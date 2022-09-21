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Новости Политика Украины
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Сегодня продолжилось судебное разбирательство относительно "среднего пальца" и "пленок Ермака": война войной, а расправа с оппонентами по расписанию, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

лерос

Сегодня продолжилось судебное разбирательство дела в отношении нардепа Гео Лероса относительно "среднего пальца" в сторону Зеленского и "пленок Ермака".

Об этом рассказал сам нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня продолжение судилища, в котором Зеленский руками Татарова и Ермака пытается посадить меня на 3 года за "средний палец" и за "пленки Ермака", на которых руководитель Офиса президента с братом барыжили государственными должностями. Война войной, а расправа с оппонентами по расписанию. Это снова о приоритетах. Войну они уже выиграли и занимаются выборами. Фальстарт, деб/лы!" – заявил Лерос.

Читайте также: ГБР передало в суд обвинительный акт в отношении нардепа Лероса: Его подозревают в хулиганстве и неисполнении судебного решения

Сегодня продолжилось судебное разбирательство относительно среднего пальца и пленок Ермака: война войной, а расправа с оппонентами по расписанию, - Лерос 01
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Топ комментарии
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21.09.2022 20:33
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21.09.2022 20:37
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21.09.2022 20:34
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Фортеп'янний палець проти середнього пальця Лероса!
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21.09.2022 20:25 Ответить
Таких моментів море, але зебидлу що в лоб, що по лбу ...
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21.09.2022 20:25 Ответить
Усим командуе ермак… йому уже I Залужний заважае..
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21.09.2022 21:41 Ответить
То що, вже розхитування "на часі"?
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21.09.2022 20:25 Ответить
Ядерная война на носу, можно и про "бросаться асфальтом" погыгыкать.
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21.09.2022 20:27 Ответить
На носу в 2019 году был выбор,между сильной армией, которая бы предотвратила войну и клоунадой. Так что от асфальта можно прийти к ядерной войне.
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21.09.2022 20:37 Ответить
Це тобі ***** розказало?
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21.09.2022 20:44 Ответить
Что зеленая сопля, слилась!
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21.09.2022 20:50 Ответить
То есть сейчас у Украины слабая армия?
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21.09.2022 21:07 Ответить
Она на 22.02 очевидно была слабее, чем армия в 2019 году, которую оставил Порошенко. Не просто так же уволили 40 тысяч лучших военных за 2,5 года.
И конечно намного сильнее той, которую в 2014 он получил.
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21.09.2022 21:17 Ответить
Не увиливайте от ответа. Сейчас у Украины слабая армия? Если нет, то почему на парашке объявлена мобилизация и почему ***** грозится ядерным оружием? По вашему поняв силу Украинской армии ***** должно было свернуть конфликт, но этого не происходит. Значит причина нападения 24.02 не в слабости ЗСУ.
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21.09.2022 21:26 Ответить
Дурашка, хватит в дурочку играть. Сейчас в Украине сильная армия благодаря Порошенко и его команде, как бы зебилью не хотелось другого. А они 2,5 года эту армию разваливали, увольняли лучших людей. Сейчас эту армию с первого дня войны строит например Муженко.
Причина нападения 24 февраля в том, что кто-то с кем-то в Омане договорился, и в самолете Патрушева скрепил это. И потому что назначенные зебилом губернаторы слили Юг и Восток. И потому что шло разминирование наших позиций, вплоть до войны. И об этом отчеты срусским давали. Это ж все открыто говорили Ермак, Верещук. Все же есть.
Так что не дуркуй.
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21.09.2022 21:32 Ответить
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21.09.2022 21:34 Ответить
Потому ,что США вопреки всему подлому САБОТАЖУ ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ ПОМОГАЕТ ВСЕМ И ОРУЖИЕМ И ДЕНЬГАМИ‼️А Порошенко сам справлялся и создал ЗСУ с нуля после гуаляйтера Вити бандюковича
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21.09.2022 21:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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21.09.2022 20:26 Ответить
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21.09.2022 20:27 Ответить
это тот братишка который на корупционных фронтах погибал
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21.09.2022 20:28 Ответить
.
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21.09.2022 20:34 Ответить
Всі американці щодня висвітлюють 1 хвилину мовчання пам'яті загиблого на російсько-українському фронті брата Єрмака. Акція проводиться за ініціативою компанії CNN.
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21.09.2022 21:23 Ответить
😁
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21.09.2022 21:30 Ответить
Зелене лайно мстиве...
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21.09.2022 20:27 Ответить
Тайные договоренности Путина и Зеленского.https://youtu.be/072djbvRBK4
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21.09.2022 20:29 Ответить
Цікава інформація від Лероса..
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21.09.2022 22:12 Ответить
Середній палець - це зараз начасі, звісно. Десь між третьою світовою і ядерним апокаліпсісом.
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21.09.2022 20:31 Ответить
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21.09.2022 20:32 Ответить
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21.09.2022 20:33 Ответить
.
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21.09.2022 20:37 Ответить
Мосійчучка дуже схожа на ********** , можливо вони сіамські близнючки ?
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21.09.2022 20:52 Ответить
Скабейчук
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21.09.2022 21:09 Ответить
эти твари думают, что будут рулить вечно......
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21.09.2022 20:33 Ответить
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21.09.2022 20:34 Ответить
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21.09.2022 20:51 Ответить
Что только не сделает зебил со страху, что его ждет пожизненное)))
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21.09.2022 20:35 Ответить
А Лерос умеет средним пальцем играть на фортепиано? И на какие бабки его кинули братья Дерьмаки?
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21.09.2022 20:38 Ответить
А ви не знаєте більш гідних способів отримати владу?
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21.09.2022 20:51 Ответить
Порнографія продовжується
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21.09.2022 20:42 Ответить
За кілька днів до вторгнення русні , ця босота сидить в Буковелі
в ( готелі Бені ) і глушат водяру в якомусь барі !

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21.09.2022 20:56 Ответить
А на против за этим столом сидит Демченко ‼️ВСЕ ЗЕОБОРОТНИ НА СХОДКЕ ‼️Там ещё и каламойша был‼️РЕШАЛИ как -бы не продешевить с продажей Украины вместе с народом
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21.09.2022 22:04 Ответить
Дебилы б..... (с)
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21.09.2022 20:42 Ответить
Агентство Рейтер опубликовало все секретные переговоры дЕрмака и путлерского опарыша Козака до войны...там все четко ясно и понятно...,Гео Лерос всего лишь их озвучил сегодня на своей странице Ютьюба...откуда у Рейтер эта инфа догадайтесь с одного раза...но это не ЦРУ и не АНБ ..😛
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21.09.2022 20:48 Ответить
Стрим Лероса и Кривоноса. Неизвестные факты о штурме Змеиного

https://www.youtube.com/watch?v=xql-zHmo4uk
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21.09.2022 20:50 Ответить
Обожаю Гео‼️Всегда смотрю ,а сегодня у Остапа Дроздова был с ним стрим ‼️
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21.09.2022 22:06 Ответить
It's good to see that all Ukrainians are as close together as they should be.
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21.09.2022 20:51 Ответить
один, млять, один палець, принизив честь президента
десятки тисяч тон гуманітарки, ****, пох....й
це як????????
не папереднікі, млять, а ним призначені люди,обікрали ЗСУ, біженців, обісрали цим його ж, по самі вуха,
і пох...й,
от як таке може бути???
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21.09.2022 20:55 Ответить
Все це після нагадування Леросом загальновідомих фактів.
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
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21.09.2022 20:58 Ответить
Зелене мстиве лайно .
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21.09.2022 21:00 Ответить
Якщо судді вже повернулись до Києва з європ та мукачівського котла, то може провести серед них "часткову мобілізацію"?
Якось треба їх корисною справою зайняти...
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21.09.2022 21:02 Ответить
В буцигарню хіба що)
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21.09.2022 21:44 Ответить
зЕЛЕНСЬКИЙ створив діктатуру. Народ це не може проковтнути.
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21.09.2022 21:09 Ответить
tZEinform: 20/09 представники комітету по розвідці Сенату США (U.S. Senate Select Committee on Intelligence) у складі James Risch, John Cornyn, Dianne Feinstein, Bob Casey, за участю радника з національної безпеки президента США Jeremiah Sullivan, в режимі відеоконференції провели опитування голови ОПУ Андрія Єрмака, по колу питань, що знаходяться на розгляді даного комітету.

09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
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21.09.2022 21:13 Ответить
Не чекає час, летить,
Рік попереду-це мить.
І як носом не крути
Всі в кабінку мають йти,
Візьмуть бюлетень до рук,
Скільки пережито мук?
Символи свої просрали,
"Мрію" просто "про..бали"
"Сагійдачний" вже на дні,
Долар у двійній ціні...
То це бідності кінець?
А фактично скрізь пізdець,
Лісапед не допоможе,
Розібратись нарід зможе.
21.09.22
Анатолій Березенський
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21.09.2022 21:13 Ответить
Путин тут непричем. Правильно, ли я понял смысл этого вирша?
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21.09.2022 21:30 Ответить
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21.09.2022 21:58 Ответить
путін пишеться з малої
Він з московії гнилої,
І звичайно гнида рідка,
Що замітили Ви мітко.
Але мова в цій статті
Як з ОП хлопці "круті"
Роти іншим закривають,
Що про них багато знають
"Ригів" і своїх не судять,
Які ворогу вже служать,
А"квартальці" так заsцяли
Що у Польщі хазу зняли...
"Слуги" відіком воюють,
Та у бункері ночують !
Де ракети наші Вова?
У асфальті їх основа...
А пуйло наш вічний ворог,
Ми зітремо його в порох.
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21.09.2022 22:18 Ответить
Какой ты оппонент, клоун дешевый? Так, прокладка разовая.
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21.09.2022 21:18 Ответить
Зеломойский и команда стали сильнее игораздо хуже. От них ещё похаркаем кровью и получим сюрпризы. А деньги конечно все с#издят.
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21.09.2022 21:27 Ответить
Це вам не куєм по піаніні...Це набагато незаконніше...
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21.09.2022 21:45 Ответить
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21.09.2022 21:59 Ответить
РАШИСТСЬКА ПРОПАГАНДА ЗА ЦІ ТРИ РОКИ НІ РАЗУ НЕ ЧІПАЛА дЄРМАКА І НЕ
КРИТИКУВАЛА ЙОГО, БО ЦЕ ЇХ АГЕНТ ВПЛИВУ. НАТОМНІСТЬ ВИЗВОЛЕННЯ
ХАРКІВЩИНИ РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА ПРИПИСУЄ дЄРМАКУ
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21.09.2022 22:03 Ответить
Недавно Лерос рассказал как Зеленский и его окружение крадут деньги которые Запад присылает для закупки оружия. На Цензоре об этом не написали. Одно из двух. Или он лжец, или власть крадет и надо открывать расследование. Нельзя манипулировать населением.
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21.09.2022 22:27 Ответить
Зелерос во времена выборов - это очень хорошо, ежели конечно. Ну, а если ничего, то и на том спасибо. ЗЫ... Неужели оманского кремлядь списала,типо, мавр сделал свое дело , а дальше его и свои уйдут, да консервой хотят его сменить??? ХМЫ...
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21.09.2022 22:29 Ответить
Поки питання здачі півдня України агресору внутрішніми ворогами у владі "не на часі" - перемога достигнеться тяжко.
Зовсім незрозуміло - хто реально "Президент України": В.Зеленський чи завхоз офісу президента?
Чому цей завхоз всюди попереду на дипломатичних зустрічах?
А Зеленський - речник Єрмака?
Поки Воїни захищають країну - "слуги" правлять бал?
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21.09.2022 22:33 Ответить
Критикувати зеленого мародара - неначасі, суд на Леросом через надумані звинувачення - начасі!
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22.09.2022 00:28 Ответить
этот гео нарцисс ещё тот. ему нужен зритель. самое лучшее - не обращать на него внимание.
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22.09.2022 03:08 Ответить
 
 