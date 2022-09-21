Новый судья КС Петришин как ученый обосновывал возможность баллотирования Кучмы в третий раз, - СМИ
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Новый судья Конституционного суда Украины Александр Петришин в 2003 году как ученый подготовил научное заключение, в котором истолковал Конституцию Украины таким образом, что позволяло тогдашнему президенту Леониду Кучме избираться президентом Украины на третий срок. В нем он ссылался на схожие прецеденты в Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Научное заключение Александра Петришина, на тот момент доктора юридических наук, профессора Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, было написано по просьбе тогдашнего судьи Конституционного суда Василия Нимченко. Нимченко был судьей-докладчиком по делу конституционного представления 53 народных депутатов Украины, которые просили КСУ разъяснить часть третью статьи 103 Конституции Украины, согласно которой одно и то же лицо не может быть президентом Украины более двух сроков подряд.
В заключении, которое Петришин подготовил вместе с профессором Юрием Битяком, упоминается аналогичное дело Конституционного суда Российской Федерации по проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18 и статьи 30.1 российского закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. В заключении Петришин также ссылался на статьи 108 Конституции Республики Татарстан, статьи 67 Конституции Республики Саха (Якутия) и части третьей статьи 3 Закона Республики Саха (Якутия) "О выборах президента Республики Саха" (Якутия).
На этот вывод, в том числе, опирался КСУ, когда принял решение, согласно которому Кучма получил право избираться президентом Украины на третий срок. Кучма в конце концов так и не баллотировался на третий срок.
21 сентября судья Конституционного суда Украины Александр Петришин принял присягу. На торжествах присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и председатель Верховного суда Всеволод Князев.
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ЧИСТО ЯК НАУКОВЕЦЬ, СЦУК!
Хороший когда-то был сайт ze.live с фиксацией всех нарушений, жаль закрылся.... https://web.archive.org/web/20210106161425/https://ze.live/
За російським кораблем прослідкувати не хочете?
А взагалі , за те, що ставить у приклад регіони країни-окупанта ,- треба взагалі позбавляти суддівського статусу!!!
а пісрі старі
Не встиг должность зайняти а вже хабар кучмівский відпрацьовує..
науковець фуєв..
Не здивуюсь якщо в нього є ще й паспотр рф та білорусі..
.Скільки наших героїв загине,щоб таке болото далі керувало
Кучмо іде в президенти 👎👎👎
Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Олександра Петришина і Оксану Грищук. Відповідні укази президента підписані 26 листопада 2021 року.
і взагалі, Кучма 1938 р.н...навіть, якщо б і не попередні подвиги, то все одно - дєдушка за віком в маразмі..
навіть совок науковуць обскакав..
отдал все тактические ракеты рф, хотя вывозить должны были только ракеты с ядерными боеголовками.
его сажать нужно.
Дилема...
Хоча ця проблема просто вирішувалась: обирати потрібно адекватних проукраїнських продержавницьких депутатів та президентів. А не популістів, за яких агітує Г+Г.
Джерело: https://t.me/Constitutional_Court_of_Ukraine/506
чому не на гондурас якийсь