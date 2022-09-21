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Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан напомнили своим гражданам об уголовной ответственности, если они пойдут воевать за Россию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан запрещают своим гражданам воевать за Россию. Правительства стран напомнили своим гражданам, что в случае участия в боевых действиях в Украине им грозит уголовное наказание на родине.

Узбекистан и Казахстан вслед за Кыргызстаном заявили, что их гражданам в случае участия в войне с Украиной грозит уголовная ответственность на родине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

В Казахстане предусмотрено уголовное наказание до десяти лет тюрьмы. В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

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А посольство Кыргызстана в Москве распространило сообщение, в котором сказано: "В связи с принятием Государственной Думой Российской Федерации законодательных актов, предусматривающих упрощенное получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в вооруженных силах РФ, предостерегаем граждан Кыргызстана, которые временно находятся в России, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств. За это установлена ​​уголовная ответственность".
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Топ комментарии
+17
КРИМський бандерівець @CrimeaUA1

В Криму тільки й розмови про мобілізацію. Якщо я скажу, що у вати паніка - то я не скажу нічого. Вони шоковані. Вони 8 років жили телевізором, який розказував їм про велич російської армії і про те, як вони Україну за 3 дні переможуть... Згадують всі свої болячки, щоб відмазатись

Сьогодні один ватнік ледь не плакав на моїх очах, коли почув про мобілізацію. У нього багато знайомих вояк... було, бо ЗСУ декого вже знищили. Ватнік каже: "Російська армія - гола і боса, хіба це справедливо нас туди відправляти? Де мільйони, які виділяли на армію?!"
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21.09.2022 19:39
+10
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21.09.2022 19:35
+5
Вірменія скромно промовчала
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21.09.2022 19:34
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Вірменія скромно промовчала
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21.09.2022 19:34 Ответить
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21.09.2022 19:35 Ответить
просто в себе там розмістить соціальну рекламу з дохлими кацапами,це добре подіє на "заробітчан")
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21.09.2022 19:36 Ответить
А помните Пригожин говорил, что если не зеков, то детей простых россиян? Чего-то быстро зеки закончились
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21.09.2022 19:38 Ответить
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21.09.2022 19:43 Ответить
А сдохнуть должны все....либо на каталке у метро.(
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21.09.2022 20:04 Ответить
А шо там Туркмения и Таджикистан морозятся?
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21.09.2022 19:38 Ответить
А туркмени з таджиками надіються відсидіться "в тилу" - у них же немає спільного кордону з кацапами!
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21.09.2022 19:51 Ответить
Туркменія чекає команди Ердогана, а таджики вже розкручують віхрі враждєбниє проти сусідів.

Узбекистан стане центром оновленої орди. мокша почне платити їм данину
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21.09.2022 20:08 Ответить
у таджиков лучщий друг х..ла Рахмон диктатор..ему он завез до фига всякого вооружения своего старого и натравливает на кыргызов..так как там нет делимитизации границы..х..йло там нашел союзника против тюрков ..он за поражения в Карабахе и более тесные отношения отвечает гадостями со стороны таджиков то есть персов по крови..и народ тоже туповатый не зря про джамшута и равшана приколы были..они родственники авганцам..скоро у них заново начнется буча у себя гражданская..не понимают слово компромисс от слова вообще.единственный верный друг у х..ла остался на постсовке Рахмон..а туркмены выбрали сына туркменбаши по новой ..и по фиг на все.
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21.09.2022 20:14 Ответить
Ну так киргизы вроде тоже поначалу дернулись. Потом в воздухе развернулись на 180. Узбеки с казахами с самого начала дули ***** крутили.
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22.09.2022 02:27 Ответить
Ну, Пыне не впервой получать вялым по губам.

Казахстан оказывается злой )))
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21.09.2022 19:39 Ответить
КРИМський бандерівець @CrimeaUA1

В Криму тільки й розмови про мобілізацію. Якщо я скажу, що у вати паніка - то я не скажу нічого. Вони шоковані. Вони 8 років жили телевізором, який розказував їм про велич російської армії і про те, як вони Україну за 3 дні переможуть... Згадують всі свої болячки, щоб відмазатись

Сьогодні один ватнік ледь не плакав на моїх очах, коли почув про мобілізацію. У нього багато знайомих вояк... було, бо ЗСУ декого вже знищили. Ватнік каже: "Російська армія - гола і боса, хіба це справедливо нас туди відправляти? Де мільйони, які виділяли на армію?!"
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21.09.2022 19:39 Ответить
А їх же в першу чергу відправлять, шоб вписатися у 5 тис патерьнєтов 🤣 агов, крисчани, чий Крим???
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21.09.2022 19:50 Ответить
То есть просто так нападать и убивать жителей другого государства это справедливо, а вот его с дивана поднять это уже нет...
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21.09.2022 19:55 Ответить
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21.09.2022 19:41 Ответить
Дякую керівництву цих країн за зважену і адекватну позицію
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21.09.2022 19:43 Ответить
kak to malo video gde menti ******* rjuzke protestunov sevodne
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21.09.2022 19:50 Ответить
Не благодарите. На днях Казахстан отозвал свой голос за выступление Зеленского в ООН. Более того, из-за страха перед Путиным власти Казахстана ни разу не поддержали ни одной резолюции ООН против войны в Украине.
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21.09.2022 19:51 Ответить
Хто бачив фільм "Гладіатор" то пам'ятає сцену в кінці фільму це Цезар бився з генералом. І коли втратив меча то хотів взяти в одного з охоронців,але старший заборонив давати меч. Так і тут такі асоціації. путін просить а решта стоять і дивляться бо розуміють який буде фінал !
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21.09.2022 20:21 Ответить
Армяшки , в більшості своїй , полохливі продажні курви((( завжди були.. адекватні більш менш , давно виїхали... решта чуть що як завжди скиглитиме , типу скільки нас тут...
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21.09.2022 21:04 Ответить
Тю. А як же ОДКБ?
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21.09.2022 21:36 Ответить
 
 