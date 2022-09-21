Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - будь то добровольно или по мобилизации, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что заявления военно-политического руководства РФ не окажут влияния на готовность украинцев сражаться за свою свободу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зулужного в фейсбуке.
"Вооруженные силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.
Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность сражаться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – будь то добровольно или по мобилизации.
Держим строй! Победа будет за нами!" - написал главком ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Саакашвілі лох повний як і Шустер, про Яценюка краще промовчу, бо маразм, Авакова взагалі призначила Верхован Рада у лютому 2014го, а не Порох, тільки не треба тут патріота з себе ліпити згадуючи Сашка Білого, про гіркіна то вже деліріум повний дебільний - Порох президентом став у червні 2014 го, а гіркін виходив зі Славянська у квітніі.
За всю історію України це перший президент який щось реальне і фундаментальне став робити для України, Українці після Пороха перстали бути рабами невиїздними і стали во всьому світу віїджати. Те що він зробив ЗСУ сильними це досягнення мало велику значимість для України. Хвала Богу за Пороха, нажаль він не задавив зеленого клоуна у зародку.
З Лахти писати бачу комфортно.
Водночас, за словами начальника Генерального штабу ЗСУ в 2014-2019 року Віктора Муженка, обстріли колон бойовиків не велись через ризик для життя місцевих мешканців.
Гаразд перейшов, за твоїм лінков і перше що бачу це:
Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який 2014 року керував обороною Краматорського аеродрому, вважає, що сили Антитерористичної операції могли зупинити колони бойовиків, які виходили зі Слов'янська та Краматорська 5 липня 2014 року.
Ти хоч сам статтю читав?Чи просто руку такі криві що вставив заголовок з однієї статті а лінк із другої? І я тут ще тугий? Я такої срамоти сто років не бачив...
ліки пий від провалів у памяті.
Спеціально для тугих - Яценюка звільнила Верховна Рада, а не Порох :
Участие в этом мероприятии стало первым публичным выходом Яценюка "в люди" после отставки с поста премьер-министра, за которую 14 апреля проголосовали 257 народных депутатов.Яценюк в компании ближайших соратников и друзей в заповеднике "Быковнянские могилы". 15 мая 2016 При этом парламентарии также отменили постановление о неудовлетворительной работе правительства, принятое 16 февраля.
Проходь мимо нафіг.
Ппц просто якийсь лютий, мене порохобота з восьмирічним стажем у любителі Савіка з Карлсоном записав, та й ще зелебобом називає, сам ні дат не знає що коли відбувалося, ні посилання нормального дати не може, на жодне питання не відповів та ще й ображається, де вас таких беруть?
Всілякому чму на свої коменти я не повинен виправдовуватися.
Порох президент, не подобається іди у дупу.
Мобілізований,комісований,"ідєйний", деньгозарабатывающий,рузькепАтриот та ІНШІ, будуть УТИЛІЗОВАНІ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ( написав для оркодЕбілів, як правильно пишеться В)
УКРАЇНІ!!!!!
Слава Україні
Слава ЗСУ
Смерть <*******
АМІНЬ!!!
и в нём я видел очень ярко,
сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут , две дочки Путина в атаку,
и нажимая на курок , кричат ,,за Родину за Папу !"
Тут танк горящий на боку, а в нём Медведева сынок,
и дочь отважного Шойгу достав его несёт в санблок.
Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали,
все как один пошли на фронт ,чтоб братья в НАТО не вступали !
Бегут в строю Ковальчуки и Ротенберги рядом,
и рвётся Миллер на прорыв во фланг с газпромовским отрядом!
Открыл глаза потом закрыл, что за фантастика творится.
Наверно зря смотрел ТВ, вот хрень подобная и снится !
https://www.youtube.com/watch?v=x8WuSLqGFFQ&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F
Кирпичи из жопы посыпались?
А теперь представь, каково это - иметь такого человека личным врагом. Это примерно как нахамить царю Леониду.
А если тебя пошлют воевать - поверь, именно это и случится.
...Ты какого разнылся? Что "мама"? Что "мама", дебил деревенский?! Что ты мне тут...
Э, ты куда?
ФУ-У-УУУ!!! *вдягаю респіратор* він накоїв у штані!..
Отакої. Зарюмав гейби дитина, "мама!", напудив си у гузичник та й утік.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1314528982621369&id=100021928400701&eav=AfZofPDYYvEo3xF3MXy5N5VJlK9YlP3XSLjDWqHk9rOThfBl9Mq9CCcEYUAx8Po81Dg&m_entstream_source=permalink&*****=0
Стояли по 300 человек, как бараны, когда стрельба и танки были слышны в лесу в 300 метрах от нас. Ощущения примерно те же, что были в Херсоне, когда их без боя захватили.
Запад может дать оружие и помочь с одеждой. А ваша задача это с ними все организовать, чтобы народ мог защищать свою жизнь сам в случае чего!
Раздали автоматы на Оболони? Оболонцы вынесли рашистов!