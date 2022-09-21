РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16967 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Правосудие
9 652 70
КС (2131) Кучма (1867) судья (2576)

Новый судья КС Петришин как ученый обосновывал возможность баллотирования Кучмы в третий раз, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

петришин

Новый судья Конституционного суда Украины Александр Петришин в 2003 году как ученый подготовил научное заключение, в котором истолковал Конституцию Украины таким образом, что позволяло тогдашнему президенту Леониду Кучме избираться президентом Украины на третий срок. В нем он ссылался на схожие прецеденты в Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Научное заключение Александра Петришина, на тот момент доктора юридических наук, профессора Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, было написано по просьбе тогдашнего судьи Конституционного суда Василия Нимченко. Нимченко был судьей-докладчиком по делу конституционного представления 53 народных депутатов Украины, которые просили КСУ разъяснить часть третью статьи 103 Конституции Украины, согласно которой одно и то же лицо не может быть президентом Украины более двух сроков подряд.

В заключении, которое Петришин подготовил вместе с профессором Юрием Битяком, упоминается аналогичное дело Конституционного суда Российской Федерации по проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18 и статьи 30.1 российского закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. В заключении Петришин также ссылался на статьи 108 Конституции Республики Татарстан, статьи 67 Конституции Республики Саха (Якутия) и части третьей статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) "О выборах президента Республики Саха" (Якутия).

На этот вывод, в том числе, опирался КСУ, когда принял решение, согласно которому Кучма получил право избираться президентом Украины на третий срок. Кучма в конце концов так и не баллотировался на третий срок.

Читайте также: Новоназначенная судья КС Совгиря способствовала пребыванию российского флота в Крыму

21 сентября судья Конституционного суда Украины Александр Петришин принял присягу. На торжествах присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и председатель Верховного суда Всеволод Князев.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+43
Я вже відверто заіпали весь світ ці українські корупціонери!!!!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:40
+34
а Янека не напишеш обоснуй?
ЧИСТО ЯК НАУКОВЕЦЬ, СЦУК!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:40
+25
Черговий науКівець...
показать весь комментарий
21.09.2022 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а Янека не напишеш обоснуй?
ЧИСТО ЯК НАУКОВЕЦЬ, СЦУК!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:40 Ответить
Черговий науКівець...
показать весь комментарий
21.09.2022 19:40 Ответить
Я вже відверто заіпали весь світ ці українські корупціонери!!!!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:40 Ответить
Криша у них, ось і безчинствують, доходить до побутових замовлень громадян суддям
показать весь комментарий
21.09.2022 20:20 Ответить
а від паралелів з рашею взагалі в мені здіймається гордість за наш КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД вцілому
показать весь комментарий
21.09.2022 19:42 Ответить
Щось він не з того почав. Тут у нього під пикою Зеля, який за 3 рока 10 разів Констітуцію порушив.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:42 Ответить
10?
показать весь комментарий
21.09.2022 19:52 Ответить
Наверно, имелось ввиду 10 в день?

Хороший когда-то был сайт ze.live с фиксацией всех нарушений, жаль закрылся.... https://web.archive.org/web/20210106161425/https://ze.live/
показать весь комментарий
21.09.2022 20:04 Ответить
Тю, а хтось вірить, що Зеленському вистачить двох термінів? Буде сидіть дряхлий обісцаний дєд, а його паства буде блєять "дайтє єму єщо сто днєй". Ну або не буде. Якщо порозумнішає нарешті.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:43 Ответить
та Ви якось закони читайте..тут до кінця його першої каденції не всі доживуть..його за законом не можна переобирати!! воєний стан!
показать весь комментарий
21.09.2022 20:07 Ответить
Треба запам'ятати це рило
показать весь комментарий
21.09.2022 19:43 Ответить
Збільшив і заначив
показать весь комментарий
21.09.2022 19:54 Ответить
Даёшь,Кравчука!!!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:43 Ответить
Якщо ви з України, то знали б, що Кравчука немає серед живих...
За російським кораблем прослідкувати не хочете?
показать весь комментарий
21.09.2022 19:46 Ответить
Нові обличчя с..ка. Але до зелених він підходить, одного поля ягода.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:44 Ответить
А коли вже суддів вішати можна буде
показать весь комментарий
21.09.2022 19:44 Ответить
Суддів судити може тільки СУД ЛІНЧА
показать весь комментарий
21.09.2022 19:57 Ответить
Так це ж вже було!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:44 Ответить
І скільки йому заплатили за ці обоснування?
А взагалі , за те, що ставить у приклад регіони країни-окупанта ,- треба взагалі позбавляти суддівського статусу!!!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:45 Ответить
Так бубочка не зря направил в КС такого крупного специалиста. Может и ему, найвелычнишому, пригодится.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2022 06:08 Ответить
Зеленский, даже не думай об этом.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:47 Ответить
Кучма еще за просранное оружие не получил по заслугам. Сейчас ето оружие мы ловим на свои головы
показать весь комментарий
21.09.2022 19:47 Ответить
та *****...Откель они выползают? оСь ці гниди...
показать весь комментарий
21.09.2022 19:48 Ответить
З ВАЗеленсько- дерьмаково-татарівської недоторканної ОПи.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:54 Ответить
Вони всі в Києві як були так і є. Сталіца у нас афігєнна, патріотична.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:29 Ответить
До яких пір ми будемо терпіти це гівно?
показать весь комментарий
21.09.2022 19:48 Ответить
Шоу негідників продовжується!
показать весь комментарий
21.09.2022 19:49 Ответить
а не пішов би цей н0уковєц ***** разом з чучмою
показать весь комментарий
21.09.2022 19:49 Ответить
суддя новий
а пісрі старі
Не встиг должность зайняти а вже хабар кучмівский відпрацьовує..
науковець фуєв..
Не здивуюсь якщо в нього є ще й паспотр рф та білорусі..
показать весь комментарий
21.09.2022 19:51 Ответить
Нічого в цій державі не міняється і війна не допоможе

.Скільки наших героїв загине,щоб таке болото далі керувало
показать весь комментарий
21.09.2022 19:51 Ответить
Цю гніду Кучму вбити треба як творця олігархії України. Здохни курва.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:53 Ответить
Самий час кропати вже будапештський муморандум 2 про гарантії незастосування сили і недоторканість кордонів від расії решкам України. Тут Кучма точно фахівець. І орбан буде щасливим.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:54 Ответить
Так д'єрмак там "втіхаря" вже щось строчить. Десь раніше про таке писали.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:20 Ответить
Суддя і науковець в одному реченні - це щось. Ці альтернативно обдаровані продукти гуманітарної освіти не можуть не те що вичистити всі взаємні логічні протиріччя з тої макулатури що вони продукуют, ба вони не можуть навіть зрозуміти чому це важливо.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:55 Ответить
Давно так не сміявся 😂😂😂
Кучмо іде в президенти 👎👎👎
показать весь комментарий
21.09.2022 19:56 Ответить
Ворог
показать весь комментарий
21.09.2022 19:58 Ответить
Він не науковець - він П І Д А Р А С бо готовий за свою посаду отсосати кому завгодно. Саме для цього зелені й назначили його на цю посаду. Тепер буде сосати не перестаючи.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:58 Ответить
КС - непотріб, як і інститут преза.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:58 Ответить
Ой, і хто ж це зробив разом???
Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Олександра Петришина і Оксану Грищук. Відповідні укази президента підписані 26 листопада 2021 року.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:00 Ответить
того науковця з якої дурки випустили??

і взагалі, Кучма 1938 р.н...навіть, якщо б і не попередні подвиги, то все одно - дєдушка за віком в маразмі..

навіть совок науковуць обскакав..
показать весь комментарий
21.09.2022 20:03 Ответить
Харківсько-якутська школа права далі рулить.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:08 Ответить
Кучма у порівнянні з кремлівським фюрером просто дитина.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:10 Ответить
кучма тянул вместо себя януковича.
отдал все тактические ракеты рф, хотя вывозить должны были только ракеты с ядерными боеголовками.
его сажать нужно.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:11 Ответить
Термін вживання необмежений.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:18 Ответить
Їм там що більше нічим зайнятися? То може частину треба розігнати! Заодно грошенят в казні зекономим.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:22 Ответить
Пілять. невже у цій країні зовсім не залишилось навіть кандидатів на посади без рила у кацапському лайні!
показать весь комментарий
21.09.2022 20:29 Ответить
Кучма ворог України і досі живий! Недоторканий, як і його тисячи вилупків кучмістів.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:32 Ответить
А до чого тут закони РФ??? Коли вже підкацапні холуї на посадах перестануть Україну з підорашкою рівняти? 30 років незалежності.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:33 Ответить
Так Данилыч и сейчас управляет Украиной...с чего вы решили что Зеля...я об этом на цензоре говорил ещё 10 Марта 2019 года...мой пост тогдашний могу повторить : Леонид Данилыч идёт на третий срок...только под другой хвамилией....
показать весь комментарий
21.09.2022 20:37 Ответить
Чуєш, новий суддя петришин, іди накуй!
показать весь комментарий
21.09.2022 20:55 Ответить
А інший науковець би написав по іншому. Навряд чи.Он китайська контституція даброняє післяМао третій раз балотуватись, і нічого . товариш сі хоче в третій раз. сумніваюсь що там було поле для окремих думок суддів.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:55 Ответить
петришин, видно, що долбо...*** ще тієї закалки.... авторитарно-комунячої. може бути сволотою дуже небезпечною...
показать весь комментарий
21.09.2022 20:57 Ответить
Так там більшість таких, цей рахував, що 1+1 буде 1, а інші писали, що війна на Сході є звичайним для України станом і не є перешкодою для внесення змін в Конституцію.
показать весь комментарий
21.09.2022 20:58 Ответить
таки да, був би зараз Порох як Президент і Верховний, без виборів в 2019-му році - цього поточного повномасштабного вторгнення від 24/02 не було би. Але без регулярних виборів Україна не мала би тої підтримки цивілізованого світу, який нині ми спостерігаємо...
Дилема...
Хоча ця проблема просто вирішувалась: обирати потрібно адекватних проукраїнських продержавницьких депутатів та президентів. А не популістів, за яких агітує Г+Г.
показать весь комментарий
21.09.2022 21:28 Ответить
Ага, при ньому вже б якийсь Мінськ-10 уклали, а Пушилін з Пасічником по Закону про особливий статус у Раді б верховодили...
показать весь комментарий
22.09.2022 11:12 Ответить
ти не порівнюй мінські домовленості з-за Пороха з тими, які укладав ЄрЗе і навіть Зе особисто в Парижі 09/12.2019р. та в Омані в січнеі наступного року. Саме тому, що Рух Опору Капітуляції не дав їх впровадити в реальність ***** 24/02.2022р. посунув новим нападом. А укладені з-за Пороха договори де-факто дали можливість відбудувати ЗСУ (хоч таке-сяке, хоч без належного озброєння) і де-юре не були виконані ОБОМА сторонами, оскільки ***** відмовився виконувати покладену на нього частину, починаючи з їх першого пункту.
показать весь комментарий
22.09.2022 14:21 Ответить
З такими суддями можна бути упевненим , що кацапська ракета в КС ніколи не полетить. Там ніхто і ніколи на Україну не працював.
показать весь комментарий
21.09.2022 21:14 Ответить
Народна мудрiсть - закон як дишло, куди повернеш ,туди i вийшло ... всi суддi хабарники та злочiнцi
показать весь комментарий
21.09.2022 21:21 Ответить
Як повідомлялося, Олександр Петришин був призначений суддею КСУ указом президента України Володимиром Зеленським 26 листопада 2021 року за квотою Президента. До призначення Петришин очолював Національну академію правових наук України. 21 вересня суддя Конституційного суду України Олександр Петришин склав присягу. На урочистостях були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Джерело: https://t.me/Constitutional_Court_of_Ukraine/506
показать весь комментарий
21.09.2022 21:21 Ответить
з якого хер@ опирався на рф??

чому не на гондурас якийсь
показать весь комментарий
21.09.2022 21:23 Ответить
хай ще «обгрунтує» балотування януковича
показать весь комментарий
21.09.2022 21:25 Ответить
"Хороший" суддя...цілковито вписується в команду зеленського... Навіть і не дивно...
показать весь комментарий
21.09.2022 21:41 Ответить
Шо несе це чмо?
показать весь комментарий
21.09.2022 21:56 Ответить
Новиє ліца Zeкоманди - це зашкварені персонажі часів чучми-януковича. Бугага.
показать весь комментарий
21.09.2022 22:40 Ответить
Именно при ублюдке кучме Украина потеряла большую часть своего наследия от СССР - начиная с исчезновением Черноморского флота.
показать весь комментарий
21.09.2022 23:02 Ответить
треба таких жмурити по законам війни
показать весь комментарий
21.09.2022 23:46 Ответить
професор юридичних наук
показать весь комментарий
22.09.2022 03:18 Ответить
Ученый работает за что? Нашел с кем сравниватся, недоученый. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
22.09.2022 03:57 Ответить
 
 