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Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы представить борьбу Украины за их освобождение как "нападение на Россию", - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин стремится к аннексии оккупированных территорий, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его "нападением на Россию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о проведении "референдума" по присоединению к России на 23-27 сентября.

Как отмечает институт, Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России.

Планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину и что усилия по быстрому созданию усиления армии путем добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных.

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Таким образом, Путин, вероятно, создает правовые и информационные условия для улучшения формирования российской армии, не прибегая к расширенному призыву, изменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольного призыва.

Как предполагает ISW, Путин верит, что он может "обратиться к русскому этнонационализму и защите якобы "русских народов" и претендовать на создание дополнительных сил добровольцев.

Он может попытаться полагаться на усиленную риторику отчасти из-за того, что Кремль не может позволить себе стимулировать новобранцев премиями и льготами. Поэтому Путин вводит новые и более суровые наказания, пытаясь сдержать риск распада российских военных подразделений, воюющих в Украине и уклоняющихся от призыва в России.

20 сентября Кремль ускорил принятие нового закона, кодифицирующего резко усиленные наказания за дезертирство, отказ от призыва и неповиновения. Он также предусматривает уголовную ответственность за сдачу в плен и провозглашает ее преступлением, которое карается десятью годами тюрьмы.

Однако этот закон не внедряет полномасштабную мобилизацию или более широкий призыв, а также не проводит каких-либо подготовительных мероприятий к таким мерам.

Кремль принимает меры для прямого увеличения формирования вооруженных сил путем продления добровольной самомобилизации и расширения своих законных полномочий для развертывания российских призывников, уже вооруженных сил, воевать в Украине.

Путин, вероятно, надеется, что усиление самомобилизации и расправы с недоброжелателями российских сил позволят ему захватить остальные Донецка и защитить оккупированные Россией части Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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"Он ошибается, – отмечают аналитики института, – у Путина нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой силы".

Но Путин, скорее всего, подождет, чтобы увидеть, будут ли эти усилия успешными, прежде чем либо пойти на дальнейшую эскалацию, либо обвинить в своем поражении "козла отпущения".

Его наиболее вероятным "козлом отпущения" являются министр обороны Сергей Шойгу и Министерство обороны России.

По данным ISW, Путин, вероятно, также намерен сдерживать контрнаступление Украины путем аннексии оккупированной украинской территории, чтобы представить борьбу Украины за освобождение оккупированных территорий как "нападение на Россию".

Тем временем, украинские и западные лидеры отреагировали на сообщения о будущих референдумах новыми заявлениями о приверженности восстановлению украинского суверенитета на оккупированной украинской территории.
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Топ комментарии
+19
Хорошо, что бойцов ЗСУ такое мало заботит и на точность работы HIMARS это не влияет.
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21.09.2022 07:49
+16
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21.09.2022 07:53
+11
Путін своїм референдумом не стримає контрнаступ.
Адже Україна також буде звільняти і Крим так це не зараз після звільнення півдня
А що Путін може представити ? Він повномасштабно вдерся в чужу країну
Нехай що хочуть видумують а Україні своє робити
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21.09.2022 08:23
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Дякую, містер очєвідность.
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21.09.2022 07:47 Ответить
Йому мало Криму для цього?
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21.09.2022 07:47 Ответить
Достатньо заявити, що Україну завтра приймуть за таку фігню в НАТО і він заткнеться
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21.09.2022 08:31 Ответить
Хорошо, что бойцов ЗСУ такое мало заботит и на точность работы HIMARS это не влияет.
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21.09.2022 07:49 Ответить
***** посмокче свого тезку.
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21.09.2022 07:53 Ответить
СБ расии, 20/09/2022
Патрушев(после посещения Китая): проведение референдумов нецелесообразно, поскольку усилит давление и изоляцию расии
Герасимов: мобилизация даст 120тыс, но потребуется время для слаживания войск
*****: молчит и думает, думает и молчит. Наверное отдал себе приказ за три дня придумать какую-нибудь речь
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21.09.2022 07:53 Ответить
Они просто знают, кто у них служит. Что все добровольцы с психическими заболеваниями (как С.Рунов, который резал пятидесятников за то, что они пятидесятники) уже давно на фронте или больные сидят на диване. И кто у них остался.

И что дочь Шойгу и сын Патрушева (про сына Ковальчука молчу, тот вообще владеет компанией, кто продает электроэнергию на экспорт эксклюзивно на всю страну) - долларовые миллиардеры, имеющие вместе с семейкой (где рожают по 5 детей от любовниц) колоссальное количество денег и недвижимости, которые можно отнять. И что мужчины призывного возраста на России на 99.95% ненавидят кулаков-олигархов, их наглых и мерзких детей, ну и 99.5% ненавидит полицию, росгвардию и ФСБ за то, как они кошмарили народ последние 20 лет без всяких наказаний (за убийство с пытками человека в отделении дают 2 года условно всем подряд). И что 99% мужчин плевать что на донбасцев (считают их чертями, а их баб проститутками за 5000 рублей фоткающимися с плакатом дохлого муженька), что на крымчан (этих вообще ненавидят, когда их кинули на отдыхе, цены заломлены, дают мочу вместо воды, на такси обманывали, просто считают их наглыми бездельниками, наживающимися на туристах, что вполне справедливая оценка). Вот эти двое и остальные прикинули, что никто вообще из призывников не поедет умирать с шансом в 30-50% ради ничего, даже за мародерство ввели наказание, это вообще бред. Умирать против профессиональной армии с полным комплектом вооружений человечества уже через полгодика. Когда у них есть отличные шансы (максимум 2% на смерть), если поехать на Москву и воевать с полицией и росгвардией, которые вооружены ничем, воевать не умеют, да и сами перейдут на сторону госпереворотчиков, присоединившись к грабежам этих кулаков и членов их семьи. Путин сам это все создал, когда стали отдавать должности не молодым помощникам, кто жаждал власти и денег, а кинули всех и пошли своим детям раздавать, как будто им мало того, что уже наворовали. За него никто не впишется, надо было делиться с другими и по иерархии продвигать вперед мотивированных амбициозных молодых воров. Мобилизация равносильна государственному перевороту под крылом генералов и губернаторов, которых не оценили по достоинству за последние 10 лет. При этом толпа и их самих потом снесет, настолько народ разозлился от нищеты, глядя на то, как поганые москвичи и петербуржцы у ЦУМа ходят с айфонами в картье каждый в 16 лет имеет это. Всех раскулачат как 100 лет назад, а именно убьют мужчин и изнасилуют женщин.
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21.09.2022 08:23 Ответить
не наговаривайте на женщин донбасса ,фоткаются они не за пять а за десять тысячь.
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21.09.2022 09:01 Ответить
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21.09.2022 07:53 Ответить
висновок весь можна не читати і так зрозуміло для стимулу кацапів захищати "своїх" лише підкреслити головне -"Він помиляється, - зазначають аналітики інституту, - Путін не має ні часу, ні ресурсів, необхідних для створення ефективної бойової сили".
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21.09.2022 07:53 Ответить
московня і підерци? - тих тільки палками бити як мух...
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21.09.2022 08:00 Ответить
Їбать які вони "розумні". Та бабки біля мого під'їзду вже пів року про це говорять
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21.09.2022 08:02 Ответить
Да яка різниця чого хоче *****? Нам робити своє.
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21.09.2022 08:03 Ответить
кацапське друге в сраці гімновійсько ....
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21.09.2022 08:03 Ответить
А що, від цього "********" расіян стане більше? Одне діло дивитись по "ящику", а друге - платити життям за "імперію". Ідейні, думаю, вже закінчились, а загнані палицями будуть просто стадом.
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21.09.2022 08:04 Ответить
ніхто, навіть кацапи, не повірять наративу про «оборону анексованих територій». це лише сприятиме подальшій делегітимізації держави Кацап.
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21.09.2022 08:07 Ответить
кацапи, а ***** ви в Україне навіть пленними кому здалися?
як казав ваш наш - думайте!
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21.09.2022 08:08 Ответить
Цивілізований світ не такий дурний, як насєлєніє нацистської роZZії !!! Там добре зрозуміли, що таке путлерівські референдуми... Там не дивляться скабєєвих, сімоньянів і салавйових...
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21.09.2022 08:09 Ответить
Кончєний дебіл, то була, є і буде Україна!
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21.09.2022 08:11 Ответить
"закликаючи росіян добровільно піти на війну" - очень глупо и наивно. Мобилизацию голодранцев из задрипанных регионов, которые шли от безнадеги, ху*ло уже провел и сомнительно, чтобы обитающие в более благополучных городах и обросшие жиром, условные москвичи, расстались со своим комфортом и побежали гробить себя по прихоти этого недомерка. Одно дело, поддерживать войну, наблюдая её в формате реалити-шоу по ТВ, слушая "победные" сводки, а принять в ней непосредственное участие, с огромной перспективой отправиться на корм червям в кратчайшие сроки - это совсем другое.
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21.09.2022 08:11 Ответить
Звихнулися на цих псевдореферендумах, варто нагадати їм слова Остапа Бендера - "200 рублей не спасут гиганта мысли, отца русской демократии".
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21.09.2022 08:17 Ответить
Може, я щось не так розумію?

Якщо росія приєднається до ордло, то це буде одна законна військова ціль, як окуповані території.

Сарказм.
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21.09.2022 08:19 Ответить
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21.09.2022 08:20 Ответить
Усі західні аналітики пишуть, що з газовим шантажем пуйло пішов ва-банк Його план - Європа одну зиму померзне і приповзе на колінах до Росії. Можливий і інший випадок - Європа померзне, помучиться, знайде інші шляхи постачання газу і відмовиться від російського газу не частково, а повністю. І тоді для путінського режиму настане апокаліпсис.
Нікому його газ стане взагалі не потрібним. Адже руйнується налагоджена за багато десятиліть схема.
У Росії змінювалися правителі, режими, назви, прапори, гімни, але одне залишалася незмінним - останні півстоліття вона жила за рахунок експорту вуглеводнів
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21.09.2022 08:33 Ответить
Київ! - кривозелені - приберіть славне місто від саміх себе - палікмахтерші срані...
вас тут не в куда не впало....
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21.09.2022 08:20 Ответить
Путін своїм референдумом не стримає контрнаступ.
Адже Україна також буде звільняти і Крим так це не зараз після звільнення півдня
А що Путін може представити ? Він повномасштабно вдерся в чужу країну
Нехай що хочуть видумують а Україні своє робити
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21.09.2022 08:23 Ответить
Или бункерного фюрера в ближайшие дни уберут или Рашка бесповоротно рухнет в смутное время.Таймер невозврата уже тикает.
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21.09.2022 08:27 Ответить
уберут но не быстро пока трупики новые не вернутся или блатных мажоров не станут загребать по ошибке
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21.09.2022 16:38 Ответить
пісюаністи - ногтещупці - тамади і фотографи..
вам нема чого робити в Киеві.
ви перші після кацапні - на ***** з хати...
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21.09.2022 08:27 Ответить
Вы што, не любите пролетариат?
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21.09.2022 08:51 Ответить
канешна люблю в холодном приході....
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21.09.2022 08:54 Ответить
Хай говорять, нам своє робить. З таким успіхом можна вдертись в любу країну, проголосити її частиною росії і лякати ядерною бомбою.
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21.09.2022 08:57 Ответить
Після 24 лютого може цей шантаж накогось і подіє але не на ЗСУ, все решта димагогія.
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21.09.2022 09:49 Ответить
ЦН, не називайте ***** президентом. те що він витворяє в Україні, то не призедент, а людожер з племені тумба-юмба
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21.09.2022 09:02 Ответить
Ispugalis kacapi sto tak uspesno kak Balakleji mogut vasi vojenije zabrat i sam Doneck ili Lugansk.Vot vsia speska izza etogo.Pocemu pseudprefendum za 3 dnia, a ne za mesiac,poskolku kacapi neuvereni sto za mesiac vasi vojska nebyli bi uze Donecke ili Luganske ili v obojix ix
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21.09.2022 09:09 Ответить
Завтра він підпише указ про те, що умовно Фінляндія є територією кацапстану.
На ці укази все покладуть великий і товстий.
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21.09.2022 09:22 Ответить
кремлівській крисі мало своїх територій....17 млн.км2.
Воно позарилось на Україну,а кацапи вже шукають можливість втекти з мордору.Всі намагання кремлівської пропаганди не мають успіху у світі,маски зірвані...д'яволу прийдеться відповідати перед людством.
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21.09.2022 09:34 Ответить
Жалюгідні потуги нікчемного шизофреніка та його безмозких рабів.
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21.09.2022 09:48 Ответить
давайте свою вагнерівську пітушню на іраньских дронах - - замандячимо по приходу i абдуллей на православних дронах
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21.09.2022 09:50 Ответить
а що тут нового, з того, чого ми не знали раніше, ще вісім років тому?
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21.09.2022 10:14 Ответить
 
 