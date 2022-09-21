Стоимость российских активов, замороженных в Германии из-за санкций ЕС, составляет 4,88 млрд
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По состоянию на середину сентября общая стоимость замороженных в Германии активов в связи с санкциями Евросоюза против России достигала 4,88 млрд евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, такие данные по состоянию на 16 сентября приводит федеральное министерство юстиции.
Цифра 4,88 млрд. фигурирует в брифинге министерства для парламента.
В этом же докладе отметили, что отслеживание подсанкционных активов россиян является сложным процессом, а соблюдение решения о заморозке активов в значительной степени зависит от частных организаций, таких как банки, страховые компании и другие экономические агенты.
В случае таких активов, как объекты недвижимости или яхты, власти обычно вмешиваются тогда, когда имеют конкретные доказательства связи с санкционным лицом. Очень часто реальный собственник "прячется" за регистрацией имущества на оффшорную компанию или постороннее лицо, и тогда через немецкие реестры заподозрить связь с ним невозможно.
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https://youtu.be/U2VjflxU-2k
Але що найвиразніше те що голос і інтонація однакова..Хіба ви бачите цю людину? Вона хіба спілкується ?
а вот когда вы увидите рожу диктора, вы сразу пропитаетесь к нему доверием,... логика железная!
ну ладно...., тогда простой вопрос - чем танк опаснее и разрушительнее Наймарса, к примеру?
почему вы переводите его в разряд какого-то запредельного чудо-оружия?
проблема вовсе не в этом...., а в том, что их просто НЕТ! вернее, они есть, и много, но большая их часть находится на консервации.... и нужно время, чтобы их снять и ввести в эксплуатацию, а на это требуется время, чем американцы сейчас активно занимаются..... и с чего вы взяли, что в их планах нет Украины? но пока Абрамсов нет, нам пихают все, что могут наскрести, в том числе и M-55S.....
по-моему тут вообще все очевидно..... и не надо лезть в конспирологию......