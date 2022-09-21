Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ

Россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Через несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

Также россияне массово покупают билеты в Тбилиси.





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