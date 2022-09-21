Скоординирована деятельность органов власти в случае чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Офис президента провел совещание, на котором была скоординирована деятельность органов власти в случае чрезвычайных ситуаций на энергетической инфраструктуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал на брифинге в среду в Киеве заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что идет работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры.
В часности, на сегодняшний день разрушены 4457 частных домов и 880 многоэтажек в Николаевской области; 4890 частных домов и 2959 многоэтажек в Харьковской.
В Житомирской области восстановлено 787 частных домов, 52 многоэтажки, 30 школ, 22 объекта ЖКХ, 15 учреждений здравоохранения, 14 административных зданий, 13 садиков, 11 учреждений культуры.
В Киевской области восстановлен мост, разрушенный ранее оккупантами.
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як що так само скоорденують місцеву владу у випадку НС з світлом.....
нам кізда!!!
1, в Киеве Днепр цветёт и болотиться, пусть немного увеличит течение и промоются русла.
2. 7 тыс лет назад вдоль Днепра жили трипольцы и другие народы , залив морями рванины , Сталин навсегда уничтожил археологические памятники Украины . Спустив моря, Украина может существенно исследовать свою историю
Баканов втік. Єрмак втік. Керівництво СБУ, що призначив ЗЄ, зрадило, СН повтікали або зрадили.
ЗЄ залишився тільки тому, що засцяв просрати владу.
Тобто екстрений план у ЗЕлених є.