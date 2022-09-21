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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в одном из домов заблокированы люди, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В Харькове россияне нанесли ракетный удар по Холодногорскому району, в результате которого заблокированы люди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Холодногорского района. "Прилеты" по многоэтажным жилым домам. Информация по пострадавшим уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", - говорится в сообщении.

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Щоб ваших самок з виплодками покорчило, а вас самих привезли додому у мішках. Не забудемо і не пробачимо. До десяого коліна нищитимо. Країни рашки не має бути на карті!
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21.09.2022 07:05 Ответить
Сподіваюся це членів міськради заблокувало :

"Харків: міськрада не схотіла прибрати з назви драмтеатру ані "русский", ані "им.Пушкина". Бо "русскій мір" - це Європа. Досі", - пише політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:

"Депутатка Нємикіна від блоку Кернеса з профільної комісії заявила, що мати в місті "русскій" театр, тим більше імені Пушкіна - ознака освіченості і демократичності. "...Есть имена, не принадлежащие одной стране. Такое мировое признание получило и имя поэта Александра Пушкина. Оставив имя Пушкина в названии нашего театра, мы еще раз покажем миру, что мы с вами не варвары, мы европейская, образованная и демократическая нация".
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21.09.2022 07:24 Ответить
Нємикіна! Тобі ще мало прилетіло? Інтелектуальна-освічена -культурна перша столиця вперто обирала злодія і афериста жида кернеса!
Карма діє! Хоча приклад ось таких шльондр нємикіних говорить про інше...
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21.09.2022 07:29 Ответить
Ці суки пробують зруйнувати греблю в Печенігах. Пробують провернути історію яку робили в Херсонській області на Інгульці. Тут як я розумію спроба зупинити наших біля міста лиман, де приходиться переправлятися через Дінець.
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21.09.2022 07:39 Ответить
Щось давненько бєлгарад не напрягався!
Валуйки теж розслабились!
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21.09.2022 08:07 Ответить
 
 