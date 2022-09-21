10 335 67
Сегодня продолжилось судебное разбирательство относительно "среднего пальца" и "пленок Ермака": война войной, а расправа с оппонентами по расписанию, - Лерос
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня продолжилось судебное разбирательство дела в отношении нардепа Гео Лероса относительно "среднего пальца" в сторону Зеленского и "пленок Ермака".
Об этом рассказал сам нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня продолжение судилища, в котором Зеленский руками Татарова и Ермака пытается посадить меня на 3 года за "средний палец" и за "пленки Ермака", на которых руководитель Офиса президента с братом барыжили государственными должностями. Война войной, а расправа с оппонентами по расписанию. Это снова о приоритетах. Войну они уже выиграли и занимаются выборами. Фальстарт, деб/лы!" – заявил Лерос.
Топ комментарии
+47 Павло ШОвте
показать весь комментарий21.09.2022 20:33
+46 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий21.09.2022 20:37
+41 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий21.09.2022 20:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И конечно намного сильнее той, которую в 2014 он получил.
Причина нападения 24 февраля в том, что кто-то с кем-то в Омане договорился, и в самолете Патрушева скрепил это. И потому что назначенные зебилом губернаторы слили Юг и Восток. И потому что шло разминирование наших позиций, вплоть до войны. И об этом отчеты срусским давали. Это ж все открыто говорили Ермак, Верещук. Все же есть.
Так что не дуркуй.
в ( готелі Бені ) і глушат водяру в якомусь барі !
https://www.youtube.com/watch?v=xql-zHmo4uk
десятки тисяч тон гуманітарки, ****, пох....й
це як????????
не папереднікі, млять, а ним призначені люди,обікрали ЗСУ, біженців, обісрали цим його ж, по самі вуха,
і пох...й,
от як таке може бути???
https://www.youtube.com/watch?v=072djbvRBK4
Якось треба їх корисною справою зайняти...
09.09.2022 tZEinform Хроніка повідомлялось: "(...) США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ."
Рік попереду-це мить.
І як носом не крути
Всі в кабінку мають йти,
Візьмуть бюлетень до рук,
Скільки пережито мук?
Символи свої просрали,
"Мрію" просто "про..бали"
"Сагійдачний" вже на дні,
Долар у двійній ціні...
То це бідності кінець?
А фактично скрізь пізdець,
Лісапед не допоможе,
Розібратись нарід зможе.
21.09.22
Анатолій Березенський
Він з московії гнилої,
І звичайно гнида рідка,
Що замітили Ви мітко.
Але мова в цій статті
Як з ОП хлопці "круті"
Роти іншим закривають,
Що про них багато знають
"Ригів" і своїх не судять,
Які ворогу вже служать,
А"квартальці" так заsцяли
Що у Польщі хазу зняли...
"Слуги" відіком воюють,
Та у бункері ночують !
Де ракети наші Вова?
У асфальті їх основа...
А пуйло наш вічний ворог,
Ми зітремо його в порох.
КРИТИКУВАЛА ЙОГО, БО ЦЕ ЇХ АГЕНТ ВПЛИВУ. НАТОМНІСТЬ ВИЗВОЛЕННЯ
ХАРКІВЩИНИ РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА ПРИПИСУЄ дЄРМАКУ
Зовсім незрозуміло - хто реально "Президент України": В.Зеленський чи завхоз офісу президента?
Чому цей завхоз всюди попереду на дипломатичних зустрічах?
А Зеленський - речник Єрмака?
Поки Воїни захищають країну - "слуги" правлять бал?