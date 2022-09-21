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После "референдумов" наступление на "ЛДНР" станет наступлением на Россию, - вице-спикер СовФеда Косачев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

референдум

После проведения на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях так называемых "референдумов" атака на эти территории будет считаться атакой на территорию РФ.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, сообщает Цензор.НЕТ.

"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашей обязанностью. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми вытекающими последствиями", - написал он.

Косачев также отметил, что Россия больше не будет учитывать мнение Запада о признании результатов "референдумов".

Он утверждает, что "согласно результатам опросов", большинство людей на оккупированных территориях планируют принять участие в "референдумах" и высказаться за "присоединение к РФ".

Также читайте: Молдова осудила план РФ аннексировать оккупированные территории Украины путем проведения псевдореферендумов
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Топ комментарии
+76
Але, это из райвоенкомата! Не вешайте трубку! Если хотите служить-- нажмите звездочку! Если не хотите служить- нажмите решётку! Спасибо..
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21.09.2022 11:55
+58
Только почитал их комментарии. Это быдло не осуждает войну и терроризм, против суверенного государства, а всего лишь требует отправлять на неё "детей чиновников". Эта биомасса не заслуживает лучшей жизни.
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21.09.2022 12:13
+37
ну по крыму бавовна прилетала уже, и шо ? прилетит и по луганде.
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21.09.2022 11:57
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а вот нам нечем ответить.

россия нам говорит: "нанесем по вам ядерный удар"

а мы не можем ответить: "а мы нанесем ответный".

потому что сша забрало у нас ядерное оружие в 1994 году.

пусть теперь берут нас под ядерный зонтик.

потому что нам нечем ответить на ядерные угрозы.
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21.09.2022 14:00 Ответить
Похоже на осень 1917. Уже в шалаше в Разливе кто-то по клаве стучит, воззвание о спасении россии строчит.
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21.09.2022 14:05 Ответить
тобто ще референдум не провели а результат вже відомий ? а якщо проголосують проти приєднання до раши ?
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21.09.2022 14:14 Ответить
Всё просто: содержимое ящика с настоящими голосами уничтожается. Взамен припасен ящик с "нужными результатами".
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21.09.2022 23:27 Ответить
Если у них такие депутаты....... что можно говорить о простом народе. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.09.2022 14:17 Ответить
Кацапи можуть не хвилюватись, після "рехверендумів" вАйной на Срасею Україна не піде.
Даліі вАйной на Срасею підуть маладиє Республікі та Запарожзкій край.
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21.09.2022 14:32 Ответить
ложь кремлевии. Ukraina Едина и Неделима!!
разные лыныры и дыныры шайка рецидивистов,везти в МУС...
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21.09.2022 14:42 Ответить
И шо теперь, Путин нападет?
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21.09.2022 15:09 Ответить
"Со всеми вытекающими последствиями"

Из вас уже давно течёт мерзкая зловонная жижа. Но Хаймарсам на запах похер, у них носа нет.
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21.09.2022 15:32 Ответить
Дмитрию респект за шикарную фразу про жижу и про Хаймерсы, нечувствительные к вони.
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22.09.2022 02:53 Ответить
Та ти шо?!
І шо?
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21.09.2022 15:40 Ответить
Вся русня смотрит на мир через жопу путина. Отрезвление будет болезненным!
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21.09.2022 15:40 Ответить
То може треба смілівіше стріляти по російським територіям?))закривати агітаційні російські будинки,під різними вивіски чи православна рос.церква чи російський театр?))..що сбу говорить?
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21.09.2022 15:40 Ответить
Як на мене то це він своїм кацапам цю казку каже. Шоб менше слів і сліз було, вбитий за родіну. Бо їм Україну ніхто не віддасть
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21.09.2022 15:54 Ответить
Ну стане і стане - що з того?
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21.09.2022 16:02 Ответить
Достаточно одного разгрома базы под Саками что бы понять, что это блеф.
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21.09.2022 16:24 Ответить
Шо опять?, это же уже было после признания Ордило
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21.09.2022 16:24 Ответить
Какая разница с этими референдумами? Они вообще могут их не проводить и написать нужный им результат. От этого ни холодно ни жарко.
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21.09.2022 17:26 Ответить
Напугать решили. Типо тогда они начнут по настоящему. Больше ванек и более яростные атаки с кадырами сзади. Я в шоке. Мне жалко наши пулеметы. Сколько же стволов износятся.
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21.09.2022 17:27 Ответить
По референдуму. Украина должна была давным давно принять уже Закон, о лишении гражданства всех участников в таких референдумах, или уголовной ответственности до 10 лет.
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21.09.2022 18:17 Ответить
Та пох, що там якась кацапсина тявкає.
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21.09.2022 18:41 Ответить
Donc le résultat du "référendum" est déjà connu si je lis le titre
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21.09.2022 19:41 Ответить
Гори россия в огне !
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21.09.2022 19:53 Ответить
Та по@уй что вы там вещаете кацапы, это - территория Украины!
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21.09.2022 21:30 Ответить
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