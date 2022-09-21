РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11686 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
1 004 9
война (46746) депортация (618) дети (6021) дети войны (80)

Более 7 тысяч украинских детей принудительно депортированы в Россию с начала войны. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,жінки,депортація

Точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Офиса Омбудсмана Украины.

"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 21 сентября 2022 года: 233 ребенка – пропали, 7754 – депортированы, 5874 – найдены", - говорится в сообщении.

Более 7 тысяч украинских детей принудительно депортированы в Россию с начала войны 01

Также читайте: 379 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 733 - ранены, - Офис Генпрокурора
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
с детских домов, у которых нет родителей
показать весь комментарий
21.09.2022 14:43 Ответить
за цих дітей відповідає влада, а конкретно гарант конституції чому не провели їх евакуацію це ж головне питання?
показать весь комментарий
21.09.2022 14:50 Ответить
для них мали провести примусову евакуацію і нікого не питати
показать весь комментарий
21.09.2022 14:55 Ответить
угу.. вивезти за кордон з персоналом..чи хоча б на Західну у санаторії..а вони своїх щурят рятували й свої шкури
показать весь комментарий
21.09.2022 15:06 Ответить
саме так
показать весь комментарий
21.09.2022 15:56 Ответить
За рахунок насильно вивезених українців мокша хоче поправити свою азійську генетику. Бо ще років зо 30 і московія перетвориться в джамахірію.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:11 Ответить
Це якраз ті діти сироти яких ЗЕублюдок відмовився евакуювати і за розголошення цієї проблеми і було знято Омбудсмена Денисову.
показать весь комментарий
21.09.2022 14:58 Ответить
Кожен день нові цифри. То 200 000 то 2000 то 7000. З якою метою це робиться? Щоб розгубити залишки довіри?
показать весь комментарий
21.09.2022 15:10 Ответить
Агентство Ройтерс опубликовало тайные договоренности дЕрмака и Козака накануне войны 24 февраля...это капец...,каже Гео Лерос...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:13 Ответить
 
 