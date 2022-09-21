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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Призываю главу МИД Финляндии Хаависто присоединиться к закрытию границы с Россией, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал финского коллегу Пекку Хаависто присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией и обсудил с ним военную помощь.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с моим финским коллегой Пеккой Хаависто. Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, поскольку мы защищаем наш народ и нашу землю от продолжающейся российской агрессии. Я призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией", - отметил Кулеба.

Читайте также: Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации
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Топ комментарии
+12
мразоту впусти в країну, то вона потім виходить і кричить "путін, ввіді вайска!"
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21.09.2022 20:55
+11
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21.09.2022 20:54
+10
Пусть сидят за колючей проволокой
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21.09.2022 20:52
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Надіюсь що фіни розуміють це й самі
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21.09.2022 20:52 Ответить
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21.09.2022 20:54 Ответить
Пусть сидят за колючей проволокой
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21.09.2022 20:52 Ответить
хай кацапи біжать від війни в китай!
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21.09.2022 20:54 Ответить
С у ма сошёл? Чем больше сбежит к финам, тем меньше загребут военкоматы.
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21.09.2022 20:54 Ответить
хай біжать в монголію!
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21.09.2022 20:56 Ответить
Оттуда выдадут, если по пути не сдохнут.
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21.09.2022 20:58 Ответить
sdohnut.
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21.09.2022 21:01 Ответить
Живучие как крысы из помойки.
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21.09.2022 21:03 Ответить
Як в вас з українською?
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21.09.2022 21:18 Ответить
Уже бегут
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21.09.2022 21:37 Ответить

Itärajan yli saapui järkyttyneitä venäläisiä, kun Putin oli julistanut osittaisen liikekannallepanon - "Ihmiset, joilla on viisumi, lähtevät Suomeen"

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21.09.2022 20:54 Ответить
Shocked Russians arrived across the eastern border when Putin had announced a partial suspension of business - "People with visas go to Finland"
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21.09.2022 21:04 Ответить
ну бизнес жеж тоже как бы станет )))) (они ж не скажут что драпают от мобилизации)))
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21.09.2022 21:18 Ответить
Горячие финские хлопцы еще ждут. Но к странам Балтии присоединились шустрые, но безмозглые северные кацапы. Они помогают гражданам кацапии никуда не уезжать тупо перекрыв выезд.
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21.09.2022 20:55 Ответить
мразоту впусти в країну, то вона потім виходить і кричить "путін, ввіді вайска!"
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21.09.2022 20:55 Ответить
Па русьге не хатят с ним гаварить, русафобия, нацисты!
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21.09.2022 21:12 Ответить
Вот я тоже удивляюсь. Финнам ещё с зимой 1939 не хватало?
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21.09.2022 21:33 Ответить
Нехай повзуть на колінах по трубах північного потоку ...
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21.09.2022 20:56 Ответить
Скоро на засРашке

https://twitter.com/i/status/1572519911049789440
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21.09.2022 20:57 Ответить
Комментарий под тем видео жжёт:

- All of them eventually will be in the fridge...
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21.09.2022 21:35 Ответить
ця ***** в європі не потрібна!

хай біжать в монголію, китай, казахстан!
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21.09.2022 21:00 Ответить
Поки закриють, то там вже буде безлічь російських виродків яких хрін потім депортуєш. Європа загралась в толерантність та й сама від цього буде страждати, бо потім кацапи з себе зроблять жертв і типу вони непричетні до війни, і будуть просити притулок...
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21.09.2022 21:06 Ответить
Спілкувався з країною-окупанта. Виходить як в Ільфа і Петрова.
Вчора - Закон про мобілізацію, сьогодні вже повістки понесли.
Готувались, собаки
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21.09.2022 21:07 Ответить
Фіни Петроград заберуть, кацапи дистанційно проголосують за приєднання до Фінляндії
Тому і кордон не перекривають
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21.09.2022 21:09 Ответить
Вони тільки Куокколу (Репіно) заберуть. Вона була під Фінляндієй до 1940 року.
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21.09.2022 21:15 Ответить
Кацапы уже называют мобилизацию моГилизацией.
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21.09.2022 21:23 Ответить
зеля, а шо там с Азовом???

Necro Mancer @666_mancer
При посредничестве Саудовской Аравии из российского плена освобождены в результате #обмен'а пять британцев, два американца, хорват, марокканец и гражданин Швеции
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21.09.2022 21:26 Ответить
На РабZee военного положения нет,войны нет..,но МогилиZaцыя быдла есть ...ситуация называется капздец путлеру... с Апирацыей..🤣типа специальнай. ..
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21.09.2022 21:33 Ответить
Фирны могут укутаться в вату... так попёрло с приполярной... доблестных Емель.... ч
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21.09.2022 21:47 Ответить
Призываю Кулебу признать независимость Новгородских и Псковских республик от Московского княжества.
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21.09.2022 21:48 Ответить
Нечто подобное уже было в Сссре дохлом...война в Испании 1936 год...быдло Джугашвили лезли в Испанию со всех дыр...благо генерал Франко границы не закрывал..был там и спецназ...и танкисты и лётчики и артиллеристы и прочее быдло Сралина...кажись 57 хмырей получили звание Херой советского союза...есть и дважды херои ..кажись двое..той бойни в Испании...
Шакалы позорные...
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21.09.2022 21:51 Ответить
Историю всё таки надо учить внимательно. В гражданскую войну Испании воевать ехали не только советские танкисты и пилоты в отпуске, но и масса людей из всех стран Европы. Добровольно под разным причинам. Там было много комуняк и тех у кого подгорело в родине. Но были и такие, кому не нравилась торжество диктатуры. А Франко был каноническим диктатором.
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21.09.2022 23:01 Ответить
Франко спасав Іспанію а те що туда їхало бидло і унтери з інших країн це їх не виправдовує
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21.01.2023 07:33 Ответить
Нехай Кулеба ЗЄрмака призиває доєднатися до боротьби з РФ та до санкцій.

Бо таке враження, що Зеленим ****** всі винні, а вони взагалі не при справах и можуть мутити далі свої діла з кацапньой.
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21.09.2022 22:45 Ответить
 
 