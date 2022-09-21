РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11757 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
14 207 71
война (46746) Путин (29862) псевдореферендум (124)

Путин пообещал "референдумы" на "исторических землях Новороссии": Донетчине, Луганщине, Херсонщине и в Запорожской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы "обеспечит безопасные условия проведения референдумов" на "исторических землях Новороссии".

Об этом он сказал в обращении к россиянам, в котором объявил о проведении в РФ частичной мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что большинство людей, которые живут на освобожденных от неонацистов территориях – а это, прежде всего, исторические земли Новороссии – не хотят оказаться под игом неонацистского режима", - заявил Путин.

Российский диктатор утверждает, что якобы из-за действий ВСУ, а не армии его страны люди вынуждены бежать из регионов, в которых ведутся боевые действия.

Читайте: Шольц на Генассамблее ООН: Мы не примем мир, продиктованный Россией

"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не отозваться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", - заявил Путин.

"Парламенты народных республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", - добавил он.

Путин пообещал, что его страна сделает все, чтобы "обеспечить безопасные условия для референдумов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
За тобой уже идут из военкомата,набутылочник.)
показать весь комментарий
21.09.2022 09:49
+15
показать весь комментарий
21.09.2022 09:58
+13
"історичні землі Новоросії, парламенти народних республік, віддати близьких нам людей на розтерзання ката" - ну как можно нести подобный бред? На каких недоразвитых это рассчитано?
показать весь комментарий
21.09.2022 09:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новоотсосія -це історичні землі московщини!
показать весь комментарий
21.09.2022 09:43 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
21.09.2022 09:49 Ответить
За тобой уже идут из военкомата,набутылочник.)
показать весь комментарий
21.09.2022 09:49 Ответить
Да похер сколько репоедов наберут, все равно вам ***** кацапы. И рососии вашей тоже.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:01 Ответить
25000000 ********* - это примерно сколько в человеческом эквиваленте?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:01 Ответить
Зараз ми розплачуємось за тих, хто здав південь, скільки наших за цю зраду загине, ахто здав?? Може якраз на часі назвать зрадників і засудить їх?!
показать весь комментарий
21.09.2022 10:23 Ответить
Київ за 3 дні? ще не набридло? готуйся подохнути в Україні, істото.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:03 Ответить
Петя слопатоед нашвеберной из Германии строчеш? Мясцо то кончается вернись в зад родной - голімой - мобілізіруцся..Брись под шконку петух Гамбургский!😡
показать весь комментарий
21.09.2022 09:56 Ответить
"Питушиный" это единственный язык который вам ****** понятен?
показать весь комментарий
21.09.2022 09:59 Ответить
В тєму - з яких це пір, наприклад, Запорізька обл, земля козаків і територія Січі стала якоюсь новоотсосією?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:06 Ответить
Та їм однаково, їм люди потрібні роботящі , що на них пахали,,,,,, як швидко починають русифікувати, мову забороня ють все українське, хто не згоден- знищують, фашисти,,,,,
показать весь комментарий
21.09.2022 10:19 Ответить
у кого Ви питаєте? у тих, кому ще недавно Київ був мать гарадов руцкіх? Так Галицьке князівство теж колись Руським звалося. А ПРусія без П взагалі руцька земля. БоРусія - теж. Тим більше що кілька тисяч російськомовних там проживають. При такій логіці і на Місяць можна територіальні претензії пред'явить. Що одні й зробили. Ну як можна продати ділянку території, не перебуваючи на цій ділянці і не показавши її фізично?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:22 Ответить
Запасайся нитками и иголками, чмошник - жопу свою зашивать...
показать весь комментарий
21.09.2022 09:58 Ответить
пнх піздабулко
показать весь комментарий
21.09.2022 10:01 Ответить
Здохните извращенцы рашистские ,в страшных муках 💩🇷🇺💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🪃🪃🪃🪃🪃🪃🪃
показать весь комментарий
21.09.2022 10:30 Ответить
Влітку 1919 року, коли генерал Денікін сунув на Україну, то його відозви називалися «До населення Малоросії». А влітку 1920-го, коли генерал Врангель вирвався з Криму й опанував південні регіони України, у нього вже відозви адресувалися «Синам України». Як змінювалося ставлення російських білогвардійців до українського руху в 1918-1920 роках?

фуйло історії не вчив
показать весь комментарий
21.09.2022 10:54 Ответить
каким образом согласно их же законов можно принять Херсонскую и Запорожскую области ? Єто что "независимые республики" ?
показать весь комментарий
21.09.2022 09:43 Ответить
фашистська підерація - це не правова недодержава
показать весь комментарий
21.09.2022 09:47 Ответить
Хаймарсы этот процесс обратят. А вы лишь утрёте сопли. Шутки действительно кончились,петух кацапский.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:51 Ответить
Гарне в тебе поганялово, **********.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:53 Ответить
хер в твоём клюве процесс необратимый
показать весь комментарий
21.09.2022 09:54 Ответить
Киев за 3 дня... 7 месяцев и 50 тьісяч трупов тому назад. кацап, тьі правдв веришь в ту х*йню, что пишешь или только отрабатьіваешь кормежку?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:06 Ответить
вообщн то согласно тем же законов этой недоимперии, в состав раши могут приниматься только независимые государства, причем там должно быть голосование дкмы и референдум в раше. Так что такая скорострельность даже по их недозаконам - абсурд.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:54 Ответить
Да как на крыме поступили, первый вопрос на "референдуме" о создании независимой республик, второй о принятии в состав рососии.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:22 Ответить
прийшов,знищив міста,села,вбив купу людей і тепер розказує,що прийшов захищати когось від неонацистів, цей брєд напевно розрахований для лохів за поребриком
показать весь комментарий
21.09.2022 09:44 Ответить
це просто рашизм
показать весь комментарий
21.09.2022 10:23 Ответить
Аннушка уже разлила масло
показать весь комментарий
21.09.2022 09:44 Ответить
світ наблизився до ядерної війни
показать весь комментарий
21.09.2022 09:45 Ответить
Ну то й шо?
показать весь комментарий
21.09.2022 09:47 Ответить
вже давно. Як тільки сталін отримав бомбу.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:25 Ответить
Та щоб ти здохло разом зі своєю кацапією. Маю надію що тебе скоро "відмобілізують" в дупу черенком від лопати, твої ж холуї.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:45 Ответить
Поносим деда на палке на Красной Площади. Эта трансляция может перебить похороны Елизаветы Второй.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:52 Ответить
В дупу собі запхнеш ті референдуми, а потім здохнеш.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:46 Ответить
"історичні землі Новоросії, парламенти народних республік, віддати близьких нам людей на розтерзання ката" - ну как можно нести подобный бред? На каких недоразвитых это рассчитано?
показать весь комментарий
21.09.2022 09:47 Ответить
в роzzии дебилы правят дебилам
показать весь комментарий
21.09.2022 11:10 Ответить
Прокатишься тупое ху.ло по неструганной доске.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:47 Ответить
Українському керівництву потрібно (давно) почати розгойдувати тему про незаконність путіна, як президента РФ.
Він прийшов до влади в 1999 р. абсолютно порушивши конституцію РФ. По суті, в Росії влада після Єльцина - незаконна.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:48 Ответить
У лапотных неделя что бы грохнуть своего вождя иначе они будут чужими на этом празднике жизни.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:48 Ответить
Зупиніть планету , ***** треба висадить
показать весь комментарий
21.09.2022 09:48 Ответить
Викидуйте його на ходу. Далі без нього.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:57 Ответить
tam 140 mio takih - nado vseh naher 🤬
показать весь комментарий
21.09.2022 10:39 Ответить
tupoe chmo...kak zhe on ZADALBAL uzhe....🤬🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
21.09.2022 09:49 Ответить
Цугцва́нг (нем. Zugzwang «принуждение к ходу») - положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:50 Ответить
***** нужна вся Украина. Хватит уже вестись и нести чушь что ***** нужна дамбас или *наворосия*.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:52 Ответить
в їбанаріїї без змін..
показать весь комментарий
21.09.2022 09:52 Ответить
Залужный, покажи ***** как они проведут безопасно референдумы на окупированных территориях
показать весь комментарий
21.09.2022 09:54 Ответить
психопат-маньяк не остановится. его нужно уничтожить, или он уничтожит свои страну и вокруг многих.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:55 Ответить
Забагато галасу навколо молі. Не варто відволікатися від знищення рашистів..
показать весь комментарий
21.09.2022 09:55 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 09:58 Ответить
штабелем
показать весь комментарий
21.09.2022 10:00 Ответить
В шахты бамбаса
показать весь комментарий
21.09.2022 10:02 Ответить
таки под ООН подгадывал Тин Пу, вы там свое, я свое. Ну а в остальном последний патриот глубинных болот повторяется. Все зарвавшиеся диктаторы хватались за мобиков. как за птицу удачу. Полевые военкоматы уже закружились в танце смерти. Кто выйдет из дому тому на фронт,а в степи Донецкой уже заградотряды. И пойдут облавы.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:01 Ответить
Що Воно меле? Які історичні і з якого часу? На даний момент міжнародне право керується незмінністю кордонів після 1945 року. Якщо ж копнути у глибину віків, то, скажімо, у 1022 році, рівно тисячу років тому, у Києві 7-й рік княжив Ярослав Мудрий, і тоді теж були тризуб та гривня. А Москви ще довго не було...
показать весь комментарий
21.09.2022 10:01 Ответить
Лаптеногие эти референдумы как мантру повторяют - референдум, референдум, референедум, такое ощущение что они сами себя уговаривают. Никто в мире не признает эти "недовыборы", а им главной свой элехторат накормить говном - референдум!!!
показать весь комментарий
21.09.2022 10:05 Ответить
Ой а шо такое?!)) Неужели Киев, Харьков и Одесса это уже не «исконно русские» земли??))) Шо ж случилось?))
показать весь комментарий
21.09.2022 10:15 Ответить
історичні землі??? кацапи, та ви зовсім *********... срані кровожерливі невігласи..
показать весь комментарий
21.09.2022 10:18 Ответить
хйло - балаболка, пропетлявший к трону сцаря петух, неприглядное лицо типичного кацапа, раз уж они выбрали такОе, как лучшего из них
показать весь комментарий
21.09.2022 10:24 Ответить
кацапам терміново потрібне мобілізоване "новоросийское мясо"
показать весь комментарий
21.09.2022 10:52 Ответить
содержимое бюллетеня на "референдумах":
вы не против вступления в состав рф?
нет, не против
да, не против
показать весь комментарий
21.09.2022 11:07 Ответить
Не "історичні", а істеричні рехверендуми.
показать весь комментарий
21.09.2022 11:07 Ответить
Ось і все! Світ остаточно всцявся! Прощавай схід і південь, а то і решта України назавжди!!!
показать весь комментарий
21.09.2022 11:29 Ответить
І знов чотири дурачка у світерах поїдуть на болота підписувати туалетний папір про збільшення мордеру. Як цих підарасів покинути?
показать весь комментарий
21.09.2022 11:31 Ответить
А МОЖЕ НА ІСТОРИЧНИХ ЗЕМЛЯХ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ЩЕ РЕФЕРЕНДУМИ ПРОВЕСТИ?
показать весь комментарий
21.09.2022 14:07 Ответить
Хай цей ************ референдуми в Ічкерії, Дагестані, Якутії, Тиві, Бурятії на інших окупованих Гівноросією територіях проведе і подивиться на результати. Здається, плешивому карлику приходить кабзда - дуже багато ознак наближення цієї радісної події ))) Мобілізація, істерики, тремор, тримання за стіл, щоб зі стільці не впасти і т.д. Так, нормальних претендентів на наступника нема (Нємцова, останню нормальну людину в політикумі Парашкостану, просто вбили, а решта лайна - Шойга, Патрушка, Мєдвєдка, КаДирка та й той "сідєлєц" і т.д. не краща за Муйло). Але!!! Коли буде гризня між цією мразотою за престол - все можливо...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:23 Ответить
 
 