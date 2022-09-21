391 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 764 - ранены, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 21 сентября 2022 более 1155 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 391 ребенок погиб и более 764 получили ранения разной степени тяжести.
Как сообщает Цензор.НЕТ. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 397, Харьковской - 225, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 47, Днепропетровской - 26.
20 сентября в результате обстрела врагом с. Грушевка Купянского района Харьковской области получили ранения четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет", - говорится в сообщении.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
Пожалуйста, подождите...
Зєлєнь сьогодні вже російських синів жалкує.От чмо!
Одужання пораненим.