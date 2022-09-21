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армия РФ (15358) война (46746) Песков (1738) Россия (91256) мобилизация (1614)

В указе о мобилизации в РФ засекретили один пункт. Песков говорит, что о количестве призывников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пєсков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть содержание засекреченного 7 пункта указа Владимира Путина о частичной мобилизации, указав лишь, что он касается количества призывников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Засекреченным является седьмой пункт указа.

Журналисты спросили, о чем в нем идет речь, у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. "Действительно, он для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть", – ответил тот.

По просьбе раскрыть хотя бы тему или причину "закрытия" этого пункта он добавил: "Я не могу объяснить". "Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек", – сказал Песков.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, мобилизовать собираются 300 тыс. резервистов.
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Топ комментарии
+36
Российская армия численностью 1 млн. человек за 7 месяцев войны потеряла менее 6 тысяч погибшими и для восполнения указанных потерь призывают еще 300 тысяч.
Да, логика в их словах цветет и пахнет
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21.09.2022 13:34
+33
теперь все ясно!
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21.09.2022 13:36
+27
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21.09.2022 13:39
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Страница 2 из 2
Лена Меньшова, надеюсь е@ать тебя будут и буряты и лаги и тувинцы и все те ваши москальские отбросы, которые успеют сдрыснуть в вашу гребаную убогую тупую московию, где вся ваша мерзкая, перемешанная полу-азиатская йо@ань, включая тебя, Лена Меньшова, называется "россиянами"...
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21.09.2022 19:23 Ответить
Всі звернули увагу яка страшна жирна морда у цієї свинособаки? справжня росіянка
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21.09.2022 23:52 Ответить
Тю, ну звісно засекретіли. Не можуть же ж вони відкрито оголосити, що мобілізують 100500 тріліардів, а потім по факту спіймати 100 калік, які не встигли втекти. Тому, скільки вдасться впіймати - стільки й скажуть, що було "по плану"
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21.09.2022 18:34 Ответить
Засекретили потому, что не 300к хотят мобилизировать....
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21.09.2022 19:07 Ответить
***, где их всех хоронить?
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21.09.2022 19:07 Ответить
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21.09.2022 19:22 Ответить
- Слушайте "хахлы"! А почему у вас такая земля плодородная?
- А тому що ми своїх ворогів у неї в три шари складаємо! Покладемо і вас - вона ще родючішою стане!

- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...

В Донецьку зареєстрована нова торгова марка добрив для сільгоспкультур - «Герой Новороссии» …
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21.09.2022 19:32 Ответить
Сезон "жора"
https://www.youtube.com/watch?v=YA7_3gmur-Y
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21.09.2022 19:19 Ответить
Чем больше Джавелинов Стингеров и HIMARSoв в Украине,тем сильнее путлерское 🐓быдло...🦍🦍...а тому..♥️🖤💪Слава ЗСУ
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21.09.2022 20:11 Ответить
ЇБАШ ЇХ ВОВА... Смерть кацам
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21.09.2022 20:18 Ответить
Українці воюють на два фронти - з внутрішнім ворогом у вигляді агентів кремля і зовнішнім ворогом, кацапами. Світ у кінці тунеля таки зявився, бо Пороху почали давати слово в "Телемарафоні".
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21.09.2022 20:21 Ответить
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