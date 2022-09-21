Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы представить борьбу Украины за их освобождение как "нападение на Россию", - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент России Владимир Путин стремится к аннексии оккупированных территорий, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его "нападением на Россию".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о проведении "референдума" по присоединению к России на 23-27 сентября.
Как отмечает институт, Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России.
Планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину и что усилия по быстрому созданию усиления армии путем добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных.
Таким образом, Путин, вероятно, создает правовые и информационные условия для улучшения формирования российской армии, не прибегая к расширенному призыву, изменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольного призыва.
Как предполагает ISW, Путин верит, что он может "обратиться к русскому этнонационализму и защите якобы "русских народов" и претендовать на создание дополнительных сил добровольцев.
Он может попытаться полагаться на усиленную риторику отчасти из-за того, что Кремль не может позволить себе стимулировать новобранцев премиями и льготами. Поэтому Путин вводит новые и более суровые наказания, пытаясь сдержать риск распада российских военных подразделений, воюющих в Украине и уклоняющихся от призыва в России.
20 сентября Кремль ускорил принятие нового закона, кодифицирующего резко усиленные наказания за дезертирство, отказ от призыва и неповиновения. Он также предусматривает уголовную ответственность за сдачу в плен и провозглашает ее преступлением, которое карается десятью годами тюрьмы.
Однако этот закон не внедряет полномасштабную мобилизацию или более широкий призыв, а также не проводит каких-либо подготовительных мероприятий к таким мерам.
Кремль принимает меры для прямого увеличения формирования вооруженных сил путем продления добровольной самомобилизации и расширения своих законных полномочий для развертывания российских призывников, уже вооруженных сил, воевать в Украине.
Путин, вероятно, надеется, что усиление самомобилизации и расправы с недоброжелателями российских сил позволят ему захватить остальные Донецка и защитить оккупированные Россией части Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
"Он ошибается, – отмечают аналитики института, – у Путина нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой силы".
Но Путин, скорее всего, подождет, чтобы увидеть, будут ли эти усилия успешными, прежде чем либо пойти на дальнейшую эскалацию, либо обвинить в своем поражении "козла отпущения".
Его наиболее вероятным "козлом отпущения" являются министр обороны Сергей Шойгу и Министерство обороны России.
По данным ISW, Путин, вероятно, также намерен сдерживать контрнаступление Украины путем аннексии оккупированной украинской территории, чтобы представить борьбу Украины за освобождение оккупированных территорий как "нападение на Россию".
Тем временем, украинские и западные лидеры отреагировали на сообщения о будущих референдумах новыми заявлениями о приверженности восстановлению украинского суверенитета на оккупированной украинской территории.
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Патрушев(после посещения Китая): проведение референдумов нецелесообразно, поскольку усилит давление и изоляцию расии
Герасимов: мобилизация даст 120тыс, но потребуется время для слаживания войск
*****: молчит и думает, думает и молчит. Наверное отдал себе приказ за три дня придумать какую-нибудь речь
И что дочь Шойгу и сын Патрушева (про сына Ковальчука молчу, тот вообще владеет компанией, кто продает электроэнергию на экспорт эксклюзивно на всю страну) - долларовые миллиардеры, имеющие вместе с семейкой (где рожают по 5 детей от любовниц) колоссальное количество денег и недвижимости, которые можно отнять. И что мужчины призывного возраста на России на 99.95% ненавидят кулаков-олигархов, их наглых и мерзких детей, ну и 99.5% ненавидит полицию, росгвардию и ФСБ за то, как они кошмарили народ последние 20 лет без всяких наказаний (за убийство с пытками человека в отделении дают 2 года условно всем подряд). И что 99% мужчин плевать что на донбасцев (считают их чертями, а их баб проститутками за 5000 рублей фоткающимися с плакатом дохлого муженька), что на крымчан (этих вообще ненавидят, когда их кинули на отдыхе, цены заломлены, дают мочу вместо воды, на такси обманывали, просто считают их наглыми бездельниками, наживающимися на туристах, что вполне справедливая оценка). Вот эти двое и остальные прикинули, что никто вообще из призывников не поедет умирать с шансом в 30-50% ради ничего, даже за мародерство ввели наказание, это вообще бред. Умирать против профессиональной армии с полным комплектом вооружений человечества уже через полгодика. Когда у них есть отличные шансы (максимум 2% на смерть), если поехать на Москву и воевать с полицией и росгвардией, которые вооружены ничем, воевать не умеют, да и сами перейдут на сторону госпереворотчиков, присоединившись к грабежам этих кулаков и членов их семьи. Путин сам это все создал, когда стали отдавать должности не молодым помощникам, кто жаждал власти и денег, а кинули всех и пошли своим детям раздавать, как будто им мало того, что уже наворовали. За него никто не впишется, надо было делиться с другими и по иерархии продвигать вперед мотивированных амбициозных молодых воров. Мобилизация равносильна государственному перевороту под крылом генералов и губернаторов, которых не оценили по достоинству за последние 10 лет. При этом толпа и их самих потом снесет, настолько народ разозлился от нищеты, глядя на то, как поганые москвичи и петербуржцы у ЦУМа ходят с айфонами в картье каждый в 16 лет имеет это. Всех раскулачат как 100 лет назад, а именно убьют мужчин и изнасилуют женщин.
як казав ваш наш - думайте!
Якщо росія приєднається до ордло, то це буде одна законна військова ціль, як окуповані території.
Сарказм.
Нікому його газ стане взагалі не потрібним. Адже руйнується налагоджена за багато десятиліть схема.
У Росії змінювалися правителі, режими, назви, прапори, гімни, але одне залишалася незмінним - останні півстоліття вона жила за рахунок експорту вуглеводнів
вас тут не в куда не впало....
Адже Україна також буде звільняти і Крим так це не зараз після звільнення півдня
А що Путін може представити ? Він повномасштабно вдерся в чужу країну
Нехай що хочуть видумують а Україні своє робити
вам нема чого робити в Киеві.
ви перші після кацапні - на ***** з хати...
На ці укази все покладуть великий і товстий.
Воно позарилось на Україну,а кацапи вже шукають можливість втекти з мордору.Всі намагання кремлівської пропаганди не мають успіху у світі,маски зірвані...д'яволу прийдеться відповідати перед людством.