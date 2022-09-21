Бутусов о мобилизации в РФ: "Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Объявление мобилизации в России – это признание того, что армия РФ не способна победить Украину имеющимися силами.
Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем канале в youtube. По его словам, мобилизация – это только затягивание войны, потому что на современной войне количество людей с автоматами не имеет никакого значения. Война 21-го века это, прежде всего, война высокоточного оружия, а российская армия уже не способна восстановить утраченный ресурс и начинает сражаться автоматами 40-50-х годов и танками начала 60-х.
"Сейчас уже понятно, что Путину нужно придумывать новый этап, потому что для России этот разгром в Харьковской области - это как Сталинград для нацистской Германии и Гитлера. Мобилизация в России мне напомнила речь министра пропаганды Йозефа Геббельса от 18 февраля 1943 после поражения немецких войск под Сталинградом, после поражения в Африке, Геббельс выступил с речью, где заявил: "Все. Будем говорить правду народу. Нас ждет жестокая борьба, и мы должны объявить тотальную войну".
Они пытались прикрыть неспособность победить словами о тотальной мобилизации. Как тогда у Гитлера и немецких нацистов, так и сейчас у Путина и российских нацистов одинаковая проблема – против тирании выступают все демократические страны и ленд-лиз. Ленд-лиз в 1943 году играл на стороне Советской Армии, а сейчас – на стороне Украины. Российский фюрер знает, что такое ленд-лиз – промышленная мощь, мощность и технологии западного мира. Сегодня речь Путина – не какая-то угроза, новые козыри, которые преподает Россия. На самом деле это новая пропагандистская кампания, чтобы затянуть войну, чтобы погибло еще много людей и чтобы в этих реках крови россияне как можно меньше задавали вопрос о том, почему все обещания Путина оказались ложью; почему все цели "спецоперации" Россия с "второй армией мира" не способна выполнить; под Хаймарсами, ракеты надо загонять, мобилизовывать еще больше россиян.
Для нас сегодняшняя речь означает, что Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами. Для этого требуется больше ресурсов – материальных и человеческих. Это приведет к ухудшению состояния российской экономики, оттоку населения. Стратегически все это играет на нашу победу. Российская пропаганда обольщается тем, что мобилизация даст высокую плотность войск на фронте и так далее... Конечно, войну это затянет, но чем Россия собирается вооружать мобилизованных? Кадровая армия РФ вооружена и оснащена достаточно просто. Сейчас у армии РФ не хватает защитных шлемов. Даже стальные. Не хватает бронежилетов. Вся российская армия пользуется медицинскими аптечками со жгутами Эсмарха, как во время Второй мировой войны. Российская армия не имеет вооружения даже для восстановления потерь на войне – целые батальоны танковые брошены в панике. Теперь им нужно отправить на фронт сотни тысяч россиян, которых принудительно мобилизуют. Выдадут им автоматы Калашникова 40-50-х годов и танки Т-62 начала 60-х. К чему это приведет? Мы понимаем, что в современной войне количество людей с автоматами не имеет никакого значения. Современная война – война высокоточного оружия, где побеждает тот, кто скорее решает вопрос цикла огневого поражения… Качественная пехота нужна, но что такое качественная пехота? Это - мотивированные люди... У России достаточно денег, чтобы нанять людей, способных убивать и захватывать при незначительном сопротивлении. За деньги можно найти наемников, но невозможно найти людей, которые готовы умирать за свою страну и свой народ. Мы не боимся российской мобилизации. Российская мобилизация – это затягивание войны и ловушка для самой Российской Федерации. Для Украины и стран Запада – повод еще более эффективно организовывать боевые действия, внедрять реформы нашей армии и создавать на фронте качественное, а не количественное преимущество", – рассказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
6 ч.
В Україні знищено російського військового, який служив мічманом атомної підводної лодки Тихоокеанського флоту (ТОФ) 32-річного Расула Зіявудінова.
Він загинув "во время контрнаступления Украинских ВС от осколков ракеты".
Ховати його приїхали колеги з флоту - інженер, начальник зміни його в/ч з ТОФу Коцкало та дозіметровщик Ушатов.
Далі просто зацитую:
"После похорон перед собравшимися выступил Коцкало, который отметил, что во время набора добровольцев для участия в специальной операции на Украине, одним из первых заявление подал Расул Зиявудинов, который, по его словам, не разу не пожалел о своём выборе."
Ну, якщо такий вибір, то що ж поробиш
Тобто, росіяни відправляють на війну з Україною спеціалістів з атомних підводних човнів. А що, якщо завтра Америка нападе, а всі спеціалісти ховаються по окопах від уламків українських ракет?
це має значення. Головне щоб це не стало несподіванкою як 24.02.
Вже мають бути прийняті безпрецедентні зусилля по забезпеченню України достатньою кількістю зброї.
Зупинити орків може тільки одне - неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат. На сьогодні нажаль не забезпечено досягнення цієї мети, тому вони і лізуть.
https://www.youtube.com/watch?v=RgHeat4Qu80....Як відносяться їх батьки до своїх дітей
https://youtu.be/Q7uxbS5ECMs
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
Воно вже хворе на голову.
Воно вже неадекватно поводиться. Подивіться це відео, хто більше зганьбив росію - п'яний Єльцин, який обісцяв літакове колесо або цей маразматик з перекошеним обличчям
думаю десь за місяць-півтора можна чекати тисяч 100-150 кацапів із блєтгорода у гості до Харкова, а навесні тисяч 250-300 з боку ******** у Київ.
Йому дали зрозуміти що територія Росії це для штатів щось сакральне і тепер воно вирішило перетворити а "територію Росії" окуповані області.
Вони вже зараз не можуть толком одягти, обути та нагодувати своє дике воїнство, а ти тут паніку розводиш. Пішов НАХ, бидлоїде.