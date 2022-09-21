Призываю главу МИД Финляндии Хаависто присоединиться к закрытию границы с Россией, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал финского коллегу Пекку Хаависто присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией и обсудил с ним военную помощь.
Об этом глава украинской дипломатии сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Встретился с моим финским коллегой Пеккой Хаависто. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, поскольку мы защищаем наш народ и нашу землю от продолжающейся российской агрессии. Я призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией", - отметил Кулеба.
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Itärajan yli saapui järkyttyneitä venäläisiä, kun Putin oli julistanut osittaisen liikekannallepanon - "Ihmiset, joilla on viisumi, lähtevät Suomeen"
https://twitter.com/i/status/1572519911049789440
- All of them eventually will be in the fridge...
хай біжать в монголію, китай, казахстан!
Вчора - Закон про мобілізацію, сьогодні вже повістки понесли.
Готувались, собаки
Тому і кордон не перекривають
Necro Mancer @666_mancer
При посредничестве Саудовской Аравии из российского плена освобождены в результате #обмен'а пять британцев, два американца, хорват, марокканец и гражданин Швеции
Шакалы позорные...
Бо таке враження, що Зеленим ****** всі винні, а вони взагалі не при справах и можуть мутити далі свої діла з кацапньой.