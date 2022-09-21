Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 209-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня достаточно громкие новости из России. И много вопросов на этот счет. А что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что наша задача.

Больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров. Так что сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости", – сказал Зеленский.

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