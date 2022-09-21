Путин идет на политический риск, надеясь создать больше боевой силы, - Британская разведка
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Руководство РФ хочет задействовать больше боевой силы для войны с Украиной. Но Путин идет на значительный риск, изменяя стратегию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на возведение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
"Российские силы в Украине продолжают испытывать недостаток личного состава. 20 сентября 2022 года Дума России проголосовала за внесение поправок в закон, расширяющих наказание за неисполнение обязательств военнослужащими, что "предназначено для ограничения количества дезертирств и отказов".
Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России", - говорится в сообщении, отмечают в Минобороны Британии.
"В Минобороны Британии подчеркивают, что "Путин идет на больший политический риск, надеясь создать больше боевой силы, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе".
Как отмечается в сводке, 20 сентября 2022 г. администрации оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации. Эти референдумы прошли по официальному признанию российской Думой "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля 2022 года.
"Эта срочность, вероятно, вызвана опасениями неизбежного наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России", - говорится в сообщении.
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Как только распоряжения президента начали воплощаться в жизнь, многочисленная кремлевская публика, которую никто заранее ни о чём не информирует, пришла в замешательство. Сначала председатель Центрального банка РФ Эльвира Наббиулина, а затем ещё два человека из правительства России обратились к президенту с просьбой об отставке. К тому времени, как Путин отправился писать текст послания, предупредив Шойгу о том, что для него уже готова речь о поддержке решения президента о введение военного положения в нескольких субъектах РФ, частичной мобилизации и обеспечительных мерах её проведения, Путину доложили о волнениях в элитах и «тихой панике» у большей части истеблишмента.
Силовые элиты также без энтузиазма встретили решение президента, о чём собственно Путину и сообщил Николай Патрушев. Запершись писать текст обращения, Путин задержался ко времени начала записи. Когда президент вышел и началась подготовка к съёмке, он начал часто кашлять.
Несколько попыток начать запись обращения срывались из-за кашля. После четвертой неудачной попытки записать обращение, к президенту вызвали медиков, которым Путин пожаловался ещё и на боли в груди. Медики посоветовали перенести съёмки и удалиться с ними для осмотра, что и было сделано.
Есть мнение людей из ближнего круга президента, что Путин симулировал проблему со здоровьем для того, чтобы перенести съёмки и ещё раз обдумать принятие решений. Люди близкие к президенту знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых. Съёмки состоялись позже, теперь главное не передумать с трансляцией.
Да, и всем, кто обратился к президенту с просьбой об отставке Путин предал, что примет решение после личного общения.
Хм.. найближчим часом мабуть павуки почнуть гризти один одного в банці, тобто в кремлі. )
на Мокше выживут "наисильнейшие", останутся только сумасшедшие бабки из "отрядов путенга", ну а с ними мелкий сцарь как-нибудь уже справится