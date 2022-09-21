Я не верю, что Путин применит ядерное оружие. Но есть риски, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку "невозможно заглянуть в голову" Путину.
Об этом глава государства рассказал в интервью Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие", – считает Владимир Зеленский.
В то же время он не исключил возможности того, что Путин решится нанести ядерный удар. "Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски", – сказал Зеленский.
Однако, по его словам, не следует подвергаться угрозам Путина.
"Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил президент.
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Когда корреспонденты газет в Нью-Йорке спросили 8 декабря 1988 г. у Шеварднадзе, как он может прокомментировать "землетрясение" в Армении, последовал потрясающий по правдивости ответ: "Мы не ожидали, что последствия землетрясения будут такими катастрофическими".
10 декабря 1988 г. в Ленинакане оказались сейсмологи из Японии, Франции, США. Но их не допустили к исследованиям, запретили дозиметрировать. Японские и французские сейсмологи-геофизики отказались составить акт и признать происшедшее землетрясением естественного характера.
В феврале 1988 г. во время визита в Японию министра иностранных дел СССР Шеварднадзе на вопрос: "Имеет ли Советский Союз геофизические бомбы?", Шеварднадзе ответил: "Да, мы располагаем ныне четырьмя типами геофизических бомб".
Когда корреспонденты газет в Нью-Йорке спросили 8 декабря 1988 г. у Шеварднадзе, как он может прокомментировать "землетрясение" в Армении, последовал потрясающий по правдивости ответ: "Мы не ожидали, что последствия землетрясения будут такими катастрофическими".
10 декабря 1988 г. в Ленинакане оказались сейсмологи из Японии, Франции, США. Но их не допустили к исследованиям, запретили дозиметрировать. Японские и французские сейсмологи-геофизики отказались составить акт и признать происшедшее землетрясением естественного характера.
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Вір не вір, але в рф є військова доктрина затвержена думою
і вній чітко сказано у яких випадках }{уйло має обовязково застосовувати яо
тому вони так спішать земельку то так референдумами віджати
Я ж Казав Писав не грайтеся з }{уйлом, бо все треба швидко робити, бо програєте
Ми паи'ятаємо як ти ще в січні-лютому цього року не вірив шо путін нападе...
яка знала про небезпеку, завчасно розпродала свої квартири, вивезла родичів і дітей в безпечні місця,
а народу сцяла у вічі про мирних кацапів, щасливі шашлики і свято?‼️
Оплоты нахер не нужны. Стугны без арабского текста видел? Ешь кацапское дерьмо.
А от де насправді відбувся котел - то це в Маріуполі. Там дві з половиною тисячі, всі хто залишився живим, потрапили в полон. А скільки загинуло ми будемо знати аж після війни. З Маріуполя не вийшов ніхто. І чомусь це не називають котлом.
Після цього я сьогодні побачив що Пороху дали слово в "Телемарафоні" Зе влади. Співбесіда подіяла.
Козломордые уверены, что Зеленский не решится стрелять в их мирные объекты инфраструктуры!
и вишь ты, как оно повернулось.
так что верь не верь, а... на всяк пожарный, готовь морально страну к худшему сценарию.