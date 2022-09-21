391 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 764 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 21 сентября 2022 более 1155 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 764 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 397, Харьковской - 225, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 47, Днепропетровской - 26.

20 сентября в результате обстрела врагом с. Грушевка Купянского района Харьковской области получили ранения четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет", - говорится в сообщении.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.