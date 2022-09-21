Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан напомнили своим гражданам об уголовной ответственности, если они пойдут воевать за Россию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан запрещают своим гражданам воевать за Россию. Правительства стран напомнили своим гражданам, что в случае участия в боевых действиях в Украине им грозит уголовное наказание на родине.
Узбекистан и Казахстан вслед за Кыргызстаном заявили, что их гражданам в случае участия в войне с Украиной грозит уголовная ответственность на родине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.
В Казахстане предусмотрено уголовное наказание до десяти лет тюрьмы. В Узбекистане наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.
А посольство Кыргызстана в Москве распространило сообщение, в котором сказано: "В связи с принятием Государственной Думой Российской Федерации законодательных актов, предусматривающих упрощенное получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении службы в вооруженных силах РФ, предостерегаем граждан Кыргызстана, которые временно находятся в России, от участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранных государств. За это установлена уголовная ответственность".
Пожалуйста, подождите...
Узбекистан стане центром оновленої орди. мокша почне платити їм данину
Казахстан оказывается злой )))
В Криму тільки й розмови про мобілізацію. Якщо я скажу, що у вати паніка - то я не скажу нічого. Вони шоковані. Вони 8 років жили телевізором, який розказував їм про велич російської армії і про те, як вони Україну за 3 дні переможуть... Згадують всі свої болячки, щоб відмазатись
Сьогодні один ватнік ледь не плакав на моїх очах, коли почув про мобілізацію. У нього багато знайомих вояк... було, бо ЗСУ декого вже знищили. Ватнік каже: "Російська армія - гола і боса, хіба це справедливо нас туди відправляти? Де мільйони, які виділяли на армію?!"