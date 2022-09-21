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Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Через несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.
Также россияне массово покупают билеты в Тбилиси.
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+35 piligrim
показать весь комментарий21.09.2022 11:04
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+28 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий21.09.2022 11:08
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Пожалуйста, подождите...
Геев в армию не берут...
Возможен также вариант с убежищем в посольствах демократических стран 🤔
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3368603"
А ничего особенного в россии не случилось.
Просто очередной 3,14здец пришел.
Пора бы и привыкнуть.
Текст песни Геннадий Смирнов
"Что происходит на свете"
Что происходит на свете
А просто *****
Простой ***** полагаете вы?
Полагаю...
Я ведь и сам как умею ****** страдаю
Эта ***** просто поработила меня
Что за всем этим будет
А будет ******
Будет ****** вы считаете
Да я считаю
Я ведь давно эту жизнь ******ом называю
Брошу карьеру и ***** уеду в Елец
Что же с нами теперь будет
Опять *******
Вновь ******* полагаете
Да полагаю
Сквозь ******* я свой жизненый путь пролагаю
Трудно бывает но я в этом смысле кремень
Что со всем этим делать
А ***** послать
***** послать вы уверены
Да ***** уверен...
https://www.avito.ru/kirillov/kollektsionirovanie/stupa_baby_yagi_original_2435869208
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Кацапи, расслабляйте фільтри. Пізно всралися. Втічуть не тілько лиш всі
Лети в Стамбул и Ереван.... 😂
знову касаби будуть любити расею здалека.. із турціі..
піду напьюся валеріанки
- Куда?
Расслабіть сфінктер.
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
- всє бегут .!!
. .
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
получил повестку,
дергай п*зда
в Стамбул
не получил -
ехай
в Армению
на
х*й."
Маяковский