Список громад, расположенных в зоне боевых действий и в оккупации, сокращен, - Минреинтеграции

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). Перечень сокращен до 327 общин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 327 общин в 9 областях.

Список дополнился Марганецкой городской территориальной громадой Никопольского района Днепропетровской области.

В то же время из перечня убрали следующие громады Запорожской области:

Матвеевская сельская территориальная громада;

Петро-Михайловская сельская территориальная громада;

Степненская сельская территориальная громада;

Тернуватская сельская территориальная громада.

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Перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия: