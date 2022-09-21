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Минобороны Великобритании Уоллес о мобилизации в РФ: "Вторжение Путина проваливается"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением в ответ на сегодняшнее утреннее обращение Владимира Путина.
Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
Воллес подчеркивает, что нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины "признание того, что его вторжение проваливается".
"Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем", – говорится в сообщении.
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