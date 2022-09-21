Украинские защитники поразили колонну военной техники россиян в Новой Каховке, - ОК "Південь"
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В Новой Каховке украинские бойцы поразили колонну военной техники врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".
"…в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр", - говорится в сообщении.
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Постой!.. Ты что-то путаешь в запале!
Известно ведь любому пацану:
На вас не нападали. Вы - напали.
Вы первыми затеяли войну!
Вы гражданам защиту обещали,
А получился форменный скандал!..
Кого и от кого вы защищали,
Когда на вас никто не нападал?
Ах, сколько на земле людишек подлых!
Такие уж настали времена!..
Вы подлость преподносите, как подвиг,
И просите за это ордена!
Предводитель(надменно)
Позвольте вам заметить с укоризной -
И поскорей возьмите это в толк! -
Мы выполняем долг перед Отчизной,
Священный перед Родиною долг!
Лизистрата(раздумчиво)
Пред Родиной, конечно, неудобно…
Долги, конечно, надо отдавать…
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
"Лісістрата» - п'єса давньогрецького поета і драматурга Арістофана, 411 до н. е. Ця комедія була поставлена на Ленеях 411 до н. е. під ім'ям Каллістрата. Назва твору походить від головної дійової особи Лісістрати, яка піднімає жінок усієї Греції на боротьбу за мир."
Після таких спічів складається хибне але стійке враження про неосвіченість і некомпетентність всього цього оперативного командування.