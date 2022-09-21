Мариупольцев, которые остались в городе, призывают не участвовать в псевдореферендуме

Ведь личные данные могут быть использованы для дальнейших манипуляций и мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Сейчас уже второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе быстрый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все действующие нормы демократического и международного права. Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь – это Украина, был, есть и будет", - говорится в сообщении.

Согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

"Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут использоваться для дальнейших манипуляций и мобилизации", - отметили в городском совете.

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