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Шойгу о потерях РФ в войне: "На сегодняшний день 5 937 человек погибли". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ составляют, якобы 5937 человек.
Об этом он сказал во время обращения, передает Цензор.НЕТ.
"Наши потери сегодня 5 937 человек. Из общего числа раненых около 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали и продолжают службу", — заявил Шойгу.
Отметим, что по данным Генштаба ВСУ и иностранной разведки, потери россиян гораздо больше. По состоянию на утро 21 сентября потери личного состава противника составляют около 55 110 человек.
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+74 jklpqrs
показать весь комментарий21.09.2022 10:13
+41 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий21.09.2022 10:26
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Шойгу: Да кто ж их считает, дохнут как мухи!
Пуйло: пиши тогда "потерь нет"
При таких несущественных потерях 0.7% зачем мобилизация? Даже частичная? Должны справляться без МОБИКОВ....
Недавняя философия открыла, что все величайшие ценности это нелепости, предрассудки или глупости основателей или последователей, но ничего другого нет - не придумано, представляете? "Диктатор и пустота")
РФия претендует на целую цивилизацию, но по факту вот такие вот лидеры мнения - Путин, Кужегут, Песков или их обезьяны - Симонян, Соловьев и тп при наличии великой литературной критической традиции, революции, полной трансформации страны, перестройки и тп - все выродилось вот в это)
Великая Россия и ничтожность вранья, и все потому что люди засиделись, деградировали для своих задач, потеряли актуальность и компетентность)