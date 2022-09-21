Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы представить борьбу Украины за их освобождение как "нападение на Россию", - ISW

Президент России Владимир Путин стремится к аннексии оккупированных территорий, чтобы сдерживать контрнаступление украинских военных, объявив его "нападением на Россию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о проведении "референдума" по присоединению к России на 23-27 сентября.

Как отмечает институт, Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России.

Планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.

Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину и что усилия по быстрому созданию усиления армии путем добровольной мобилизации достигают кульминации, не отвечая потребностям российских военных.

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Таким образом, Путин, вероятно, создает правовые и информационные условия для улучшения формирования российской армии, не прибегая к расширенному призыву, изменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольного призыва.

Как предполагает ISW, Путин верит, что он может "обратиться к русскому этнонационализму и защите якобы "русских народов" и претендовать на создание дополнительных сил добровольцев.

Он может попытаться полагаться на усиленную риторику отчасти из-за того, что Кремль не может позволить себе стимулировать новобранцев премиями и льготами. Поэтому Путин вводит новые и более суровые наказания, пытаясь сдержать риск распада российских военных подразделений, воюющих в Украине и уклоняющихся от призыва в России.

20 сентября Кремль ускорил принятие нового закона, кодифицирующего резко усиленные наказания за дезертирство, отказ от призыва и неповиновения. Он также предусматривает уголовную ответственность за сдачу в плен и провозглашает ее преступлением, которое карается десятью годами тюрьмы.

Однако этот закон не внедряет полномасштабную мобилизацию или более широкий призыв, а также не проводит каких-либо подготовительных мероприятий к таким мерам.

Кремль принимает меры для прямого увеличения формирования вооруженных сил путем продления добровольной самомобилизации и расширения своих законных полномочий для развертывания российских призывников, уже вооруженных сил, воевать в Украине.

Путин, вероятно, надеется, что усиление самомобилизации и расправы с недоброжелателями российских сил позволят ему захватить остальные Донецка и защитить оккупированные Россией части Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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"Он ошибается, – отмечают аналитики института, – у Путина нет ни времени, ни ресурсов, необходимых для создания эффективной боевой силы".

Но Путин, скорее всего, подождет, чтобы увидеть, будут ли эти усилия успешными, прежде чем либо пойти на дальнейшую эскалацию, либо обвинить в своем поражении "козла отпущения".

Его наиболее вероятным "козлом отпущения" являются министр обороны Сергей Шойгу и Министерство обороны России.

По данным ISW, Путин, вероятно, также намерен сдерживать контрнаступление Украины путем аннексии оккупированной украинской территории, чтобы представить борьбу Украины за освобождение оккупированных территорий как "нападение на Россию".

Тем временем, украинские и западные лидеры отреагировали на сообщения о будущих референдумах новыми заявлениями о приверженности восстановлению украинского суверенитета на оккупированной украинской территории.