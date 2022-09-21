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Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут выехать с места жительства без разрешения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

царев,олег,царьов

Олег Царев обращает внимание россиян, что с момента объявления мобилизации они не могут выехать из страны без разрешения военных комиссаров.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Царев цитирует закон РФ о мобилизации.

"Гражданам с момента объявления мобилизации запрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", - написал он.

Смотрите: Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России. ФОТО

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.

Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут выехать с места жительства без разрешения 01
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Топ комментарии
+39
а царев еще тот троляка, он та с украинским гражданством может выехать , а вы говорите алкаш, алкаш
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21.09.2022 10:53
+35
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21.09.2022 10:53
+32
Ну от, і шенген вже не треба відміняти, питання само вирішилось.
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21.09.2022 10:55
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21.09.2022 10:53 Ответить
Што?
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21.09.2022 11:45 Ответить
Валинская рєзня! (С)
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21.09.2022 12:04 Ответить
А сама ета гнида когда пойдет на фронт?
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21.09.2022 10:53 Ответить
Он баіцца агалтєліх украінофілов.
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21.09.2022 11:17 Ответить
а царев еще тот троляка, он та с украинским гражданством может выехать , а вы говорите алкаш, алкаш
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21.09.2022 10:53 Ответить
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21.09.2022 10:55 Ответить
А разве этого полудурка Украина не обьявила в международный розыск?Куда ему ехать?
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21.09.2022 11:02 Ответить
В демократичну Північну Корею. В Еритрею. Та багато куди ще можна. До речі, система "міжнародного розшуку" - це фактично система Інтерполу. Тож Царьов може хоч куди їхати з тих країн, які не співпрацюють з Інтерполом. Та хоч навіть в Ватикан!
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21.09.2022 12:01 Ответить
Я об этом сразу подумала, как только прочла название статьи...😂
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21.09.2022 12:03 Ответить
Ну от, і шенген вже не треба відміняти, питання само вирішилось.
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21.09.2022 10:55 Ответить
24 февраля 1920 года Гитлер впервые огласил программу нацистской партии НСДАП. 21 сентября 1925 года был отдан приказ формировать подразделениия СС во всех городах и районах Германии. Да нет, это просто даты совпали. Случайность, ящетаю, ДА СОВПАДЕНИЕ)
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21.09.2022 10:56 Ответить
вообще, с 19 на 21, в разные годы чем то выделялись. даже гитлер и ленин под эти цифры подгадали себе дни рождения )
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21.09.2022 11:01 Ответить
Ну чё, всё кацапы, за путлера пришла пора вам умирать, ахахаха
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21.09.2022 10:56 Ответить
За ботокс для морды путлєра и силикон для сисек кабаєвой!!!
Дяды ваявали!
Ура! В атаку!!!
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21.09.2022 11:06 Ответить
⚡️⚡️Ха..ха..ха😂😂😂
⚡️⚡️Теперь всех кто в своё время честно отслужил срочку в россии и имеет военную специальность загребут в армию на удобрение в Украину)))
⚡️⚡️А те кто в своё время срочку откосил - тот и дальше будет шариться!))
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21.09.2022 10:58 Ответить
Разве в Кацапии при достижении предельного возраста призыва на срочку (27 лет) не выдают военный билет, где воинское звание будет "рядовой запаса"? То есть автоматически всем, кто не служил и дожил до 27, дают звание рядового запаса без прохождения срочной службы и без специальности. Они все в запасе то есть, первая категория если до 35 лет по званию "рядовой" сразу же подлежат мобилизации.
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21.09.2022 11:02 Ответить
У тих хто не служив , є військовий квиток , але немає військової спеціальності . В першу чергу мобілізують тих в кого вона є , танкісти , артилеристи , ппо і т.д. Інші і далі будуть - шариться
Саме про це мова .. .
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21.09.2022 11:14 Ответить
А хто воно там таке зараз? Якійсь "совєтнік"? Просто цікаво
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21.09.2022 10:58 Ответить
Посуду моет
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21.09.2022 11:00 Ответить
стакани протирає))
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21.09.2022 11:01 Ответить
Вилизує
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21.09.2022 11:03 Ответить
А якби ми їх всіх умертвили раніше то зараз в рф не було б кого мобілізувати... Так думки в слух.
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21.09.2022 10:59 Ответить
Пишут еще:
РЖД и Аэрофлот прекратили продажу билетов мужчинам с 18 до 65 лет

Билет можно приобрести только в случае наличия разрешения военкомата на перемещение по стране или на выезд за границу

Всегда приятно было смотреть нарезки, как зиганутым, кто в интервью нес полную чушь, вручали такие имитации повесток, а они их от страха бросали на асфальт.

Это самая что ни на есть полная мобилизация по всей стране, в указе все под них подстроено.

Ванька-встанька, пора в свой пакет. Впрочем, очень быстро мусульмане и остальные просто начнут открытый бандитизм и затем с поддержкой пары генералов пойдут против чмони.

Зато теперь заказное убийство (ракетного ученого, инженера-конструктора и других важных военных целей) станет раз в 5 дешевле, так как ваньки-встаньки заинтересованы в том, чтобы уничтожить ВПК Кацапии. А также любые диверсии на военных заводах. Ваньки-встаньки уже поняли, что единственный шанс выжить и закончить войну - это убить Путина и всех членов его клана. Других вариантов нету.
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21.09.2022 10:59 Ответить
Ну что ж, постепенно срасияне начнут переживать то, что переживали Украинцы. С почином.
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21.09.2022 10:59 Ответить
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21.09.2022 11:00 Ответить
кацапи плакали про заборону віз

то маєте заборону від свого бункерного царька
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21.09.2022 11:01 Ответить
Дозвіл на подорож в Космосі видає ВСУ
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21.09.2022 11:01 Ответить
Ну что, кацапы, *************?
Теперь чмоня-******* царёв, которого в Украине все ******* ("иду я по набережной со своим лицом, а тут нацисты..."), будет вами командовать!!!
Мои поздравления!
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21.09.2022 11:03 Ответить
У кацапів є шанс не піти на війну - спалити всі воєнкомати.
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21.09.2022 11:04 Ответить
Хе-хе-хе.
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21.09.2022 11:05 Ответить
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21.09.2022 11:08 Ответить
Видимо при могилизации, первый и единственный вопрос вонекома будет - "ваш любимый цвет".
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21.09.2022 12:07 Ответить
Шта???
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21.09.2022 11:09 Ответить
Все таки Царев настоящий профильный дебил, решил москалей подрачить как большая шишка...они же его сами на кукан и посадят, и не будет пуйло бесполезных оберегать - какой бы пуйло небыл *****, а предателей он не уважает, и не важно кого они предали. Пушилин единственная тварь с интеллектом среди всей коблы новососийцев с 2014-ого- этот и выживет.
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21.09.2022 11:11 Ответить
#блан напонил что бараны занчивают свою жизнь на скотобойне...
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21.09.2022 11:19 Ответить
Якщо не можна виiжджати-значить буде повна мобiлiзацiя. На жаль ,Путiн буде йти до кiнця. Йому е що втрачати- Владу ,грошi, життя....Цiкаво, а готовi росiяни до цього?
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21.09.2022 11:38 Ответить
Дайте царьову гвинтівку та відправьте на фронт. Зформуйте бригаду з усіх прогандистів війни в рашці, а заградотряди зформуйте з бурятів.
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21.09.2022 12:09 Ответить
покажіть-но черги у воєнкомати... окремо на запис на м'ясо, окремо на виїзд
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21.09.2022 12:13 Ответить
звертаюсь до адміна - невже мало подій і новин вартих уваги?
ну кому цікавий цей кусок смердючого гівна?
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21.09.2022 12:14 Ответить
Сейчас меня забанит Цензор, но такое впечатление ,что их и наши переписывают нормы законов друг у друга! Кто этим вопросом интересовался увидит поразительное сходство в нормах законов! А кому, лишь бы покричать, начнут слюной брызгать!
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21.09.2022 12:18 Ответить
Треба щоб цього олігофрена кацапи на війну відправили - воно давно проситься .
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21.09.2022 12:19 Ответить
Надо бы этого питекантропа гражданства лишить украинского. Тут таких валом и без него. Тогда кацапы его хрен выпустят тоже. Или чуть порадуются тоже. Пусть чуть и они поржут с алкана с лицом музея шимпанзе образных!
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21.09.2022 12:58 Ответить
Царев истинный русский. Накрутил донецких придурков, и свалил в теплый Крым отдыхать.
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21.09.2022 13:00 Ответить
Интересно, а дети олигархов и они сами от 18 до 65 лет, тоже пойдут на удобрение в Украину
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21.09.2022 13:14 Ответить
В першу чергу як лорди Великой Британії в WWI !
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21.09.2022 13:30 Ответить
ахахахахаааааааа!!!!!! упал со стула, кацапы , которые лепили зетки на машины , любители георгиевских ленточек , дети в пилотках , ...........ВАС ЖДУТ НА ФРОНТЕ !!!! особенно в местах скопления войск рф , базы , склады и тд .....................
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21.09.2022 13:23 Ответить
росіяни докотились до того, що їм вказує цей лузер царьов
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21.09.2022 15:13 Ответить
 
 