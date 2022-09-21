Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в одном из домов заблокированы люди, - Терехов
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В Харькове россияне нанесли ракетный удар по Холодногорскому району, в результате которого заблокированы люди.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Ракетный обстрел Холодногорского района. "Прилеты" по многоэтажным жилым домам. Информация по пострадавшим уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", - говорится в сообщении.
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"Харків: міськрада не схотіла прибрати з назви драмтеатру ані "русский", ані "им.Пушкина". Бо "русскій мір" - це Європа. Досі", - пише політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"Депутатка Нємикіна від блоку Кернеса з профільної комісії заявила, що мати в місті "русскій" театр, тим більше імені Пушкіна - ознака освіченості і демократичності. "...Есть имена, не принадлежащие одной стране. Такое мировое признание получило и имя поэта Александра Пушкина. Оставив имя Пушкина в названии нашего театра, мы еще раз покажем миру, что мы с вами не варвары, мы европейская, образованная и демократическая нация".
Карма діє! Хоча приклад ось таких шльондр нємикіних говорить про інше...
Валуйки теж розслабились!