Заявления Путина о референдумах и частичной мобилизации - еще одно доказательство, что он заинтересован в эскалации войны, - Стано

Президент РФ Владимир Путин объявлением частичной мобилизации доказал, что не заинтересован в завершении войны и хочет углубления кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Заявления президента Путина о референдумах и частичной мобилизации - лишь еще одно доказательство, что Путин не заинтересован в мире. Он заинтересован в эскалации своей войны", - сказал Стано.

По его словам, эти заявления также еще один признак отчаяния российских властей из-за того, как развивается агрессия против Украины.

"Эти заявления также четкий сигнал всему международному сообществу, особенно во время проведения Генассамблеи ООН, что он стремится только продолжать разрушительную войну, которая уже имеет много плохих последствий по всему миру, не только в Украине", - добавил спикер.