Минобороны Великобритании Уоллес о мобилизации в РФ: "Вторжение Путина проваливается"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением в ответ на сегодняшнее утреннее обращение Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Воллес подчеркивает, что нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины "признание того, что его вторжение проваливается".

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"Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем", – говорится в сообщении.