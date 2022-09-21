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Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 209-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня достаточно громкие новости из России. И много вопросов на этот счет. А что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что наша задача.

Больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров. Так что сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+17
Віримо ЗСУ та Залужному.

А не тим, хто брехав про вторгнення РФ та розміновував Чонгар.
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21.09.2022 00:45
+10
Волонтерам - обыски, боевым генералам - уголовные дела, мародерам и руснявым клоунам - ордена. ****, реальный патриот.
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21.09.2022 01:07
+6
Ворог власноруч розминував. Зелени чоловічкі.Зє і Co.Ltd.
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21.09.2022 02:59
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Віримо ЗСУ та Залужному.

А не тим, хто брехав про вторгнення РФ та розміновував Чонгар.
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21.09.2022 00:45 Ответить
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21.09.2022 01:39 Ответить
ви вже достали з своїм Чонгаром, хіба його не міг розмінувати ворог, у которого для розмінування працює ціла окрема індустрія, тральщики, роботи-маніпулятори, собаки-сапери, люди-сапери та багато іншого. Невже по вашому ворог настільки тупий, шо не може власноруч нічого розміновувати?
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21.09.2022 02:11 Ответить
Ворог власноруч розминував. Зелени чоловічкі.Зє і Co.Ltd.
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21.09.2022 02:59 Ответить
Церкву теж вони розвалили?Чи це було в 11 сторічччі?
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21.09.2022 11:28 Ответить
Пациент 🦠палаты №6 , успокойся есть документы , что разминировали до того КАК -24 февраля , а не после ,ЛИЧНО ДЕРЬМАК И ВЕРЕЩУК ПРЕЗЕНТОВАЛИ РАЗМИНИРОВАНИЕ
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21.09.2022 08:39 Ответить
Нет таких документов.
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21.09.2022 11:20 Ответить
Якщо ворог не тупий та легко розмінував, то виходить що тупа зелена влада, правильно?
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21.09.2022 09:00 Ответить
Шановний, усi українські негаразди в єкономиці та арміі це наслідки сотен років окупаціі, з часів Петра до наших дней. Шукайте відповідь хто винен у наріда, якій допомагав це робити москалям - окуповувати Україну, наприклад таких як пріснопамятний батько Махно, чи живий ще Кучма, котрий подарив кацапам купу ракетної зброї.
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21.09.2022 11:19 Ответить
Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/v3368532

ЗНОВУ
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21.09.2022 00:46 Ответить
під найвеличайшим керівництвом кого? - ото ж бо...
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21.09.2022 01:03 Ответить
Заслуги відосиками не отримаєш
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21.09.2022 01:04 Ответить
на жаль ще й як отримаеш...
цей вже отримав - нічого, крім шкоди, не зробивши для захисту країни коли ще була можливисть запобігти цим неймовірним жертвам - воно брехало і жрало недомариновані шашликі.
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21.09.2022 01:11 Ответить
Волонтерам - обыски, боевым генералам - уголовные дела, мародерам и руснявым клоунам - ордена. ****, реальный патриот.
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21.09.2022 01:07 Ответить
Зеля, меня сейчас больше беспокоит что у нас в тылу. Что с стрелковым оружием, с патронами, пушками и снарядами? Путлер решил нас мясом задавить.
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21.09.2022 01:40 Ответить
https://twitter.com/i/status/1571857198011092995

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21.09.2022 01:40 Ответить
- тимчасове

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народ , армія, мова , Україна - вічне
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21.09.2022 01:42 Ответить
Гнида
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21.09.2022 04:47 Ответить
Чувака кроме бабла ничего не интересует...Очередной транш предложила новый премьер Британии Элизабет Трасс,,,в сумме 2,6 ярда долярів...на дороги до конца года хватит...а дизель-генераторы для ВСУ не на часі...зима ще не скоро...😝
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21.09.2022 08:41 Ответить
Оборотень Говорит одно , а делает все в угоду рашистским олигархам За 7 месяцев Войны не арестовали на сотни миллиардов и не ввели санкции , а с Абрамовича ,ВООБЩЕ СНЯЛИ ,
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21.09.2022 08:45 Ответить
Воины наши герои,а ты поц,заявляю.Такую тайну тебе,поцу даю,а ты не шевелится https://youtu.be/AA4VCk22t88
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21.09.2022 09:28 Ответить
 
 