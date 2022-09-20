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Переговоры возможны, если этого хочет суверенная Украина, а Россия добросовестно примет их, – Макрон в ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Переговоры между Украиной и РФ возможны только в том случае, если хочет суверенная Украина, а Россия добросовестно примет их.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня все мы здесь осознаем, что только уважающее международное право соглашение позволит восстановить мир. Переговоры возможны лишь в том случае, если этого хочет суверенная Украина, а Россия добросовестно примет их. Мы все также понимаем, что переговоры могут быть успешными только при условии, если Украина будет освобождена, а ее суверенитет будет защищен", - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что теперь Россия должна увидеть, что она не может навязывать свою волю военным путем, даже если проводит фиктивные референдумы на территориях, подвергшихся бомбардировкам и которые оккупированы сейчас.

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Члены Совета безопасности должны громко и ясно заявить об этом, а члены этой ассамблеи должны поддержать нас на нашем пути к миру. С этой трибуны я призываю членов ООН действовать так, чтобы Россия отказалась от пути войны и осознала цену для себя и для всех нас и на самом деле положила конец этому акту агрессии", - отметил Макрон.

Он отметил, что с начала войны ведет диалог с Россией. "Я и в дальнейшем буду возглавлять это, потому что только вместе мы обретем мир", - добавил президент Франции.
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Топ комментарии
+11
Яке може бути міжнародне право, якщо москалі, тут таке понаробляли?
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20.09.2022 22:58
+8
Украина должна потихому не нужно огласки но ******* руззких свинорылов на рашке ，взрывать базы военных всю эту нечисть а для союзников делать невинные глаза - это не мы ，нас там нету
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20.09.2022 23:03
+7
Может Макрон не так уж плох, просто пытается, как может, успокоить бешеное животное. Бубнит Путину на ухо часами, зверек и засыпает. .... (Пушки макроН нам дал, Мистрали не продал, ну как мог).
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20.09.2022 23:11
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невже прозрів? ну нах...
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20.09.2022 22:58 Ответить
Да, по основних тезах зачьот, але з механізмом втілення законності щодо рашки - ніяк
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20.09.2022 23:19 Ответить
Ростислав Шапошніков "Зеленський вимагає звільнення Залужного": https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
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21.09.2022 05:39 Ответить
Яке може бути міжнародне право, якщо москалі, тут таке понаробляли?
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20.09.2022 22:58 Ответить
Украина должна потихому не нужно огласки но ******* руззких свинорылов на рашке ，взрывать базы военных всю эту нечисть а для союзников делать невинные глаза - это не мы ，нас там нету
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20.09.2022 23:03 Ответить
Гаагське....
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20.09.2022 23:21 Ответить
Так само, як з Боїнгом?
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20.09.2022 23:35 Ответить
и поэтому Макрон столько раз звонил своему поребриковому фюреру ？，проститутка фразузская
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20.09.2022 22:59 Ответить
А Украина требует вывести войска за границы 1991 года
Макрон , шо , туповат ?
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20.09.2022 23:01 Ответить
Украина не требует ，а добивается военными действиями ，потому что ни союзники ни подрачивания Макрона и Меркель на Путина не работают и потому что ставки либо жизнь в свободной стране либо жизнь в ****** концлагере ，где за игру в интернете могут посадить о чем речь вообще ?
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20.09.2022 23:07 Ответить
А могут запытать как в Буче и сотнях неизвестных Буч.
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20.09.2022 23:13 Ответить
каще, як тут
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20.09.2022 23:24 Ответить
обкуренный лягушатник лучше бы оружие дал
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20.09.2022 23:04 Ответить
Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН!
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20.09.2022 23:08 Ответить
Кто ответит за геноцид на оккупированных территориях Украины, кто может гарантировать что россия в очередной раз не нарушит договор.

Какие договора могут быть с маньяками и террористами? С Гитлером кто то договаривался после начала войны?
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20.09.2022 23:10 Ответить
Может Макрон не так уж плох, просто пытается, как может, успокоить бешеное животное. Бубнит Путину на ухо часами, зверек и засыпает. .... (Пушки макроН нам дал, Мистрали не продал, ну как мог).
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20.09.2022 23:11 Ответить
Містралі не продав попередник, но то таке - Франція начебто й підтримує Україну, але не очень
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20.09.2022 23:23 Ответить
В августе 2019 Макрон делал поползновения возобновить военное сотрудничество с РФ. "перетасовать карты", так что теоретически мог бы. но то такє.
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20.09.2022 23:36 Ответить
Коли Франція не продала московії "Містралі", в Україні, до речі, теж був попередник.
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21.09.2022 07:07 Ответить
Э нет Эммануэлька. Про сохранение Путлеру лица мы не забыли.
Можешь передать своему ... лiпшому корефану, что переговоры мы будем вести со следующей властью. Эти лаптеногие постоянно надрачивают на историю, но ничему у нее не учатся.

Только Рашка за последние 100 лет могла дважды вступить в ненужную ей войну, и два раза при этом развалиться.
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20.09.2022 23:38 Ответить
Украина никаких переговоров неприемлет и даже после войны не будет дипломатических отношений с РФ. Украина навсегда разрывает отношения! Украинцы не простят всех вырезанных Украинцев, убитых людей и убитых детей и украденных детей, бесконечного насилия, пыток, разрушений, и долгий список. Это остаточне прощавай! И даже когда Россия развалится, с русскими и теми, кто был россиянами не будет никаких отношений! Для Украинцев диалог начинать с русскими - это унижение!
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20.09.2022 23:40 Ответить
"Добросовестно " ...откуда совесть у фашиста?
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20.09.2022 23:41 Ответить
О як забалакав, молодець. Тепер від розмов до справи! Розвал рф! А перемовини ми будемо вести з купою нових країн про їх репарації нам і видачу злочинців в гаагу відразу!
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20.09.2022 23:43 Ответить
полуумок лягушатии,запомни-как будут уничтожены все банды болот кремлевии,и тогда не может быть никаких скидок кремлинам...
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20.09.2022 23:53 Ответить
В таких режимах (как сейчас на России), всё построено на слепой вере, они закодированы, им не нужны никакие доказательства, это просто слепая вера, внушение. Когда им показывают доказательства ,от правды они начинают бесится как чёрт от ладана, это реакция такая же как у ребёнка у которого отнимают любимую игрушку. У них начинает рушится их внутренний мир ,от этого они испытывают буквально физические муки. Путин ***** и пока не сдохнет, нескем там договора заключать.
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21.09.2022 03:42 Ответить
Вся рф это одна Секта, ну а народ - сектанти. Вера это вера и с логикой она не дружит
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21.09.2022 07:43 Ответить
 
 