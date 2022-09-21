Речь Путина свидетельствует, что война против Украины не идет по плану, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Речь президента РФ Владимира Путина и частичная мобилизация в России показывают, что его война против Украины идет не по плану.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Столтенберг заметил, что речь Путина о частичной мобилизации является "эскалацией, но не сюрпризом".
"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Речь президента Путина демонстрирует, что война не идет по планам президента Путина. Он сильно просчитался", - сказал Столтенберг.
По его словам, Путин думал, что сможет установить контроль над Украиной в течение нескольких дней.
"Он был вынужден выйти с севера Украины. Затем он начал большое наступление на Донбассе, это наступление остановили украинские силы и теперь украинцы оказались способны освобождать территорию. Речь и частичная мобилизация в России просто демонстрируют, что он просчитался, допустил большие стратегические ошибки", - считает генсек НАТО.
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ВСЕ ТВОИ ЛИЧИНКИ ,как у Геббельса !
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https://focus.ua/uk/*******-novosti/530122-rossiya-ne-*********-na-polnuyu-mobilizaciyu-ne-smogut-komandovat-takoy-tolpoy-naroda-ekspert
Хрещатику на білому коні , але не сталося ( кривавому упирю)
як гадалося !!
Тому нехай воно там погрожує нам і всьому світу ядерною зброєю ,
а нам своє робить , - їб@ шити орків на нашій землі !!‼️
Вот после такой процедуры кацапы и стали прозревать....
і прям з плакатиком туди заходять
Нинішнє покоління скуповує авіаквитки в країни Азії за 100 000 - 500 000 рублєй, аби тільки втекти.
Навіть не знаю, скільки зараз це в доларах
По его словам, ранее служившие люди в возрасте до 30 лет будут отправлены сразу в воинские части, без подготовки, поскольку они "еще не забыли навыки".
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Русаки масово тікають з росії через могилізацію. Сьогодні квитки з Москви в Бішкек виросли в 4 рази! З 11 до 44 тисяч рублів. #могилізація
"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать".
Оце так пердімонокль! 🧐😱
його обібали всі
від медведчука до шойгу
і тепер ***** хоче хоч щось продемонструвати ваті а нікуя не виходить
воно,паскуда розуміє що скоро кінець
кінець фізичний і йому втрачати нема що
сотню мільярдів з собою не забере
життя не продовжить а в світі він "ізгой" а був самим впливовим політиком свого часу
так що чекати можна все що завгодно
нас спасуть тільки бунти в раші
віримо в ЗСУ та в те що ***** не кине ядерну бомбу