Силы обороны в течение 21 сентября отразили вражеские штурмы вблизи 5 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 21 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести десятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, перегруппировывает свои войска, постоянно ведет воздушную разведку.

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В сутки враг нанес 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье.

Сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области и Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфине, Голышевское и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое;

на Краматорском направлении – Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Раздолевка, Клещевка, Краснополовка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Марьинка, Водяное и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Золотая Нива, Гуляйполе, Ровнополье и Зеленое Поле;

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В целях ведения разведки и корректировки огня враг совершил более 60 вылетов БПЛА. По меньшей мере, шесть беспилотных летательных аппаратов задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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Для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск на временно захваченных территориях Украины военно-политическое руководство российской федерации объявило частичную мобилизацию. Вместе с тем, продолжается проведение мероприятий так называемой "внутренней самомобилизации". В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в росгвардии. Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения добровольцев и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ краснодарского края. В городе Чита и области набор кандидатов осуществляется под видом отправки на строительные работы в Украине.

За сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 32 удара по враждебным позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 10 позиций зенитных ракетных комплексов и одного склада с боеприпасами. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили одну крылатую ракету и 3 БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника - в том числе по 7 пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов".