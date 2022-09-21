На южном направлении ВСУ уничтожили более 150 россиян и более 40 единиц техники врага, - ОК "Південь"

В защиту южных рубежей украинские военные уничтожили более 150 захватчиков и более 40 единиц военной техники россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"Враг активизировал применение дронов-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе, в тыловых районах, на существенном удалении от линии фронта.

Днем направил два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, другой нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали.

По частям сбитого дрона идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как "Герань-2". Это боражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

К вечеру двумя реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" враг ударил по Баштанскому району. В нескольких населенных пунктах перебито электричество. Без человеческих потерь", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что украинские авиаторы отработали 7 ударов по врагу.

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В небе над Волшебным в Херсонской области уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, Николаевской области - пресечена попытка воздушной разведки оккупантов - 2 "Орланы-10" сбиты.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки.

Украинские военные уничтожили 151 захватчик, а военной техники – более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц авто-бронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходные "Мста-С" и обычные "Мста-Б", еще 2 самоходные гаубицы "Акация", 4 самоходные артустановки.

Доведанные данные предварительных поражений свидетельствуют, что уничтожены еще 62 захватчика, 5 бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления 7 десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

В Черном море маневрирует корабельная группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 ракеты "Калибр", и 2 больших десантных корабля вместе с десантным катером.