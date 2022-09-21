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Россия (91256) самолет (3328) мобилизация (1614)

Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

літак,авіація

Россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Через несколько минут после выступления российского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

Также россияне массово покупают билеты в Тбилиси.

Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ 01
Россияне раскупили все билеты в Турцию, Армению и Грузию сразу после выступления Путина, - российские СМИ 02

Читайте: Предатель Царев напомнил, что россияне теперь не могут уехать из страны
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Топ комментарии
+35
але вилетити не встигнуть... з технічних причин)))
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21.09.2022 11:04
+29
и в первых рядах Zиганутые с аватарками на фото и владельцы маши с той же символикой
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21.09.2022 11:04
+28
Вставай, страна огромная,
Лети в Стамбул и Ереван.... 😂
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21.09.2022 11:08
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але вилетити не встигнуть... з технічних причин)))
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21.09.2022 11:04 Ответить
ще є "літаючі дивани експертів"
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21.09.2022 11:09 Ответить
Есть путь попроще - стать геем.
Геев в армию не берут...
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21.09.2022 13:40 Ответить
ЕС выдает бесплатные визы молодым россиянам, по предъявлении повестки о мобилизации

Возможен также вариант с убежищем в посольствах демократических стран 🤔
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21.09.2022 11:12 Ответить
Реально что ли!?
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21.09.2022 11:53 Ответить
"Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3368603"
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21.09.2022 12:26 Ответить
Очень хорошо, что визы еще за месяц (а фактически и не один месяц, визы крайне неохотно выдавались и разворачивали на границе многих даже с визой) отменили. Теперь у хороших русских (так называемых) не осталось выбора, кроме как либо воевать против росгвардии, либо воевать против профессиональной армии. Пускай выбирают, где легче победить. А то некоторые возмущались, почему им зарезали визы. А вот чтобы вы возглавили бунты и участвовали в государственном перевороте, показали бы нам, какие вы умелые майданщики как вы говорите. Площадей хватает, места много, БТРы жечь тоже показали как, зима близко и будут те же условия, плюс у вас есть готовые инструкции, как из мотозащиты или деревяшки и поликарбонатных листов монолитных делать щиты-броники, рецептов молотова тоже на все вкусы и все опробовано именно на совковой технике.
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21.09.2022 11:13 Ответить
100%. Лучше воевать против росгвардии, чем против ЗСУ.
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21.09.2022 12:17 Ответить
aha ha "patriotichnie reisi" zakinchilis pora v taigu bezhati svinosabaki
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21.09.2022 11:04 Ответить
пуйло включил конвеер утилизации расиян !
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21.09.2022 11:29 Ответить
пульверізації ?
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21.09.2022 12:01 Ответить
и в первых рядах Zиганутые с аватарками на фото и владельцы маши с той же символикой
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21.09.2022 11:04 Ответить
Рабсєянє-а шо такоє шо случілась???
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21.09.2022 11:06 Ответить
Что случилось?
А ничего особенного в россии не случилось.
Просто очередной 3,14здец пришел.
Пора бы и привыкнуть.

Текст песни Геннадий Смирнов
"Что происходит на свете"

Что происходит на свете
А просто *****
Простой ***** полагаете вы?
Полагаю...
Я ведь и сам как умею ****** страдаю
Эта ***** просто поработила меня

Что за всем этим будет
А будет ******
Будет ****** вы считаете
Да я считаю
Я ведь давно эту жизнь ******ом называю
Брошу карьеру и ***** уеду в Елец

Что же с нами теперь будет
Опять *******
Вновь ******* полагаете
Да полагаю
Сквозь ******* я свой жизненый путь пролагаю
Трудно бывает но я в этом смысле кремень

Что со всем этим делать
А ***** послать
***** послать вы уверены
Да ***** уверен...
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21.09.2022 11:17 Ответить
які ж вони смішні і нікчемні
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21.09.2022 11:06 Ответить
А вот это вот совсем не патриотично.
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21.09.2022 11:06 Ответить
Словьйови, Сімоньян, Скабєєви, Кісєоьови - прізвища у квитках.
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21.09.2022 11:06 Ответить
Ви що!? Ці будуть розказувать, как родину любить нада,,,,,
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21.09.2022 11:44 Ответить
вместо того чтобы взять хоть раз ответственность за свою жизнь на себя и надавать по шапке пуйлу,они бегут, клоуны
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21.09.2022 11:07 Ответить
Вы о ком говорите? Там никогда не было ни гордости, ни самоуважения, ни осознания ответственности за свою собственную жизнь.
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21.09.2022 11:10 Ответить
А Ступи баби Яги ще продаються?

https://www.avito.ru/kirillov/kollektsionirovanie/stupa_baby_yagi_original_2435869208

https://irr.ru/home/garden/elements/decorations/stupa-baby-yagi-advert523166906.html
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21.09.2022 11:08 Ответить
"расслабить фильтрьі" ))))))) "ору вголосіну" (С) ))))
Кацапи, расслабляйте фільтри. Пізно всралися. Втічуть не тілько лиш всі
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21.09.2022 11:08 Ответить
Вставай, страна огромная,
Лети в Стамбул и Ереван.... 😂
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21.09.2022 11:08 Ответить
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21.09.2022 11:10 Ответить
А ви знаєте, що кацапи вкрали мелодію і суть пісні у українців ," вставай, вставай народе мій,,,,,"
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21.09.2022 11:42 Ответить
Там їх "таваріщь ваєнком" і зловить, прямо на реєстрації
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21.09.2022 11:09 Ответить
а як же матушка расеюшка!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????
знову касаби будуть любити расею здалека.. із турціі..
піду напьюся валеріанки
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21.09.2022 11:10 Ответить
Пітримка ***** та спецоперації зазнала небувалого сплеску. Яке ***** хитре - всіх перехитрував знов.
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21.09.2022 11:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Wbk7546nx74
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21.09.2022 11:11 Ответить
- Бежать хотел?
- Куда?
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21.09.2022 11:12 Ответить
Поздно вср*лись ))

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21.09.2022 11:12 Ответить
А що толку від куплених білетів ? Їх просто не пустять на літак )))))
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21.09.2022 11:13 Ответить
Вперше з початку війни, військові літаки НАТО, які літали навколо України, відключили радіомаяки
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21.09.2022 11:14 Ответить
За ними слідом вилітають мобільні воєнкомати.
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21.09.2022 11:14 Ответить
Щоб переправити в мобільні крематорії.
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21.09.2022 11:49 Ответить
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21.09.2022 11:16 Ответить
с сейчас ситуацию в параше можно описать классикой "несмотря на то, что очко десантника в момент отрыва от рампы самолета способно перекусить лом, усилие создаваемое мышцами часто недостаточно чтобы обеспечить полную герметичность отверстия…" (С) віхті различного исполнения, на підтички, будут раскуплены быстрее чем билеты на самолёты - в лёт ))
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21.09.2022 11:16 Ответить
Що не бажають здохнути за ідеї схибленого *****- сина сатани?
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21.09.2022 11:18 Ответить
"Расслабить фільтри"
Расслабіть сфінктер.
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21.09.2022 11:19 Ответить
туркам,армяшкам і грузинякам так їм і треба-це карма за серце православія.Весь світ спостерігає,як за якоюсь грою.
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21.09.2022 11:20 Ответить
золотой унитаз Путлера !
дворец для уточки Медведева !
пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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21.09.2022 11:21 Ответить
Шойгу счастливчик,он в армии НЕ СЛУЖИЛ
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21.09.2022 11:27 Ответить
Daze troliam kacapskim iz Olgino dolzno bit trevozno stob ne vziali v armiju kak pusecnoje miaso pod Himarsi,dolzni i te sbezat poka mozno.
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21.09.2022 11:29 Ответить
- А масква і пітер бегут ?
- всє бегут .!!
. .
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21.09.2022 11:31 Ответить
Мацква хз куди ломанеться . А ось підєрци в суомі будуть пертися на біс.Побачимо чи годні фіни бути в НАТО.
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21.09.2022 11:50 Ответить
Наконец-то сбылась мечта тех, кто на диване с пивасом орал - бить хохлов. Пуйло, этот раб на галерах, вам это счастье принес на блюдечке с голубой каемкой. А они и не рады. Неблагодарные
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21.09.2022 11:38 Ответить
у хйловского "народа победителя" сильные ноги
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21.09.2022 11:40 Ответить
Як добре що Європа 19 ще числа закрила кордони з лаптєстаном
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21.09.2022 11:44 Ответить
Вангую що у фінів будуть проблеми з напливом кацапського лайна. А вони вчасно кордон для ваньок-поцреотів не закрили.
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21.09.2022 11:47 Ответить
ніхто нікуди вже не полетить. Соцмережі вже пишуть що з повідомлень із за поребрика кацапів знімають прямо з рейсів, декому вручають там же повістки
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21.09.2022 11:54 Ответить
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21.09.2022 11:55 Ответить
"товарищ!
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
получил повестку,
дергай п*зда
в Стамбул
не получил -
ехай
в Армению
на
х*й."
Маяковский⁠⁠
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21.09.2022 11:57 Ответить
Не дайте їм розбігтися !
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21.09.2022 11:59 Ответить
А каких бунтах революциях речь ? Дрыщи кацапии , будут и дальше мычать раком , бежать , дрыстать , мычать ,исполнять ,вот этот судьба кацапа....
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21.09.2022 12:28 Ответить
Ввечері зайти в дурнокласники подо#обувати кацапердяїв . Хоча як в Харківській обл відгрібали так по коментах наших було більше ніж цапі
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21.09.2022 12:54 Ответить
Можна подумати у українців якось по іншому, тільки ще економіка угандоншена, а зима близько. За підсумком будуть гинути прості люди з обох сторін, а американці та інші потирати руки від радості наживи.
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21.09.2022 13:03 Ответить
В українців все інакше, кацапчегу - ми воюємо за своє а ви за чуже. Тому при поході "на хахлов" накидайте якогось насіння в кишені, нехай переробка біосміття збагатить наші чорноземи
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21.09.2022 13:48 Ответить
час покаже, ким удобрювали український чорнозем, кажуть зешобла українців не шкодують закидають м'ясом, не спроста ж приховують кількість загиблих.
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22.09.2022 13:26 Ответить
ВоЄни ***** біжать втрачая лапті.
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21.09.2022 13:31 Ответить
СЕГОДНЯ НАЧНЕТСЯ МАССОВОЕ БЕГСТВО РОССИЯН ИЗ РОССИИ!
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21.09.2022 14:02 Ответить
Не можу зрозуміти як грузини приймають цю гидоту яка анексіровала їх територію, вбивала мирних мешканців, зруйнувала города і села. Грузини що з вами ? гроши застилають совість і очі ? тут щось не те з вашой памятью це ж вбивці після України якщо вона не встойить вони знову прийдуть по вас схаменітся !
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21.09.2022 15:07 Ответить
Пусть проедают, что нахапали. Больше же не заработать
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21.09.2022 23:27 Ответить
 
 