Общие боевые потери РФ с начала войны – около 55 110 человек, 252 самолета, 2 227 танков, 1 340 артсистемы и 4 748 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 21 сентября потери личного состава противника составляют около 55 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 21.09 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около/ about 55110 (+300) человек ликвидировано

танков ‒ 2227 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4748 (+24) ед,

артиллерийских систем – 1340 (+17) ед,

РСЗО – 318 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 253 (+1) ед,

вертолетов – 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7),

крылатых ракет ‒ 239 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3610 (+23) ед,

специальной техники‒ 125 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.