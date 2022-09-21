ВСУ отбили атаки в районах 9 населенных пунктов и нанесли огневое поражение по 40 объектам противника, - Генштаб

Украинские военные отразили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов и нанесли огненное поражение по 40 объектам противника.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 21.09.2022 по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести десятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Предпринимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки противник нанес 8 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС.

Сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

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На других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздолевка, Александровка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское;

на Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Зализничное, Гуляйполе и Красное.

На Южнобужском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино.

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Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе численностью более 20 человек; в Мелитопольском районе – склад боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск. Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов.

Для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация местных жителей. Сводные отряды оккупантов задерживают и отправляют в пункты сбора мужчин призывного возраста для последующей отправки на доукомплектование подразделений, понесших потери в боях с Силами обороны Украины.

За сутки наши войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Потери врага уточняются.