Путин пообещал "референдумы" на "исторических землях Новороссии": Донетчине, Луганщине, Херсонщине и в Запорожской области

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы "обеспечит безопасные условия проведения референдумов" на "исторических землях Новороссии".

Об этом он сказал в обращении к россиянам, в котором объявил о проведении в РФ частичной мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что большинство людей, которые живут на освобожденных от неонацистов территориях – а это, прежде всего, исторические земли Новороссии – не хотят оказаться под игом неонацистского режима", - заявил Путин.

Российский диктатор утверждает, что якобы из-за действий ВСУ, а не армии его страны люди вынуждены бежать из регионов, в которых ведутся боевые действия.

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"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не отозваться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", - заявил Путин.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", - добавил он.

Путин пообещал, что его страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для референдумов".

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