Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут выехать с места жительства без разрешения

Олег Царев обращает внимание россиян, что с момента объявления мобилизации они не могут выехать из страны без разрешения военных комиссаров.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Царев цитирует закон РФ о мобилизации.

"Гражданам с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", - написал он.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.