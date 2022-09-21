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Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут выехать с места жительства без разрешения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Олег Царев обращает внимание россиян, что с момента объявления мобилизации они не могут выехать из страны без разрешения военных комиссаров.
Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Царев цитирует закон РФ о мобилизации.
"Гражданам с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", - написал он.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.
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+39 DemianBond 2cbb79cc
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Дяды ваявали!
Ура! В атаку!!!
⚡️⚡️Теперь всех кто в своё время честно отслужил срочку в россии и имеет военную специальность загребут в армию на удобрение в Украину)))
⚡️⚡️А те кто в своё время срочку откосил - тот и дальше будет шариться!))
Саме про це мова .. .
РЖД и Аэрофлот прекратили продажу билетов мужчинам с 18 до 65 лет
Билет можно приобрести только в случае наличия разрешения военкомата на перемещение по стране или на выезд за границу
Всегда приятно было смотреть нарезки, как зиганутым, кто в интервью нес полную чушь, вручали такие имитации повесток, а они их от страха бросали на асфальт.
Это самая что ни на есть полная мобилизация по всей стране, в указе все под них подстроено.
Ванька-встанька, пора в свой пакет. Впрочем, очень быстро мусульмане и остальные просто начнут открытый бандитизм и затем с поддержкой пары генералов пойдут против чмони.
Зато теперь заказное убийство (ракетного ученого, инженера-конструктора и других важных военных целей) станет раз в 5 дешевле, так как ваньки-встаньки заинтересованы в том, чтобы уничтожить ВПК Кацапии. А также любые диверсии на военных заводах. Ваньки-встаньки уже поняли, что единственный шанс выжить и закончить войну - это убить Путина и всех членов его клана. Других вариантов нету.
то маєте заборону від свого бункерного царька
Теперь чмоня-******* царёв, которого в Украине все ******* ("иду я по набережной со своим лицом, а тут нацисты..."), будет вами командовать!!!
Мои поздравления!
ну кому цікавий цей кусок смердючого гівна?