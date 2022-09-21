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Скоординирована деятельность органов власти в случае чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

Офис президента провел совещание, на котором была скоординирована деятельность органов власти в случае чрезвычайных ситуаций на энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал на брифинге в среду в Киеве заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что идет работа по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

В часности, на сегодняшний день разрушены 4457 частных домов и 880 многоэтажек в Николаевской области; 4890 частных домов и 2959 многоэтажек в Харьковской.

В Житомирской области восстановлено 787 частных домов, 52 многоэтажки, 30 школ, 22 объекта ЖКХ, 15 учреждений здравоохранения, 14 административных зданий, 13 садиков, 11 учреждений культуры.

В Киевской области восстановлен мост, разрушенный ранее оккупантами.

Читайте также: Создаем штаб по реагированию на повреждение энергетической инфраструктуры, - Зеленский
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Топ комментарии
+9
а ці зелені "органи влади" знають що вони скоординовані?
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21.09.2022 20:29
+6
...ну всьо, треба йти купувати ліхтарики
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21.09.2022 20:30
+6
забили в навігатори маршрут Київ- Монако
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21.09.2022 20:32
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Правила форума Совет форумчан
а ці зелені "органи влади" знають що вони скоординовані?
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21.09.2022 20:29 Ответить
забили в навігатори маршрут Київ- Монако
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21.09.2022 20:32 Ответить
в вагонах зі збіжжям? бо кефір не проканав...
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21.09.2022 21:05 Ответить
зара в труборежимі якогось лайна наприймають
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21.09.2022 21:25 Ответить
...ну всьо, треба йти купувати ліхтарики
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21.09.2022 20:30 Ответить
Думки в голос, може атомну енергетику 3 роки руйнували, бо знали, що вони будуть москальські? ...
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21.09.2022 20:30 Ответить
у нас все 3 роки руйнували..тільки дороги будували..
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21.09.2022 20:52 Ответить
ставка пояснила все всім, увечері гундосий прохрипить в де шо з ким "обговорив" і кому на шо указав... - чекаю з нетерпіння тей хрип...
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21.09.2022 20:33 Ответить
Хто небуть, потикайте дрюком міністра енергетики геру галущенко. Живий? Чого за нього смотрящий за "велики крадівництвом" недомірок, з дерьмакової ОПи, віддувається?
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21.09.2022 20:38 Ответить
все буде Україна!
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21.09.2022 20:39 Ответить
Ну то напевне енергетиці скоро капець-вже туди зелені добираються
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21.09.2022 20:46 Ответить
Для організації роботи всіх галузей промисловості у нас існує Кабмін, а не ракова пухлина під назвою офіс президента, що старається абсолютно незаконно узурпувати всю владу у державі.
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21.09.2022 20:48 Ответить
,розподіл гуманітарки, здачу вагнерівців, півдня, півночі, здачу азовців, звільнення бойових генералів заморозку держоборонзамовлення ОП вже організував
як що так само скоорденують місцеву владу у випадку НС з світлом.....
нам кізда!!!
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21.09.2022 20:49 Ответить
ні..неповна..газ й опалення..
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21.09.2022 20:54 Ответить
Всю каденцію шмарклі руйнували енергетіку країни. Те що вціліла зелена енергетика - випадковість. Фізичні особи зараз продають енергію державі по 1 гривні 60 коп кіловат
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21.09.2022 20:50 Ответить
Можно тихо спускать моря на Днепре и пусть Днепр течёт самотеком
1, в Киеве Днепр цветёт и болотиться, пусть немного увеличит течение и промоются русла.

2. 7 тыс лет назад вдоль Днепра жили трипольцы и другие народы , залив морями рванины , Сталин навсегда уничтожил археологические памятники Украины . Спустив моря, Украина может существенно исследовать свою историю
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21.09.2022 20:54 Ответить
арахамія знову домовився з лукашенко?
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21.09.2022 20:57 Ответить
А те що в резетках людей 230-246вольт це їх не хвилює, при граничному допуску відхилення 10%?!
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21.09.2022 20:57 Ответить
шо по зраді?
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21.09.2022 21:02 Ответить
Так 24 лютого все показало.

Баканов втік. Єрмак втік. Керівництво СБУ, що призначив ЗЄ, зрадило, СН повтікали або зрадили.

ЗЄ залишився тільки тому, що засцяв просрати владу.

Тобто екстрений план у ЗЕлених є.
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21.09.2022 22:48 Ответить
 
 