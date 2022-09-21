Сегодня продолжилось судебное разбирательство относительно "среднего пальца" и "пленок Ермака": война войной, а расправа с оппонентами по расписанию, - Лерос

Сегодня продолжилось судебное разбирательство дела в отношении нардепа Гео Лероса относительно "среднего пальца" в сторону Зеленского и "пленок Ермака".

Об этом рассказал сам нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня продолжение судилища, в котором Зеленский руками Татарова и Ермака пытается посадить меня на 3 года за "средний палец" и за "пленки Ермака", на которых руководитель Офиса президента с братом барыжили государственными должностями. Война войной, а расправа с оппонентами по расписанию. Это снова о приоритетах. Войну они уже выиграли и занимаются выборами. Фальстарт, деб/лы!" – заявил Лерос.

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