Молдова осудила план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальный Кишинев осудил планы России провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины с целью объявить их частью своей территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление обнародовал министр иностранных дел Нику Попеску.
"Молдова решительно осуждает план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ", - написал он.
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+4 Stanisław Lipski e940d0e5
показать весь комментарий21.09.2022 10:20
+4 Vasily Melnyk
показать весь комментарий21.09.2022 11:13
+3 каржилов георгий
показать весь комментарий21.09.2022 10:45
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Пожалуйста, подождите...
я бы ещё добавил что в 92- ом во время приднестровской войны против молдаван воевали многие с Украины вместе с русней
а после войны сепары свободно перемещались через украинскую границу - вместо того что бы им перекрыть движение !!
и далее вся контрабанда шла с Одессы на Приднестроьве и все были повязаны одним делом!
а сегодня наконец поняли что этот загон сепарский надо перекрывать входы и выходы по кругу!!
и то что братались с ними - то теперь получили проблему и угрозу у своих границ
Хіба погано що Молдова , як івесь світ, засуджує спробу анексувати окупрвані території України?
Хіба погано що Молдова з перших днів війни прийняла 500 000 біженців жінок і дітей з України (не всі залишились в Молдові - тільки 90 000, але притулок на час перебування на території Молдови і безплатний транзит в Європу організували)?
Навіщо вони хотять посварити наші країни?
Не подобається русні і малоросам що молдавани виявились добрими сусідами і підтримують чим можуть українців.
Про участь деяких українців в війні в Придністров'ї на стороні русні мовчу.
читаю каждый день об аресте по всей Украине
такое впечатление что там к вас половина страны ваты
и ещё разберись с теми кто сваливает за деньги от войны в разные стороны !
у нас когда была война в Приднестроьве небыло столько предателей и вообще не слышно было о колаборантах
а так же никто не косил от войны и выезжали толпами
я уже начинаю понимать что отношения украинцев к молдаванам ничем не отличаеться от русни
хотя мы приняли в свои дома сотни тысяч беженцев
и до сих пор боле ста тысяч у нас живут
почему не выгнали русню с Донбаса с 2014 г ?????
С Приднестровьем разберёмся без войны
никто по обе стороны не собираются воевать ибо и в Приднестроьве живут 30% молдаван 30% украинцев и остальные
зачем на них идти войной и кому это надо??
они до сих пор были заложниками Кремля , точно так как в Осетии, Абхазии итд
эти сепарские анклавы и загоны сами по себе распадуться как исчезнет Кремлевский карлик
я так думаю ему недолго осталось
так что не торопи события
Ви ж бачите що ці російські тварини воюватимуть до останнього росіянина? Лиш тотальні симетричні дії дадуть нам можливість взяти ініціативу. Якщо б ми ці регіони окупували та зачистили раніше, то рф б не змогла провести там мобілізацію. А саме головне не ми б платили своєю інфраструктурою та життями своїх громадян, а гоблінський агресор. Ще при перших обстрілах наших міст, ще за Маріуполь треба було умертвити пару міст мільйонників рф. Інакше все буде дуже погано. Зараз рф розіб'є всі дамби що зможе. Пошкодить ракетами АЕС. А потім розуміючи що нічого всеодно не виходить вона застосує тактичну ядерну зброю. Так навіщо давати рф час? Їх треба умертвити негайно.