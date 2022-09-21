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Пентагон заказал для Украины дальнобойные дроны-камикадзе Switchblade 600

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дрон,switchblade

Специально для Вооруженных сил Украины в Соединенных Штатах будут производить дроны-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне обнародован информационный бюллетень по поставкам вооружения, согласно которому контракт был заключен 15 сентября.

"Оборудование – Switchblade 600, сумма – 2,2 миллиона долларов, подрядчик – AeroVironment", – указано в документе.

Стоит отметить, что ранее США предоставляли Украине Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность. Дроны серии 300 перемещаются на 10 километров, а дроны серии 600 – на 40 километров.

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Пентагон заказал для Украины дальнобойные дроны-камикадзе Switchblade 600 01
Пентагон заказал для Украины дальнобойные дроны-камикадзе Switchblade 600 02
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Топ комментарии
+20
кацап, тебе не стыдно было клянчить ленд лиз в 41 году?
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21.09.2022 00:33
+17
Його вага разом з вибухівкою - 3кг. У 600-го - заряд Джавеліна.
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21.09.2022 00:27
+13
дякую - це було смішно.
слідуючі ваший логиці на мільярдах дерев зараз сидять мільярд україньских снайперів....
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21.09.2022 00:42
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Ги... Баранюка недороблена не заспокоїться ніяк, що усю її дупоголовість викрили
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21.09.2022 23:45 Ответить
Дупоголовий, вже збито 253 літаки, і не тільки НГУ-шником. В Україні розумників хватає. І служба сповіщення працює. Дебіл недороблений.
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21.09.2022 22:55 Ответить
Виходить з Харкова до ракетних установках у Бєлгороді долетить без проблем 😀
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21.09.2022 12:41 Ответить
.... будут производить.... . Дай Бог к Пасхе первый хоть прилетит на пробу? У нас то цели давно обозначены. Хоть вчера могли опробовать, а позавчера, так тем более.
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21.09.2022 12:49 Ответить
Думаю, новими вони якраз поповнять арсенали, а вже наявні у військах та на складах - передадуть ЗСУ. Позапланова, так би мовити, ротація.
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21.09.2022 21:18 Ответить
На Switchblade 600 $2.2М, а на Switchblade 300 - $18М. Це щоб не сильно різко перемагали? Дивна логіка.
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21.09.2022 14:49 Ответить
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