Украинские защитники поразили колонну военной техники россиян в Новой Каховке, - ОК "Південь"

В Новой Каховке украинские бойцы поразили колонну военной техники врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

"…в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр", - говорится в сообщении.

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