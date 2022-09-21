Результаты "референдумов" не будут признаны ЕС, организаторы будут привлечены к ответственности, - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель в связи с заявлением РФ провести "референдумы" на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня так называемые "власти", нелегитимно назначенные Россией на оккупированных ею в военном отношении территориях Украины, заявили о подготовке к незаконным "референдумам". Это - попытка России узаконить свой незаконный военный контроль и направлена на насильственное изменение границ Украины в явное нарушение Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинской власти, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются вопиющим нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительными и не будут признаны ЕС и его государствами-членами", - сказано в заявлении, текст которого распространен во вторник Внешней дипломатической службой.

Боррель отметил, что с начала вторжения Россия "запугивала, незаконно задерживала, пытала и похищала украинских граждан, а значительная часть коренного населения оккупированных территорий была вынуждена бежать".

"Законно избранные местные чиновники в некоторых случаях были заменены принудительно. Доступ к Интернету, свободным и независимым средствам массовой информации и свобода выражения мнений также были сильно ограничены. Поэтому эти незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать как свободное волеизъявление людей, проживающих в этих регионах, находящихся в условиях постоянной российской военной угрозы и запугивания", - убежден Высокий представитель.

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Он также заверил, что Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности, а в отношении России будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры.

Напомним, оккупанты в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов о присоединении к составу РФ. Они состоятся 23-27 сентября. С аналогичными заявлениями выступили российские марионетки на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.