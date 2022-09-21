РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11477 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
11 267 11
армия РФ (15358) война (46746) мобилизация (1614) Уоллес (180)

Минобороны Великобритании Уоллес о мобилизации в РФ: "Вторжение Путина проваливается"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением в ответ на сегодняшнее утреннее обращение Владимира Путина.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

Воллес подчеркивает, что нарушение президентом Путиным собственных обещаний не мобилизовать часть населения и незаконная аннексия части Украины "признание того, что его вторжение проваливается".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России. ФОТО

"Он и его министр обороны отправили насмерть десятки тысяч своих граждан, плохо оснащенных и плохо управляемых. Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем", – говорится в сообщении.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
-Вот вам повестка в военкомат!
-А с кем воевать будем?
-С фашистами!
-А против кого?
показать весь комментарий
21.09.2022 12:04
+7
Україні потрібне все те що зветься зброєю стримування, щоб рашистська потвора керувалась інстинктами, страхом, а не війна на довгі роки
показать весь комментарий
21.09.2022 12:05
+6
Бен, ви там з Лізою пошукайте в своїх загашниках зайвих літачків, танчиків, передайте нам... А, якщо ви вмовите Ердогана пропустити кілька корабликів вашого флоту з повним БК для стабілізації обстановки навколо Криму - взагалі було би чудово...
Нагадайте Ердогану, що Британія та Туреччина - споконвічні союзники!
показать весь комментарий
21.09.2022 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Залужний з "учасниками референдуму" біжать до урн
показать весь комментарий
21.09.2022 11:58 Ответить
Бен, ви там з Лізою пошукайте в своїх загашниках зайвих літачків, танчиків, передайте нам... А, якщо ви вмовите Ердогана пропустити кілька корабликів вашого флоту з повним БК для стабілізації обстановки навколо Криму - взагалі було би чудово...
Нагадайте Ердогану, що Британія та Туреччина - споконвічні союзники!
показать весь комментарий
21.09.2022 12:00 Ответить
-Вот вам повестка в военкомат!
-А с кем воевать будем?
-С фашистами!
-А против кого?
показать весь комментарий
21.09.2022 12:04 Ответить
Україні потрібне все те що зветься зброєю стримування, щоб рашистська потвора керувалась інстинктами, страхом, а не війна на довгі роки
показать весь комментарий
21.09.2022 12:05 Ответить
сначало ***** в Украине воевало с нацистами бандоровцами теперь с НАТО и коллективным западом такая сказка устраивает быдло популяцию насиляющую рф и место ему в мавзолее обеспечено...
показать весь комментарий
21.09.2022 12:09 Ответить
Коротко и толково.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:16 Ответить
Ну что рабсеяне, подвел вас маньяк ********** под войну и уничтожение, но вы конечно не умнее немцев из третьего рейха и тоже не скинете до последнего своего кровавого афериста.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:10 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 12:12 Ответить
як перемогти «референдум»: проведіть швидке онлайн-голосування серед евакуйованих мешканців окупованих міст. результат має бути більшістю на користь України. Якщо Росія скаржиться, що це не враховує всіх жителів, тоді нагадайте їм, що їхній референдум такий самий, ігноруючи жителів, які евакуювалися в Україну.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:18 Ответить
Мобилизация в паРаше - ZOV Ктулху.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:21 Ответить
В мене стійке враження, що ху"ло зробив останній важливий крок до свого нікчемного кінця.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:30 Ответить
 
 