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армия РФ (15358) война (46746) Шойгу (663) уничтожение (3832) потери (3858)

Шойгу о потерях РФ в войне: "На сегодняшний день 5 937 человек погибли". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери РФ составляют, якобы 5937 человек.

Об этом он сказал во время обращения, передает Цензор.НЕТ.

"Наши потери сегодня 5 937 человек. Из общего числа раненых около 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали и продолжают службу", — заявил Шойгу.

Читайте: РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, - Шойгу

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ и иностранной разведки, потери россиян гораздо больше. По состоянию на утро 21 сентября потери личного состава противника составляют около 55 110 человек.
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Топ комментарии
+74
и потому надо еще 300тыс. Браво.
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21.09.2022 10:13
+41
Кацапской быдломассе чуждо логическое мышление.
Иначе она задумалась, что что-то пошло не так, ещё в марте-апреле...
Теперь, быдло кацапское, слазим з теплых диванов, с жирных ватосамок, отставляем пиво и чипсы, и в учебные лагеря!
В октябре-ноябре в подмосковье - это самое оно! Дожди, грязь, холодный ветер, холодная перловка на воде - прапор мясо *******.
Всё идёт по плану!
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21.09.2022 10:26
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На рашистських пабліках рабсіянє почали багато раз саме це питати
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21.09.2022 16:32 Ответить
Пуйло: сколько мы потеряли солдат?
Шойгу: Да кто ж их считает, дохнут как мухи!
Пуйло: пиши тогда "потерь нет"
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21.09.2022 14:34 Ответить
Щось в його голосі "задора" не чутно. Мабуть срака дуже болить, тож і говорить через силу.
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21.09.2022 14:40 Ответить
Втрати 5к, і тому треба мобілізувати 300к... л-логіка.
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21.09.2022 14:51 Ответить
Чистая математика.... Если потерь 6К. Это 0.7% от общего к-ства ВС РФ(900К)...

При таких несущественных потерях 0.7% зачем мобилизация? Даже частичная? Должны справляться без МОБИКОВ....
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21.09.2022 14:53 Ответить
та ладно, я тільки в різних телеграмах і месенджерах, бачив на відео і фото більше за 5937 штук утилізованих орків
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21.09.2022 15:00 Ответить
На 24 августа, 48.759 погибших орков , такая цифра указана в документе, который МО отправили в министерство финансов, для резервирования суммы для компенсаций, в размере 361 млрд рублей.
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21.09.2022 16:07 Ответить
5к то формально по компенсаціям з бухгалтерії, ще 50 загубилися
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21.09.2022 19:24 Ответить
Гляньте на глаза. Оно боится (с)
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21.09.2022 20:54 Ответить
И поэтому надо еще 300к, это гениально
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21.09.2022 21:32 Ответить
Тувінський дядько каже "наші втрати на сьогодні 5 937 осіб". Просто він решту хароших рузкіх своїми не вважає
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21.09.2022 21:37 Ответить
Любая власть врет и на самом деле это величайшее искусство, но в РФии все ограничиваются высказываниями вот таких "шаманов" Шойгу или "пророками" Путина или Пескова и считают это достаточным для народа - "все цели спецоперации будут достигнуты")
Недавняя философия открыла, что все величайшие ценности это нелепости, предрассудки или глупости основателей или последователей, но ничего другого нет - не придумано, представляете? "Диктатор и пустота")
РФия претендует на целую цивилизацию, но по факту вот такие вот лидеры мнения - Путин, Кужегут, Песков или их обезьяны - Симонян, Соловьев и тп при наличии великой литературной критической традиции, революции, полной трансформации страны, перестройки и тп - все выродилось вот в это)
Великая Россия и ничтожность вранья, и все потому что люди засиделись, деградировали для своих задач, потеряли актуальность и компетентность)
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21.09.2022 23:20 Ответить
Да, пусть врут как хотят - черт с ними, кто мы такие, что их направлять кудато? Но лезут же с какимто адским насилием к нам?! "Укронацисты" вдруг мешают их величию
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21.09.2022 23:23 Ответить
Шойгу повідомив, що в рамках часткової мобілізації планується призвати 300 000 резервістів. Міністр оборони рф також повідомив, що за час війни в Україні загинуло 5937 російських військовослужбовців. Якщо потрібно призвати 300 000 резервістів, то можло і загнулось 300 000 (включаючи зниклих і втікачів) військовослужбовців, а не 5937.
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22.09.2022 01:41 Ответить
Шойгу, иди в тайгу!
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22.09.2022 05:14 Ответить
Брехун..как и все они там.
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23.09.2022 17:31 Ответить
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