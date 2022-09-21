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Президент Финляндии Ниинистё о псевдореферендумах: Путин пошел ва-банк, на кону – будущее РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,нііністе

Президент Финляндии Сауле Ниинистё считает, что решением провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины Владимир Путин рискует будущим и экономикой России.

Об этом Ниинистё сказал на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сейчас мы в ситуации, когда Путин, используя термин покера, ушел ва-банк, и играть таким образом крайне рискованно. Под ва-банком я имею в виду, к примеру, будущее и экономическое будущее России", - отметил он.

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Финский президент добавил, что так называемые "референдумы" на оккупированных украинских территориях даже нельзя так называть: "Они преследуют цель создать квазиюридический статус, который предоставит квазиюридические права для вторжения в эти территории".

Ниинистё также подчеркнул, что во время пребывания в ООН не заметил уменьшение поддержки Украины.
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Топ комментарии
+21
х*йло пошел не ва-банк. х*йло идет нах и очень быстро
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21.09.2022 00:06
+19
Всі ми будемо Дуже раді, якщо кацапія розвалиться а її економіка крякне востаннє... перед здохом.
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21.09.2022 00:05
+17
Не жилось вам спокойно, да? Нефтедоллары, сверхдоходы, олимпиады, чемпионаты, турпоездки, относительная свобода. Земли не хватало. 17.5 млн квадратных километров было мало, захотелось чужой.
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21.09.2022 00:48
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Всі ми будемо Дуже раді, якщо кацапія розвалиться а її економіка крякне востаннє... перед здохом.
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21.09.2022 00:05 Ответить
какой еще ва-банк? туалетная бумага это а не ва-банк после референдумов
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21.09.2022 00:27 Ответить
х*йло пошел не ва-банк. х*йло идет нах и очень быстро
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21.09.2022 00:06 Ответить
так у квазімодо всі його діяння квазі........))
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21.09.2022 00:06 Ответить
финляндия лучше б меньше демагогию разводила, а закрыла границы для кацапов.
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21.09.2022 00:07 Ответить
Як ми?
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21.09.2022 00:07 Ответить
не сыпьте соль на рану. Не я этого дебила выбирал.
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21.09.2022 00:10 Ответить
Советовать другим как им следует поступать в то время, как у тебя дома бардак - это очень по-русски.
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21.09.2022 00:13 Ответить
Дуже влучно, згоден. А якщо ще й комєнт російською то впевненість що коментатор - москалик стає майже стовідсотковою.
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21.09.2022 07:32 Ответить
В нас закриті.
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21.09.2022 00:25 Ответить
Та ви шо?
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21.09.2022 00:41 Ответить
Так. З 1 липня діє візовий режим. У Державній прикордонній службі зауважили, що навіть наявність візи не гарантує громадянам росії безперешкодного перетину кордону на в'їзд в Україну, оскільки вони мають відповідати й іншим умовам, визначеним українським законодавством.
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21.09.2022 00:57 Ответить
по факту действует визовый режим, как и в финляндии. А по уму границы от орков должны быть закрыты наглухо. Пусть сидят в своем вольере.
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21.09.2022 01:07 Ответить
Ти справді думаєш, що кацап може зараз десь отримати нашу візу?
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21.09.2022 01:23 Ответить
хз...с нашими придурками я ничему не удивлюсь.
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21.09.2022 01:32 Ответить
у вас в кацапии очень много придурков а ты еще и косишь под него
скоро ядерный удар - тiкай бiгом у бункер
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21.09.2022 01:38 Ответить
Ти чимось кращий за дурня , пишучи таку херню українцю ? Три дні як Цензор побачило а вже пір"я на сраці розставило (( Тут дехто такий як ти , вумний , нещодавно іржав із іранських безпілотників , тепер ти про ядерний удар поіржи , будеш шашличникові пара ))
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21.09.2022 03:58 Ответить
он такой же украинец как ты папа римский ты хоть читаешь что он пишет этот бот или ты тоже из его шоблы?
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21.09.2022 05:16 Ответить
І правильно робиш ! Не тільки візу - громадянство на блюдечкові кацапському пропагандону ! А тим хто у ЗСУ з 2014 - зась громадянства ((
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21.09.2022 04:00 Ответить
А чому ж з 2014 року людям, які воювали за Україну, у 2014 році не надається громадянство ?
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21.09.2022 06:49 Ответить
ну давайте в це "по факту" будеміо вірити....
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21.09.2022 06:56 Ответить
Так у нас закрыты, во всяком случае те, которые контролируются государством. Нужна виза, а посольства нету и в третьих странах виз не даю
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21.09.2022 00:20 Ответить
Так она и хочет закрыть в отличие от Франции , Венгрии, Сербии и Германии.
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21.09.2022 06:46 Ответить
Фінляндія і сама в 39му кацапню поставила на чотири ласти, а зараз, перебуваючі за степ від НАТО, тим паче поставить зайвоскрепанутих в локтеколінну позу.
тому слова шановного пана Президента Фінляндії Сауле Нііністе заслуговують на велику увагу...
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21.09.2022 00:09 Ответить
Так! А ще фінам треба Карелію повернути!
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21.09.2022 00:15 Ответить
https://donpatriot.news/.../realniy-portret-putina...



DONPATRIOT.NEWS


Реальний портрет путіна написав російський художник
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21.09.2022 00:12 Ответить
Він вже багато років американський.
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21.09.2022 00:18 Ответить
на сейчас, единственный выход для рф выйти из этой ситуации это внезапная смерть путина
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21.09.2022 00:13 Ответить
Там замість нього вже черга стоїть таких самих сектантів.
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21.09.2022 00:16 Ответить
Вот и отлично. Будут заняты. А Белгородская Народная Республика тем временем ...
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21.09.2022 00:33 Ответить
А ***** *****!
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21.09.2022 00:15 Ответить
Пуйло так далеко залізло в нірку, що ходу назад немає. Розвернутися ні, долізти до кінця ні, а тому буде хрюкати і залякувати, щоб його витягнули, обмили і забули вбивства і руйнування величезної європейської країни. Дулю йому і пенделя, щоб ще залізло далі. Сам вибирав цей шлях.
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21.09.2022 00:17 Ответить
Воно пішло вішатись
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21.09.2022 00:33 Ответить
Не жилось вам спокойно, да? Нефтедоллары, сверхдоходы, олимпиады, чемпионаты, турпоездки, относительная свобода. Земли не хватало. 17.5 млн квадратных километров было мало, захотелось чужой.
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21.09.2022 00:48 Ответить
путин, иди на *** !
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21.09.2022 01:25 Ответить
***** пошел на-хуй, пользуясь квазипокерными терминами.
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21.09.2022 02:26 Ответить
Хмм - "майбутне рф"...
Ці слова взагалі можна застосовувати в одному реченні?
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21.09.2022 06:47 Ответить
У РФ нема майбутнего.
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21.09.2022 07:06 Ответить
РабZeя закончилась 18 лет назад... когда хмырь КГБшный перестрелял детей в Беслане и их родителей,бабушков и дедушков...,не жалел никого...
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21.09.2022 08:51 Ответить
Советское КГБ и идеологический отдел ЦК кпSS коверкало историю с ног на голову и наоборот...так что в Википедии 70% информации туфта полная...
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21.09.2022 08:56 Ответить
какой там ва-банк.идет *********** ***** и пускай утопиться в путлербурге падло................................................................
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21.09.2022 09:16 Ответить
саме час заявити про відновлення теріторіальної цілостності в межах 1939 р
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21.09.2022 13:09 Ответить
 
 