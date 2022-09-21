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Я не верю, что Путин применит ядерное оружие. Но есть риски, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку "невозможно заглянуть в голову" Путину.

Об этом глава государства рассказал в интервью Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие", – считает Владимир Зеленский.

В то же время он не исключил возможности того, что Путин решится нанести ядерный удар. "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", – сказал Зеленский.

Смотрите также: Путин угрожает миру ядерным оружием: "Это не блеф". ВИДЕО

Однако, по его словам, не следует подвергаться угрозам Путина.

"Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил президент.
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21.09.2022 16:24
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21.09.2022 16:25
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21.09.2022 16:24
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В феврале 1988 г. во время визита в Японию министра иностранных дел СССР Шеварднадзе на вопрос: "Имеет ли Советский Союз геофизические бомбы?", Шеварднадзе ответил: "Да, мы располагаем ныне четырьмя типами геофизических бомб".

Когда корреспонденты газет в Нью-Йорке спросили 8 декабря 1988 г. у Шеварднадзе, как он может прокомментировать "землетрясение" в Армении, последовал потрясающий по правдивости ответ: "Мы не ожидали, что последствия землетрясения будут такими катастрофическими".

10 декабря 1988 г. в Ленинакане оказались сейсмологи из Японии, Франции, США. Но их не допустили к исследованиям, запретили дозиметрировать. Японские и французские сейсмологи-геофизики отказались составить акт и признать происшедшее землетрясением естественного характера.
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21.09.2022 18:06 Ответить
По непроверенным данным такой фугас подорвали под Арменией и в результате землятресение в Спитаке и Ленинокане.

В феврале 1988 г. во время визита в Японию министра иностранных дел СССР Шеварднадзе на вопрос: "Имеет ли Советский Союз геофизические бомбы?", Шеварднадзе ответил: "Да, мы располагаем ныне четырьмя типами геофизических бомб".

Когда корреспонденты газет в Нью-Йорке спросили 8 декабря 1988 г. у Шеварднадзе, как он может прокомментировать "землетрясение" в Армении, последовал потрясающий по правдивости ответ: "Мы не ожидали, что последствия землетрясения будут такими катастрофическими".

10 декабря 1988 г. в Ленинакане оказались сейсмологи из Японии, Франции, США. Но их не допустили к исследованиям, запретили дозиметрировать. Японские и французские сейсмологи-геофизики отказались составить акт и признать происшедшее землетрясением естественного характера.
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21.09.2022 18:05 Ответить
Даже не сомневался, что ядерного удара не будет, но узнав что Зеленский в это не верит, лично я , напрягся !!!
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21.09.2022 17:27 Ответить
зелень вже в штани насрала боїться за свою нікчемну шкуру-зрадник
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21.09.2022 17:28 Ответить
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21.09.2022 17:28 Ответить
БЛ**ь кончена, на кіл ії.
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21.09.2022 20:29 Ответить
Давайте поміркуємо. Ціль ядерного удару? Країни НАТО навряд. Значить ми. АЕС для більшого ефекту чи ? А ще є ризик того, що відповіді за такий удар по рф не буде, щоб зменшити кількість радіації і збитків на планеті.
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21.09.2022 17:34 Ответить
с терр. рф не так то легко нанести ядерный удар по Украине. Тактическим зарядом - другое дело.
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21.09.2022 19:34 Ответить
Так про тактичний заряд і іде мова...
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21.09.2022 22:54 Ответить
Понял...
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22.09.2022 01:12 Ответить
+
+
+
Вір не вір, але в рф є військова доктрина затвержена думою

і вній чітко сказано у яких випадках }{уйло має обовязково застосовувати яо

тому вони так спішать земельку то так референдумами віджати

Я ж Казав Писав не грайтеся з }{уйлом, бо все треба швидко робити, бо програєте
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21.09.2022 17:44 Ответить
на чому грунтуються ці припущення ?
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21.09.2022 17:45 Ответить
Тю, вы еще не привыкли к словоблудию от балды?
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21.09.2022 17:49 Ответить
Та да....
Ми паи'ятаємо як ти ще в січні-лютому цього року не вірив шо путін нападе...
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21.09.2022 17:47 Ответить
В очі йому заглянь! 🤬🤬🤬
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21.09.2022 17:47 Ответить
А не тільки в с...
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21.09.2022 20:00 Ответить
Як назвати істоту,
яка знала про небезпеку, завчасно розпродала свої квартири, вивезла родичів і дітей в безпечні місця,
а народу сцяла у вічі про мирних кацапів, щасливі шашлики і свято?‼️
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21.09.2022 17:53 Ответить
Вы упустил, мол, завчасно пiдвiв новые дороги к нараисзапоребрыку.
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21.09.2022 17:56 Ответить
Гостинний для кацапівмалорос-президент.
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21.09.2022 18:00 Ответить
Падло, закрий свій рот!!! Вже на травневі шашлики звав!!! Мудило зелене!
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21.09.2022 17:56 Ответить
А тим часом США серьезно отнеслось к угрозам с лаптестана, готовит свою ответку.
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21.09.2022 17:57 Ответить
Яку ответку?США кацапів ядерними зарядами закидають?Щось не дуже віриться....
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21.09.2022 22:58 Ответить
обеспокоятся
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22.09.2022 00:08 Ответить
дивно звучить від Зеленського вірю-невірю, коли вчинки говорять про недовіру до того, хто говорить.
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21.09.2022 17:59 Ответить
Із твоїм талантом думати краще мовчати. А то накаркаєш.🙄
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21.09.2022 18:00 Ответить
Пане Володя Бонапарт,ти 23.02.і в напад Рашки не вірив....А серйозно: дивіться,фактично з 2014,а особливо інтенсивно з 2019 року в Україні обидва презики робили все щоб у Рашки була впевненість,що завоювання України буде легким і за 4 дні: всі програми з озброєнь торпедувалися,вся росагентура жила,як у зеленого шоколаду за пазухою, жодної підготовки до війни не було...от русня і полізла,а тепер загрожує ядерним ударом бо інших козирів немає....вже немає.
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21.09.2022 18:03 Ответить
яка Армія була у 2014 році і яка стала 2019 році. за ці 3 роки при боневтіка ракетні програми заморозили, скорочення в ЗСУ 65%, льотчики получали у 2 рази менше, чим ресторатори. подивись Лео Героса. ти звинувачуєш Порошенка, який і створив ЗСУ такою, яка вона зараз, а не 14року, то ж ти голосував за Пана Володю Бонапарта. "дякуємо" вам73% довбнів за "какая разница"
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21.09.2022 18:52 Ответить
рошенбот,я звинувачую обох презиків. в 2014 році було 2 серйозні поразки: Іловайський казан,який влаштував Муженко і Дебальцево. Одночасно з цим шоколадно-соєві люди дали Медведчуку 3 телеканали,нафтопровід і зробили його мільярдером. Нептуни,Вільхи,Сапсани.Оплоти тощо були виконані в 1 екземплярі для показухи... Коротше,їж ліпєцкій шоколад і не пиз***ди про 73%! Зрозуміло,я не маю жодних ілюзій щодо Зеленоквартальних бонапартів,про них повинна бути окрема розмова.
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21.09.2022 19:14 Ответить
За илловайск зеленая прокуратура разобралась и? И хомчак был начГШ и?

Оплоты нахер не нужны. Стугны без арабского текста видел? Ешь кацапское дерьмо.
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21.09.2022 20:47 Ответить
Насправді, з військової точки зору, не було котлів ні в Іловайську, ні в Дебальцево. З котлів не виходять, там всі 100% або гинуть, або потрапляють в полон. З Іловайська ж вийшла половина людей, приблизно четверть загинула, четверть потрапила в полон і невелика кількість пропала безвісти. В Дебальцево з 8 тис. особового складу сумарно загинули, потрапили в полон і пропали безвісти понад 300 людей. В Іловайську такі великі втрати сталися через те, що москалі порушили домовленість про зелений коридор. Вислови "дебальцевський котел" та "іловайський котел" придумали москалі, а наші як завжди радісно підхопили. Зараз навіть в російській вікіпедії статті про ці події не називаються "іловайський" чи "дебальцевський котел" а в нас ще дотепер гуляє цей вислів.
А от де насправді відбувся котел - то це в Маріуполі. Там дві з половиною тисячі, всі хто залишився живим, потрапили в полон. А скільки загинуло ми будемо знати аж після війни. З Маріуполя не вийшов ніхто. І чомусь це не називають котлом.
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21.09.2022 21:49 Ответить
Таким нічого не доведеш.Їм Петро чомусь поперек чогось став і все...І Ліпецьк будуть торочити,іще якусь фігнью кацапську....
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21.09.2022 23:02 Ответить
Нуууу? И иловайск, и запрет на ответную стрельбу, и жмурукуабнимаю, оффшоры, роттердамы, свинарчуки, семочки, и взорванные склады и много, много другого наверное нам приснилось, да? _
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21.09.2022 23:56 Ответить
Пеця, так вообще сдал Марик, и это знают все. Просто добробаты проявили инициативу и отбили его, на удивление пеци и его компашки. Я всё хорошо помню и вам не удастся замылить его " подвиги". Когда шла битва за ДАП, оно засунуло язык в *опу и молчало как рыба о лёд. То же самое было и тогда, когда Мариуполь взяли сепары.
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22.09.2022 00:02 Ответить
"Марік" сєпари захопили 13 квітня 2014 року а "Пєця" став президентом 7 червня 2014. Звільнили Маріуполь 13 червня. Це відкрита, загальнодоступна інформація.
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22.09.2022 00:33 Ответить
Й?
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22.09.2022 06:39 Ответить
Просто пеця и Ко некуёво накрали на оборонке. Я это знаю не со слухов. Ну, а зелень на асфальте. У каждого нового презика свои потоки для обогащения. И да, комментатор выше, забывает (а скорее всего не хочет знать) что увольняться из ЗСУ начали ещё при шоколадном, потому что нехорошие процессы в армии начались ещё при нём.
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21.09.2022 23:54 Ответить
Це Чмо ще вірило, що війни не буде, бо він побачив «мир в очах» Ху*ла і що з того. Хоча і не треба виключати, що так нам завуальовано втирали про капітуляцію, а тому перед своєю втечею спорожнювали бюджет і брали шалені кредити на будівництво-крадівництво
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21.09.2022 18:06 Ответить
Со своим верю-не верю, иди в Синагогу.
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21.09.2022 18:07 Ответить
Ти. что, не вірив, що буде війна. Аналітик з грязной жопой.
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21.09.2022 18:11 Ответить
Осел, а тебе Ермак разрешил речь толкать?
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21.09.2022 20:01 Ответить
У дЄрмака була "співбесіда" по відеоконференції з представниками розвідки і держбезпеки США.
Після цього я сьогодні побачив що Пороху дали слово в "Телемарафоні" Зе влади. Співбесіда подіяла.
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21.09.2022 20:32 Ответить
Я не вірю, що Путін застосує ядерну зброю. Але є ризики, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3368672
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21.09.2022 20:30 Ответить
Око за око. ТЭЦ за ТЭЦ!
Козломордые уверены, что Зеленский не решится стрелять в их мирные объекты инфраструктуры!
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21.09.2022 20:40 Ответить
лучше канализацию и водопровод
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22.09.2022 03:48 Ответить
П*дарас ти гнусавий, ти вже не вірив що русня нападе і шашликі готував, тварина сук*((
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21.09.2022 20:51 Ответить
бубочка, ты не верил что война вообще начнется. тебе майские шашлыки стояли больше чем судьба страны.
и вишь ты, как оно повернулось.
так что верь не верь, а... на всяк пожарный, готовь морально страну к худшему сценарию.
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21.09.2022 20:54 Ответить
Та не нагнетайте! К какому это худшему сценарию? Я - президент только хороших новин. Иначе это снизит мой рейтинг👆 !!
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22.09.2022 04:45 Ответить
Тревожно стало после такой заявы...
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21.09.2022 21:12 Ответить
Хтось ще казав що пукін не нападе, хвилювався за інвесторів.
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21.09.2022 21:32 Ответить
Уродець до сих пір не зрозумів, що його посада - не для того, щоб вірити чи не вірити. А для того, щоб діяти. А не відосики гнусавим голосом робити
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21.09.2022 21:35 Ответить
Кончений віслюк не вірив що мордор нападе....а він напав!
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21.09.2022 21:42 Ответить
шо ты играешь в "верю-неверю" обрезанный? А вот США серйозно сприйняли слова Путіна про ядерну зброю, - Білий дім Джерело: https://censor.net/ua/n3368683
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21.09.2022 21:43 Ответить
Сподіааюсь що у разі застосування тактичкої ядерної зброї буде завдано удару по бункеру цього гнусавого ублюдка і воно здохне разом з усіма Ермаками, Арахаією, Трухіним, Безуглою, Новінським та іншою мерзотою.
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21.09.2022 21:49 Ответить
Як раз по Києву кацапи ЯЗ бити не будуть.Їм треба щоб хтось типу з "легітивної влади" підписав капітуляцію...Та і церкви Київські треба щоб цілі залишились,для "скрепів".....
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21.09.2022 23:09 Ответить
Оракул херов.
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21.09.2022 22:11 Ответить
Однажды он тоже не верил. Хотя потом сказал что всех обманывал.
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21.09.2022 23:06 Ответить
Це мабуть навідоміший Нєверун яких я знаю. Тоді не вірив, зараз не вірить. Упертий як баран
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21.09.2022 23:59 Ответить
ти, уйопка шматок, і про вторгнення не вірив, засранець
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22.09.2022 01:49 Ответить
кушайте шашлыки, празднуйте 9 мая спокойно - ниче он не нажмет...
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22.09.2022 03:46 Ответить
"Смотрящий" Овоча єрмактобі сказав...а ти ще раз разом зним злітай в Оман ?
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22.09.2022 06:10 Ответить
"Ми не можемо зазирнути в голову цій людині" А крізь очі?
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22.09.2022 07:16 Ответить
Дуже дякую, пане визначний оналітег, продовжуйте спостереження!
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22.09.2022 08:39 Ответить
78% ....ну очччень тупые. После второго и третьего срока Наполеона ( картонного) ещё лет 100 все будут отхаркивать. Порошенко, какойесть, сам руководил страной. Зе шашлычник отдал управление страной конченным уродам - убийцам Майдана, регионалам, паталогическим ворам , корешам ( шестеркам ) бандюков- Ермак( 8 лет был чмом у бандюка Тадеева). Фактически прапор ОП управляет страной - хотя должен не встречать Президентов и министров , а управлять уборщицами, следить за туалетной бумагой и ёршиками для унитазов,считать веники и тряпки. В Украине нет Президента. Делам умную морду лица и подписывать идиотские законы может и обезьяна. ........На сегодня ни слова о том кто и за сколько продали страну 24февраля. Кто ответит за Мариуполь, Сумы, Мелитополь, за границу с Крымом и Беларусью ??????
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13.12.2022 07:32 Ответить
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