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Заявления Путина о референдумах и частичной мобилизации - еще одно доказательство, что он заинтересован в эскалации войны, - Стано

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стано

Президент РФ Владимир Путин объявлением частичной мобилизации доказал, что не заинтересован в завершении войны и хочет углубления кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Заявления президента Путина о референдумах и частичной мобилизации - лишь еще одно доказательство, что Путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны", - сказал Стано.

По его словам, эти заявления также еще один признак отчаяния российских властей из-за того, как развивается агрессия против Украины.

"Эти заявления также четкий сигнал всему международному сообществу, особенно во время проведения Генассамблеи ООН, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже имеет много плохих последствий по всему миру, не только в Украине", - добавил спикер.
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Топ комментарии
+14
Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що Україні потрібно посилити постачання зброї!
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21.09.2022 14:04
+7
Ну це будуть тепер сотні заяв від "капітанів очевидність". Далі що? ***** взагалі-то пробекало що воює з вами усіма. Тільки чомусь в Україні.
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21.09.2022 14:05
+7
Прошу слово "частичная", не употреблять. Так как ни кто, кроме верхов рашки, не знает частичная мобилизация или нет.
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21.09.2022 14:12
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Заяви Путіна про референдуми та часткову мобілізацію - ще один доказ, що Україні потрібно посилити постачання зброї!
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21.09.2022 14:04 Ответить
Бажано і ядерної також. Бо обіравшася європа ніколи не нпважитьсч, а буде годувати плешивого українськими життями
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21.09.2022 14:23 Ответить
Я не впевнений, що тактичного у нас досі немає. Воно мабуть є, але досі не на часі. Так що всі залякування Путлера до сраки.
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21.09.2022 15:50 Ответить
Обмін стратегічними ударами - взагалі не наша вахта.
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21.09.2022 15:52 Ответить
Не дай Боже, щоб в мізках швабів, жабоїдів і всяких орбанів вкорінилося бачення території України як жертовника для людожерів засраші
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21.09.2022 16:47 Ответить
Ну це будуть тепер сотні заяв від "капітанів очевидність". Далі що? ***** взагалі-то пробекало що воює з вами усіма. Тільки чомусь в Україні.
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21.09.2022 14:05 Ответить
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21.09.2022 14:06 Ответить
Ненависть к врагу делает нас сильнее - убивать, убивать и еще раз убивать как говорил неленин
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21.09.2022 14:06 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.09.2022 14:30 Ответить
Очень хорошо, что такие слова звучат именно с этой трибуны.
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21.09.2022 14:10 Ответить
Прошу слово "частичная", не употреблять. Так как ни кто, кроме верхов рашки, не знает частичная мобилизация или нет.
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21.09.2022 14:12 Ответить
та звичайно ,що ніяка вона не часткова але потрібно було якось так м'яко це подати івану-дурнику бо ж виходить що путін та його хенерали обі7ралися з "спецоперацією"..
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21.09.2022 14:34 Ответить
Когда уже до всего мира дойдет что пока не будет уничтожен путинский режим и рашка не распадется то никакого мира не будет.
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21.09.2022 14:16 Ответить
НА ЕСКАЛАЦІЮ ЗАХІД МАЄ ВІДПОВІСТИ ЕСКАЛАЦІЄЮ!

потрібно передати Україні ракети великої дальності, 1000 абрамсів, і 100 чеських літаків су і міг.
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21.09.2022 14:17 Ответить
Что-то не сильно они торопятся давать МИГи или СУ.
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21.09.2022 14:24 Ответить
а що...ще хтось хоче "заглянуть психопату в глаза...і увідєть там мір.....?!!!"....
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21.09.2022 14:26 Ответить
Рабсеяне, ********** в бункере, а вы будете в окопе.
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21.09.2022 14:31 Ответить
Так в чому проблема? Зробіть вже нарешті справжню кризу для росії, введіть санкції наповну, а то ви тільки стурбовані і затягуєте війну своїми сумнівами... Смерть росії та російським виродкам!
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21.09.2022 14:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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21.09.2022 15:57 Ответить
 
 