейчас.

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Члены Совета безопасности должны громко и ясно заявить об этом, а члены этой ассамблеи должны поддержать нас на нашем пути к миру. С этой трибуны я призываю членов ООН действовать так, чтобы Россия отказалась от пути войны и осознала цену для себя и для всех нас и на самом деле положила конец этому акту агрессии", - отметил Макрон.

Он отметил, что с начала войны ведет диалог с Россией. "Я и в дальнейшем буду возглавлять это, потому что только вместе мы обретем мир", - добавил президент Франции.