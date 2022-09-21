Скоординирована деятельность органов власти в случае чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики, - ОП

Офис президента провел совещание, на котором была скоординирована деятельность органов власти в случае чрезвычайных ситуаций на энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал на брифинге в среду в Киеве заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что идет работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

В часности, на сегодняшний день разрушены 4457 частных домов и 880 многоэтажек в Николаевской области; 4890 частных домов и 2959 многоэтажек в Харьковской.

В Житомирской области восстановлено 787 частных домов, 52 многоэтажки, 30 школ, 22 объекта ЖКХ, 15 учреждений здравоохранения, 14 административных зданий, 13 садиков, 11 учреждений культуры.

В Киевской области восстановлен мост, разрушенный ранее оккупантами.

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