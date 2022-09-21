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Стоимость российских активов, замороженных в Германии из-за санкций ЕС, составляет 4,88 млрд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

По состоянию на середину сентября общая стоимость замороженных в Германии активов в связи с санкциями Евросоюза против России достигала 4,88 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, такие данные по состоянию на 16 сентября приводит федеральное министерство юстиции.

Цифра 4,88 млрд. фигурирует в брифинге министерства для парламента.

В этом же докладе отметили, что отслеживание подсанкционных активов россиян является сложным процессом, а соблюдение решения о заморозке активов в значительной степени зависит от частных организаций, таких как банки, страховые компании и другие экономические агенты.

В случае таких активов, как объекты недвижимости или яхты, власти обычно вмешиваются тогда, когда имеют конкретные доказательства связи с санкционным лицом. Очень часто реальный собственник "прячется" за регистрацией имущества на оффшорную компанию или постороннее лицо, и тогда через немецкие реестры заподозрить связь с ним невозможно.

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21.09.2022 13:49 Ответить
танки Абрамс для ВСУ - вопрос времени.....
https://youtu.be/U2VjflxU-2k
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21.09.2022 13:51 Ответить
ви фантазер? на Леопьорди он бояться надати ...надали Т-55 жобре шо хоть модернізовані
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21.09.2022 14:04 Ответить
і ще..не дивіться і не слухайте фантазерські канали,де голос за кадром і невідомо хто це...таких на отюбі з одинаково обробленим голосом купа...під час війни можливо це одна і та сама людина створила собі декілька каналів під різними назвами...
Але що найвиразніше те що голос і інтонація однакова..Хіба ви бачите цю людину? Вона хіба спілкується ?
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21.09.2022 14:09 Ответить
ну блт, с таким подходом и по телефону говорить опасно! )))
а вот когда вы увидите рожу диктора, вы сразу пропитаетесь к нему доверием,... логика железная!
ну ладно...., тогда простой вопрос - чем танк опаснее и разрушительнее Наймарса, к примеру?
почему вы переводите его в разряд какого-то запредельного чудо-оружия?
проблема вовсе не в этом...., а в том, что их просто НЕТ! вернее, они есть, и много, но большая их часть находится на консервации.... и нужно время, чтобы их снять и ввести в эксплуатацию, а на это требуется время, чем американцы сейчас активно занимаются..... и с чего вы взяли, что в их планах нет Украины? но пока Абрамсов нет, нам пихают все, что могут наскрести, в том числе и M-55S.....
по-моему тут вообще все очевидно..... и не надо лезть в конспирологию......
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21.09.2022 14:43 Ответить
шольц не дасть ані евро.. от такий він шольц
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21.09.2022 13:54 Ответить
Стоимость Северного замороженного дерьма 2, аж 12 ярдов долярів Анналена Бербок вино вата...🤣
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21.09.2022 14:05 Ответить
Гитлер попал в АД..сидит у казана ждет очереди...уже сварили черти и Бормана и Гиммлера и Геринга...тут заходить путлер и кричить : Здарова братаны..я к вам с подарком..доставил оленевода Шойгу живым...скидка будет?..тут Гитлер говорит...впереди меня в казан лезь...,бо Черти обидяцца...
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21.09.2022 14:13 Ответить
 
 