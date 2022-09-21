Уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - будь то добровольно или по мобилизации, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что заявления военно-политического руководства РФ не окажут влияния на готовность украинцев сражаться за свою свободу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зулужного в фейсбуке.

"Вооруженные силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России тому подтверждение. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.

Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность сражаться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – будь то добровольно или по мобилизации.

Держим строй! Победа будет за нами!" - написал главком ВСУ.

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