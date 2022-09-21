РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11686 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине Война
10 498 41
война (46746) Бутусов Юрий (3908) мобилизация (1614)

Бутусов о мобилизации в РФ: "Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Объявление мобилизации в России – это признание того, что армия РФ не способна победить Украину имеющимися силами.

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем канале в youtube. По его словам, мобилизация – это только затягивание войны, потому что на современной войне количество людей с автоматами не имеет никакого значения. Война 21-го века это, прежде всего, война высокоточного оружия, а российская армия уже не способна восстановить утраченный ресурс и начинает сражаться автоматами 40-50-х годов и танками начала 60-х.

Также смотрите: Мобилизация в РФ от Путина: что это значит для Украины? | Без цензуры. ВИДЕО

Читайте: Мариупольцев, которые остались в городе, призывают не участвовать в псевдореферендуме

"Сейчас уже понятно, что Путину нужно придумывать новый этап, потому что для России этот разгром в Харьковской области - это как Сталинград для нацистской Германии и Гитлера. Мобилизация в России мне напомнила речь министра пропаганды Йозефа Геббельса от 18 февраля 1943 после поражения немецких войск под Сталинградом, после поражения в Африке, Геббельс выступил с речью, где заявил: "Все. Будем говорить правду народу. Нас ждет жестокая борьба, и мы должны объявить тотальную войну".

Они пытались прикрыть неспособность победить словами о тотальной мобилизации. Как тогда у Гитлера и немецких нацистов, так и сейчас у Путина и российских нацистов одинаковая проблема – против тирании выступают все демократические страны и ленд-лиз. Ленд-лиз в 1943 году играл на стороне Советской Армии, а сейчас – на стороне Украины. Российский фюрер знает, что такое ленд-лиз – промышленная мощь, мощность и технологии западного мира. Сегодня речь Путина – не какая-то угроза, новые козыри, которые преподает Россия. На самом деле это новая пропагандистская кампания, чтобы затянуть войну, чтобы погибло еще много людей и чтобы в этих реках крови россияне как можно меньше задавали вопрос о том, почему все обещания Путина оказались ложью; почему все цели "спецоперации" Россия с "второй армией мира" не способна выполнить; под Хаймарсами, ракеты надо загонять, мобилизовывать еще больше россиян.

Для нас сегодняшняя речь означает, что Россия признает свою неспособность победить Украину имеющимися силами. Для этого требуется больше ресурсов – материальных и человеческих. Это приведет к ухудшению состояния российской экономики, оттоку населения. Стратегически все это играет на нашу победу. Российская пропаганда обольщается тем, что мобилизация даст высокую плотность войск на фронте и так далее... Конечно, войну это затянет, но чем Россия собирается вооружать мобилизованных? Кадровая армия РФ вооружена и оснащена достаточно просто. Сейчас у армии РФ не хватает защитных шлемов. Даже стальные. Не хватает бронежилетов. Вся российская армия пользуется медицинскими аптечками со жгутами Эсмарха, как во время Второй мировой войны. Российская армия не имеет вооружения даже для восстановления потерь на войне – целые батальоны танковые брошены в панике. Теперь им нужно отправить на фронт сотни тысяч россиян, которых принудительно мобилизуют. Выдадут им автоматы Калашникова 40-50-х годов и танки Т-62 начала 60-х. К чему это приведет? Мы понимаем, что в современной войне количество людей с автоматами не имеет никакого значения. Современная война – война высокоточного оружия, где побеждает тот, кто скорее решает вопрос цикла огневого поражения… Качественная пехота нужна, но что такое качественная пехота? Это - мотивированные люди... У России достаточно денег, чтобы нанять людей, способных убивать и захватывать при незначительном сопротивлении. За деньги можно найти наемников, но невозможно найти людей, которые готовы умирать за свою страну и свой народ. Мы не боимся российской мобилизации. Российская мобилизация – это затягивание войны и ловушка для самой Российской Федерации. Для Украины и стран Запада – повод еще более эффективно организовывать боевые действия, внедрять реформы нашей армии и создавать на фронте качественное, а не количественное преимущество", – рассказал Бутусов.

Также смотрите: Запрос "мобилизации" в России превысил запрос "порно". ИНФОГРАФИКА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Ну як сказати. В Конотопі було 2000 людей з автоматами, то кацапи в Конотоп не зайшли. А в Бердянську не було...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:36
+8
Anton Pavlushko

6 ч.
В Україні знищено російського військового, який служив мічманом атомної підводної лодки Тихоокеанського флоту (ТОФ) 32-річного Расула Зіявудінова.

Він загинув "во время контрнаступления Украинских ВС от осколков ракеты".

Ховати його приїхали колеги з флоту - інженер, начальник зміни його в/ч з ТОФу Коцкало та дозіметровщик Ушатов.

Далі просто зацитую:

"После похорон перед собравшимися выступил Коцкало, который отметил, что во время набора добровольцев для участия в специальной операции на Украине, одним из первых заявление подал Расул Зиявудинов, который, по его словам, не разу не пожалел о своём выборе."

Ну, якщо такий вибір, то що ж поробиш

Тобто, росіяни відправляють на війну з Україною спеціалістів з атомних підводних човнів. А що, якщо завтра Америка нападе, а всі спеціалісти ховаються по окопах від уламків українських ракет?
показать весь комментарий
21.09.2022 15:37
+7
"Ми розуміємо, що в ******** війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення." -

це має значення. Головне щоб це не стало несподіванкою як 24.02.

Вже мають бути прийняті безпрецедентні зусилля по забезпеченню України достатньою кількістю зброї.

Зупинити орків може тільки одне - неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат. На сьогодні нажаль не забезпечено досягнення цієї мети, тому вони і лізуть.
показать весь комментарий
21.09.2022 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так тож 2 АРМИЯ МИРА А ТУТ УКРАИНА ВСЕГО ТО вы что смеетесь... масштабы не те (сарказм) ***** бы с армадой пришельцев воевать бы со Вселенными вот тогда таки да.... а это просто унижение Рашки...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:34 Ответить
це не прості українські чоловіки... це кремній і сталь.... кацабам такі не по зубах... https://www.youtube.com/watch?v=PGlew9XUpCk
показать весь комментарий
21.09.2022 17:19 Ответить
Нужно просить США взять нас под ядерный зонтик. Ведь именно по инициативе США мы лишились ядерного оружия в 1994 году!
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
показать весь комментарий
21.09.2022 15:35 Ответить
меморандум 1994 - это как обещать, но не значит жениться..
показать весь комментарий
21.09.2022 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
показать весь комментарий
21.09.2022 15:35 Ответить
Ну як сказати. В Конотопі було 2000 людей з автоматами, то кацапи в Конотоп не зайшли. А в Бердянську не було...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:36 Ответить
конотопські відьми ,заговорили місто
показать весь комментарий
21.09.2022 15:59 Ответить
Судя по всему "емели и флегонты" будут недовольны. Это не пердеть с дивана, махнув стакан про "нацистав и бендеравцев, дамбящих бамбас".
показать весь комментарий
21.09.2022 15:36 Ответить
Anton Pavlushko

6 ч.
В Україні знищено російського військового, який служив мічманом атомної підводної лодки Тихоокеанського флоту (ТОФ) 32-річного Расула Зіявудінова.

Він загинув "во время контрнаступления Украинских ВС от осколков ракеты".

Ховати його приїхали колеги з флоту - інженер, начальник зміни його в/ч з ТОФу Коцкало та дозіметровщик Ушатов.

Далі просто зацитую:

"После похорон перед собравшимися выступил Коцкало, который отметил, что во время набора добровольцев для участия в специальной операции на Украине, одним из первых заявление подал Расул Зиявудинов, который, по его словам, не разу не пожалел о своём выборе."

Ну, якщо такий вибір, то що ж поробиш

Тобто, росіяни відправляють на війну з Україною спеціалістів з атомних підводних човнів. А що, якщо завтра Америка нападе, а всі спеціалісти ховаються по окопах від уламків українських ракет?
показать весь комментарий
21.09.2022 15:37 Ответить
"Ми розуміємо, що в ******** війні кількість людей з автоматами не має ніякого значення." -

це має значення. Головне щоб це не стало несподіванкою як 24.02.

Вже мають бути прийняті безпрецедентні зусилля по забезпеченню України достатньою кількістю зброї.

Зупинити орків може тільки одне - неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат. На сьогодні нажаль не забезпечено досягнення цієї мети, тому вони і лізуть.
показать весь комментарий
21.09.2022 15:37 Ответить
неспівставний з нашими і неприйнятний рівень втрат---НЕ ЗУПИНИТЬ..достатьньо послухати ,як відносяться їх матері ,жінки..родини до тих хто попав у полон ...перехоплення СБУ аудіо..та стріми з рашистми
показать весь комментарий
21.09.2022 16:12 Ответить
немає значення що відригують їх жінки та матері, має значення те що орки бачать на власні очі і відчувають на собі припхавшись в Україну, а відчувати вони мають жах.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:23 Ответить
Ось, думаю знаєте хто такий Сергій Стерненко .../Вдома у Шойгу масово ховають солдатів, а родичам не дають компенсації/

https://www.youtube.com/watch?v=RgHeat4Qu80....Як відносяться їх батьки до своїх дітей
показать весь комментарий
21.09.2022 16:15 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 15:39 Ответить
обзор прессы: чувак комментирует новости из зазеркалья....
https://youtu.be/Q7uxbS5ECMs
показать весь комментарий
21.09.2022 15:44 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 15:48 Ответить
Путлер объявил о Могилизацияи рабZeи 21 сентября... кстати Гитлер..объявил о создании отрядов SS тоже 21 сентября...но в 1920 году...совпадение? Не думаю..
показать весь комментарий
21.09.2022 15:49 Ответить
Чтоб вы не плавали в иллюзиях.
7-пункт включает в себя, мобилизационный резерв более 10млн чел., то есть мобилизировать будут столько сколько нужно. это не будет ограничиваться так зваными 300тыс.
показать весь комментарий
21.09.2022 15:50 Ответить
оце правда...там без обмежень..теж подумав про це ..шо будуть набирати скільки потрібно
показать весь комментарий
21.09.2022 15:52 Ответить
Ну написать на бумажке можно и 100 млн. Вопрос в том сколько реально они смогут одеть, обуть, обеспечить всем необходимым и обучить, подготовить. На все это нужно время. ЗСУ нужно успеть как следует подготовиться к встрече орков пока будет пауза.
показать весь комментарий
21.09.2022 17:01 Ответить
Все верно, они будут поддерживать столько кадров сколько смогут предоставить им техники, поэтому они в спешке строят 2 новых ремонтных завода для восстановления техники которая храниться на консервации, хотя помимо заводов, нужно же запчасти где-то брать.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:15 Ответить
ну добре...300 тис призовуть...100 втікне ..не буде воювати але 200 то наберуть...хай не вояків а мясо...все одно з тих 200 таки буде воювати хоть 50 тис...
показать весь комментарий
21.09.2022 15:51 Ответить
300.000 це звіздьож, в указі нема ніяких цифр. Там просто всі підряд від 18 до 50 років.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:00 Ответить
без обмежень...і по віку і по кількості
показать весь комментарий
21.09.2022 16:03 Ответить
https://t.me/glavredinfo/47749


Воно вже хворе на голову.
Воно вже неадекватно поводиться. Подивіться це відео, хто більше зганьбив росію - п'яний Єльцин, який обісцяв літакове колесо або цей маразматик з перекошеним обличчям
показать весь комментарий
21.09.2022 15:51 Ответить
Никто не сомневался что параша будет пытаться застолбить оккупированную территорию, проведя референдум. Просто пыталась захватить побольше. Проведение референдума- признак того, что больше захватить они не рассчитывают. П.С. Могилизация- для усиления охраны своих областей вдоль границы.
показать весь комментарий
21.09.2022 15:54 Ответить
росія та її очільники зайнялися улюбленою справою закидування ворогів трупами своїх рабів,ну що ж світ ще раз має це побачити..
показать весь комментарий
21.09.2022 16:04 Ответить
ну так це очевидно, раз вони об'явили мобілізацію, то їм явно не вистачає наявних сил.
думаю десь за місяць-півтора можна чекати тисяч 100-150 кацапів із блєтгорода у гості до Харкова, а навесні тисяч 250-300 з боку ******** у Київ.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:04 Ответить
300 000 дополнительно мобилизованных рабов ***** это для статистики - гнать на убой будут максимально и их считать не будут...
показать весь комментарий
21.09.2022 16:05 Ответить
Більш цікаво, чи дійшло до пана Байдена що його намагання "уникнути ескалації" не надаючи 300- км ракет і призвело до того що ***** знову підніма ставки.
Йому дали зрозуміти що територія Росії це для штатів щось сакральне і тепер воно вирішило перетворити а "територію Росії" окуповані області.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:06 Ответить
Ти дурень тому, що кацап. Можна сказати, що і в 10 разів збільшиться. Та що завгодно можна сказати. Наприклад, що проведуть через тиждень парад на Хрещатику, а за 2 тижні заберуть всю Україну.
Вони вже зараз не можуть толком одягти, обути та нагодувати своє дике воїнство, а ти тут паніку розводиш. Пішов НАХ, бидлоїде.
показать весь комментарий
21.09.2022 17:50 Ответить
Перша реакція - гумор. Я пам'ятаю, що тиждень перед війною у кожному третьому коменті тут сміялися з російської алкоармії, що їхня техніка вся розкрадена, не їде і не стріляє. Як заповідала Леся Українка, "щоб не плакать, я сміялась". А поплакати ще встигнемо, ще буде багато приводів.
показать весь комментарий
21.09.2022 18:14 Ответить
Армия гоффна мавзолейного увеличится втрое...бабы гоффна нарожают ещё...маршал жюков знал что гоффна тупого сдохло 60 млн..с 1941 по 45гг,,знал и Сралин...потому и никогда не отмечал так называемый день паБеды...
показать весь комментарий
21.09.2022 16:12 Ответить
Гітлер колись сказав «Якщо мені судилося загинути, то нехай загине й німецький народ, бо він виявився недостойним мене.» Судячи по всьому, ***** хоче за собою до пекла потягнути і усіх москалів.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:20 Ответить
Скоро ленд - ліз.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:31 Ответить
Вони самі кажуть, що "для росії немає неприйнятних втрат". Ім пофіг скільки загине, таке
показать весь комментарий
21.09.2022 16:42 Ответить
 
 