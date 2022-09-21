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Речь Путина свидетельствует, что война против Украины не идет по плану, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Речь президента РФ Владимира Путина и частичная мобилизация в России показывают, что его война против Украины идет не по плану.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг заметил, что речь Путина о частичной мобилизации является "эскалацией, но не сюрпризом".

"Мы будем сохранять спокойствие и продолжать поддерживать Украину. Речь президента Путина демонстрирует, что война не идет по планам президента Путина. Он сильно просчитался", - сказал Столтенберг.

По его словам, Путин думал, что сможет установить контроль над Украиной в течение нескольких дней.

"Он был вынужден выйти с севера Украины. Затем он начал большое наступление на Донбассе, это наступление остановили украинские силы и теперь украинцы оказались способны освобождать территорию. Речь и частичная мобилизация в России просто демонстрируют, что он просчитался, допустил большие стратегические ошибки", - считает генсек НАТО.

Также читайте: Россия не сможет выиграть ядерную войну, – Столтенберг
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Топ комментарии
+21
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21.09.2022 18:16
+20
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21.09.2022 17:59
+13
Его речь, с упоминанием, неонацистов, террористов, фашистов, бандеровцев, расстрелов нами своих сограждан, обстрелов своей территории и АЭС...., говорит лишь о том, что на экране ипанутое на всю голову существо с маниакальными замашками гитлера, чикатило, пол пота....
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21.09.2022 18:05
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Путін може брехнуть все що завгодно. А де він вільме стільки портянок, кожухів, валянків і трьохлінійок? На носі зима
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21.09.2022 17:55 Ответить
"Мы видим на фотографиях военнопленных вещевые мешки 1945 года с привязными на ремешках плащ-палатками - брезентовая ряднина размером 1,5 на 1,5 метра, в которой надо жить. Со всем этим, с каской они идут в бой, так, как бойцы Красной Армии в 1945 году. Это все, что им дается. Больше ничего не надо. Бутылка, лопатка - это вся амуниция, потому что долго жить им на поле боя не надо, соответственно и готовить их там никто не будет".
https://donpress.com/news/21-09-2022-butylka-lopatka-eto-vsya-amuniciya-ekspert-nazval-sroki-poyavleniya-mobilizovannykh
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21.09.2022 17:56 Ответить
А рогатки, які кривизну поверхні та рельєф місцевості враховують?
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21.09.2022 17:57 Ответить
курвиметры?)
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21.09.2022 18:01 Ответить
)(уйло-ще той пі3D0бол.
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21.09.2022 18:08 Ответить
***** ******* - маньяк , ЗДОХНИ И ПУСТЬ ЗДОХНУТ

ВСЕ ТВОИ ЛИЧИНКИ ,как у Геббельса !
,
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21.09.2022 19:39 Ответить
Трьохлінійки Мосіна-Нагана - то не дуже надовго. На черзі після них будуть ружжа, з якими прапрапра... - ...праді(л)ди воювали проти ударних груп Наполеона Бонапарта під час спецоперації 1812. А далі вже сокири, вила і стоєросові дубіни.
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21.09.2022 18:14 Ответить
Запасів кирзачів, портянок і тєлогрєєк нємєряно. АКАшки йдуть в комплекті з штик-ножамі. Прімкнутий штик-нож замєняєт подствольний гранатомьйот
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21.09.2022 18:34 Ответить
китай, північна корея,іран
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21.09.2022 18:37 Ответить
...вірно!
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21.09.2022 18:21 Ответить
Мля, а без промови ***** це було не зрозуміло?
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21.09.2022 17:57 Ответить
ну народ і всесвітня спільнота і досі не в курсі, який план смалить путятішна, що у цілої країни від неї такі глюки забористі
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21.09.2022 18:48 Ответить
можливості Росії щодо набирання гарматного м'яса будуть обмежені кількістю зброї.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530122-rossiya-ne-*********-na-polnuyu-mobilizaciyu-ne-smogut-komandovat-takoy-tolpoy-naroda-ekspert
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21.09.2022 17:58 Ответить
Тю , не забываем про пять ааленей на одну мосинку, для гарматного м`яса.
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21.09.2022 18:02 Ответить
І про зкріпне "оружие добывать в бою, выгрызать его у врага зубами!!!111!1"
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21.09.2022 18:17 Ответить
гаубицю 777 наприклад за щоку взяти)))
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21.09.2022 18:23 Ответить
Ху@ло готувався за три дні , анексувати всю Украіну і пройтись по
Хрещатику на білому коні , але не сталося ( кривавому упирю)
як гадалося !!

Тому нехай воно там погрожує нам і всьому світу ядерною зброєю ,
а нам своє робить , - їб@ шити орків на нашій землі !!‼️
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21.09.2022 17:59 Ответить
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21.09.2022 17:59 Ответить
а говорят вата головного мозга не лечится! ))
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21.09.2022 18:03 Ответить
Не лечится. Те, кто громче всех кричал "за хутина", будут громче всех кричать "хутин капут".
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21.09.2022 18:08 Ответить
У меня тоже есть примеры подобных высказываний различных упырей из стада оркостана. Но у меня не получается вставить красиво скрин, как это делаете Вы)
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21.09.2022 18:03 Ответить
то мне скинули мое- колекций ру шевронов от братьев из пехоты С места где контроль нашей работы проходит
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21.09.2022 18:07 Ответить
Погуглите сайты, куда можно выкладывать картинки. Полно условно-бесплатных. Потом по ссылке на те сайты сюда.
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21.09.2022 19:48 Ответить
Не зря в народе говорят, что для того чтобы человек повернулся к тебе лицом, надо у его задницы покрутить членом!
Вот после такой процедуры кацапы и стали прозревать....
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21.09.2022 18:08 Ответить
Просто великолепная иллюстрация происходящего
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21.09.2022 18:11 Ответить
еще бы! ******** расею за пол года еще никому не удавалось!
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21.09.2022 18:05 Ответить
Хлопчики бавляться у війну замість того щоб вирішити проблему. Вбийте путлєра і чекайте що буде. Буде поганим наступник, вбийте і наступника. Але хлопчикам це не вигідно, войнушку прикольніше спостерігати і заробляти на ній.
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21.09.2022 18:02 Ответить
Не розкривайте тайни Більдерберзького клубу...шаааааа...
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21.09.2022 18:18 Ответить
Какой там план. ********* гопник который нарвался на драку и которому надавали по е- балу, схватил нож и бегает визжит что всех зарежет
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21.09.2022 18:03 Ответить
Его речь, с упоминанием, неонацистов, террористов, фашистов, бандеровцев, расстрелов нами своих сограждан, обстрелов своей территории и АЭС...., говорит лишь о том, что на экране ипанутое на всю голову существо с маниакальными замашками гитлера, чикатило, пол пота....
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21.09.2022 18:05 Ответить
Скажете мне, мол, Гитлера муйло напломинает. Да Гитлер, пол Европы, Киев взял... Соглашусь тока , шо Гитлер погорел на своем чудо оружии... Все-таки в этом шо-та есть.
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21.09.2022 18:12 Ответить
Не кажучи вже про те, що Гітлер у молодості чесно воював, ковтнув зеленого туману смерті й отримав нагороду за мужність (у Першу Світову це означало наявність неабияких яєць). А гебешний щур агент "моль-моль-семь" відомо яку біографію має...
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21.09.2022 19:21 Ответить
Гитлера приставил к железному кресту офицер-еврей, в частности за то, что он под обстрелом своим телом закрывал своего старшего офицера. А фельдшер его полка, потом сбежавший в Америку и бывший ярым антифашистом, писал, что гитлер был кто угодно, но только не трус.
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21.09.2022 19:51 Ответить
То был не железный крест, а крест Доминика Торетто
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21.09.2022 20:26 Ответить
***** *****м, годі вже чекати
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21.09.2022 18:07 Ответить
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21.09.2022 18:07 Ответить
А де у рашистів радість щодо оголошення
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21.09.2022 18:09 Ответить
А меня родственники всё спрашивали "Зачем ты столько сил и денег тратишь, чтобы отказаться от российского гражданства?! Какая разница?!"
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21.09.2022 18:10 Ответить
бабські хустки та спідниці на раші скоро ДУЖЕ СИЛЬНО подорожчають, бо мужиків стануть відловлювати на виході з під'їздів
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21.09.2022 18:22 Ответить
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21.09.2022 18:10 Ответить
И шо, главзебу - медалька за это.
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21.09.2022 18:14 Ответить
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21.09.2022 18:13 Ответить
воєнкомат ближній хай шукають
і прям з плакатиком туди заходять
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21.09.2022 18:59 Ответить
Выходить на протесты нужно было раньше! 24 февраля!
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21.09.2022 18:15 Ответить
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21.09.2022 18:16 Ответить
На жаль, не зараз
Нинішнє покоління скуповує авіаквитки в країни Азії за 100 000 - 500 000 рублєй, аби тільки втекти.
Навіть не знаю, скільки зараз це в доларах
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21.09.2022 19:39 Ответить
давайте уже в раше гкчп
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21.09.2022 18:18 Ответить
"Военкомат никого жалеть не будет. Подход очень жесткий, Родину нужно защищать. Мы отравляем с лозунгом "Победить, а не умереть". В первую очередь, сейчас 600 человек отправим на обучение на двухнедельные сборы".

По его словам, ранее служившие люди в возрасте до 30 лет будут отправлены сразу в воинские части, без подготовки, поскольку они "еще не забыли навыки".

https://donpress.com/news/21-09-2022-rossiyanam-obeschayut-ochen-zhestkiy-podkhod-k-mobilizacii-rodinu-nuzhno
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21.09.2022 18:19 Ответить
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21.09.2022 18:23 Ответить
***** не прорахувалосч. ***** просто й@бнуте. І в цьому контексті НАТО треба змінити стратегію.
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21.09.2022 18:24 Ответить
Капітан Прайс @Price_Cap_UA
Русаки масово тікають з росії через могилізацію. Сьогодні квитки з Москви в Бішкек виросли в 4 рази! З 11 до 44 тисяч рублів. #могилізація
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21.09.2022 18:24 Ответить
Российский депутат отметил:

"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать".
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21.09.2022 18:24 Ответить
Ха-ха-ха. Втекли від біндер до росії-матушкі. А тепер - хтонічний монстр РОДИНА-МАТЬ кличе "иттить и стоять насмерть!!! грудью остановить фашысскую гадину!!! умереть, но не сдаваться!!!"
Оце так пердімонокль! 🧐😱
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21.09.2022 19:11 Ответить
путин ведет захватническую войну против Украины убивает грабит насилует получает от этого удовольствие что еще должно произойти чтоб это было по его плану - взорвать планету Земля?...потери ***** в этой войне колоссальные, ВСУ выполняет свою работу блестяще здесь нужно сказать спасибо союзникам за оказанную помощь.Слава Украине!
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21.09.2022 18:46 Ответить
який нах... план?
його обібали всі
від медведчука до шойгу
і тепер ***** хоче хоч щось продемонструвати ваті а нікуя не виходить
воно,паскуда розуміє що скоро кінець
кінець фізичний і йому втрачати нема що
сотню мільярдів з собою не забере
життя не продовжить а в світі він "ізгой" а був самим впливовим політиком свого часу
так що чекати можна все що завгодно
нас спасуть тільки бунти в раші
віримо в ЗСУ та в те що ***** не кине ядерну бомбу
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21.09.2022 19:18 Ответить
 
 