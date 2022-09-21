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Мариупольцев, которые остались в городе, призывают не участвовать в псевдореферендуме

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Ведь личные данные могут быть использованы для дальнейших манипуляций и мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Сейчас уже второй раз российские оккупанты планируют организовать в Мариуполе быстрый референдум под дулом автомата, несмотря на боевые действия, нарушая все действующие нормы демократического и международного права. Как в тот раз, так и сейчас результаты фейковых референдумов ничего не изменят. Мариуполь – это Украина, был, есть и будет", - говорится в сообщении.

Согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины за коллаборационизм предусмотрена уголовная ответственность.

"Призываем мариупольцев не участвовать в псевдореферендуме! Ваши личные данные могут использоваться для дальнейших манипуляций и мобилизации", - отметили в городском совете.

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всіх чоловіків 18-65 там мобілізують
І не тільки там
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21.09.2022 15:20 Ответить
Зелене чмо! Де Херсон?????????
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21.09.2022 15:27 Ответить
Будуть бабусь зі зв'язаними за спиною руками під автоматом до виборчих ділянок приводити.
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21.09.2022 15:28 Ответить
Там одна вата ватна залишилася! Всі за рассею!
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21.09.2022 15:53 Ответить
У Марiуполi вони за булку хлiба пiдуть i автоматiв не потрiбно.
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21.09.2022 16:12 Ответить
нах_й ці заклики, кому воно взагалі потрібно. Наче там хтось буде когось рахувати. Для чого вестись на ці маразматичні вкиди свинособак і підігрівати до них їнтерес. Всім нормальним людям і так зрозуміло, які референдуми під час бойових дій, які бридичні підстави?
Україні потрібно в ці ж самі дати провести референдумиу Воронежзькій. Бєлгородській, Росстовській, Курській областях.
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21.09.2022 16:13 Ответить
а толку казати щоб не йшли. Під автоматами і погрозами підуть. Кацапам потрібна картинка для телевізора. Бюлетні вже давно заготовлені з правильними галочками і лежать в надійному місці у москві.
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21.09.2022 17:01 Ответить
 
 