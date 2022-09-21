Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан напомнили своим гражданам об уголовной ответственности, если они пойдут воевать за Россию

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан запрещают своим гражданам воевать за Россию. Правительства стран напомнили своим гражданам, что в случае участия в боевых действиях в Украине им грозит уголовное наказание на родине.

Узбекистан и Казахстан вслед за Кыргызстаном заявили, что их гражданам в случае участия в войне с Украиной грозит уголовная ответственность на родине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

В Казахстане предусмотрено уголовное наказание до десяти лет тюрьмы. В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Читайте также: Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации

А посольство Кыргызстана в Москве распространило сообщение, в котором сказано: "В связи с принятием Государственной Думой Российской Федерации законодательных актов, предусматривающих упрощенное получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в вооруженных силах РФ, предостерегаем граждан Кыргызстана, которые временно находятся в России, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств. За это установлена ​​уголовная ответственность".