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В рамках программы "Армия дронов" украинским воинам передали дроны DJI Matrice 300 с тепловизором

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

Три комплекта DJI Matrice 300 были закуплены в рамках программы "Армия дронов".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря вашим донатам "Армия дронов" закупила и передала три важных комплекта БПЛА для нашей разведки. Это дроны, которые имеют встроенный тепловизор, позволяющий работать ВСУ в любое время суток", - говорится в сообщении.

DJI Matrice 300 – мультикоптер, оснащенный технологией искусственного интеллекта и камерами с тепловизорами, способными фокусироваться на целях и представлять потенциальную опасность. Время в полете дрона составляет 55 минут, а максимальная высота – 7000 метров.

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21.09.2022 17:50 Ответить
"ми придбали завдяки вашій допомозі...." фьодоров
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21.09.2022 17:54 Ответить
Дивлячись як зелені все загрібають наврядчи вони закупили ці дрони для ЗСУ, фоточок наробили і прибрали.
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21.09.2022 19:15 Ответить
А чому буквочка х в ніку?Писав би вже в наглу О,і ніхто не суинівався що ти кацап кончений.
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21.09.2022 20:08 Ответить
Армія дронів - 3 (три) комплекти.
стою на асфальті я в лижі обутий - це лижі не їдуть, чи я ... щось не доганяю?
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21.09.2022 19:31 Ответить
 
 